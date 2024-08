Kadirov trdi, da mu je Musk podaril Cybertrucka, Musk odgovarja: 'Ste zaostali?'

Nedavno so se pojavile govorice, da naj bi Elon Musk čečenskemu voditelju Ramzanu Kadirovu podaril Cybertruck, a je zdaj to Musk zanikal. "Ste resno tako zaostali, da mislite, da sem podaril Cybertruck ruskemu generalu?" je zapisal Musk na platformi X in dodal, da je to le še en primer, kako mediji lažejo.