Najprej diktator, nato turisti: Kim obiskal novi bazen

Izletniška točka bo vključevala hotele in nastanitve za skoraj 20.000 gostov, ki jim bodo na voljo restavracije in rekreacijski objekti, vključno z vodnim parkom.

Čeprav območje uradno ne bo odprto pred 1. julijem, je Kim v spremstvu žene Ri Sol-ju in hčerke Kim Ju-Ae dobil priložnost, da si ekskluzivno ogleda lokacijo. Pokazali so mu hotelske sobe in štirikilometrsko promenado, ki poteka vzdolž dela plaže.

Državni mediji so objavili videoposnetek, na katerem si Kim ogleduje razkošno stavbo s terase s pogledom na morje in se nasmejano pogovarja s svojimi pomočniki.

Objavili so tudi fotografijo severnokorejskega voditelja v obleki, ki sedi na stolu in opazuje moškega, ki skače z vodnega tobogana. Na mizi poleg njega so brisača, hladna pijača in škatlica cigaret.