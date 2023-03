Kadirov naj bi bil hudo bolan, Putin sprejel njegovega sina

Ahmed Zakajev je za ukrajinsko televizijo Freedom povedal, da je Kadirov bolan ter da že 15 let jemlje "tablete za energijo". "Razvil je popolno odvisnost od teh zdravil," je dejal. "Brez njih se ne more nadzirati. Zato obstaja domneva, da je bolan in ga niso poslali nekam na dopust, da se odpočije, ampak na zdravljenje, da ga spravijo k pameti."

Medtem je dopisnik Kyiv Posta Jason Smart, sklicujoč se na vir v Rusiji, zapisal, da Kadirovu odpovedujejo ledvice. Pojavljajo se tudi dodatne špekulacije o tem, da naj bi bil čečenski voditelj celo zastrupljen.

Medtem je ruski predsednik Vladimir Putin v Moskvi sprejel njegovega 17-letnega sina Ahmata Kadirova. Ruska Gazeta poroča, da je potekal neformalni sestanek, v katerem je ruski predsednik Ahmatu pripovedoval o njegovem dedu, njegovih načelih ter "viziji mirnega življenja v prihodnosti". "Putin je Ahmata pozval, naj sledi poti, ki jo je začrtal njegov ded in še pomnoži njegove uspehe," navaja Gazeta.