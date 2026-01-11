Kadirovu naj bi odpovedale ledvice

Na silvestrovo je Kadirov načrtoval udeležbo na seji državnega sveta, ki ji je predsedoval ruski predsednik Vladimir Putin. Njegove načrte je prekrižala nujna hospitalizacija, poročajo tuji mediji. Po poročanju medijev so Kadirova med obiskom Moskve komaj rešili, nakar se je vrnil domov in se od takrat ni več pojavil v javnosti.

"Kadirovu so odpovedale ledvice in Kremelj nujno išče novega voditelja za Čečenijo," so povedali viri, poroča newsukraine.rbc. Čečenski voditelj je trenutno še vedno v bolnišnici. Člani njegove družine so ga že obiskali, še poroča medij.

V preteklosti se je sicer pojavilo veliko govoric o slabem zdravstvenem stanju Putinovega zaveznika. Večina teh se je sicer izkazala za neresnične. Kadirov naj bi med drugim trpel zaradi odvisnosti od drog, odpovedovanja ledvic, govorilo se je tudi, da naj bi ga zastrupili.

Že maja smo pisali, da novih navedb o skorajšnji smrti ni neposredno zanikal, v svoji objavi na družbenem omrežju pa je le dejal, da "nihče živ še ni pobegnil s poti smrti". Ob tem je kritiziral tiste, ki širijo tovrstne informacije in jih označil za "miši, ki se skrivajo v tujini" in "opravljivce brez poguma".