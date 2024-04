Kadirovu naj bi se zdravstveno stanje slabšalo, kdo ga bo nasledil?

V Rusiji in seveda Kremlju se vse bolj sprašujejo, kaj se dogaja z vodjo Čečenije Ramzanom Kadirovim. Njegova bolezen je vse resnejša, opozarjajo ruski mediji, pojavljajo se tudi namigi o tem, kdo ga bo nasledil. In medtem ko so naslednika že skoraj izbrali, pa Kadirov zanika govorice o svoji bolezni in na družbena omrežja objavlja svoje fotografije o tem, kako intenzivno trenira.

21. kongres vladajoče stranke Enotna Rusija, ki je decembra potekal v ruski prestolnici Moskvi, kjer so potrdili kandidaturo ruskega predsednika Vladimirja Putina, je potekal enako kot vsako leto doslej. Z eno veliko izjemo. Eden od govornikov je bil iz Čečenije, a to ni bil Ramzan Kadirov. Govornik je bil tokrat Apti Alaudinov, poveljnik čečenske prostovoljne enote Ahmat. Oblečen je bil v preprost vojaški suknjič, na glavi pa je imel zeleno baretko, poroča neodvisni ruski medij Novaya Gazeta. In oči so se usmerile vanj ... Je to naslednik Kadirova in bodoči čečenski vodja?

Alaudinov, ki si je, boreč se v ukrajinskih jarkih, prislužil zvezdo junaka Rusije, je februarja diplomiral na ruski akademiji, aprila pa dobil službo na obrambnem ministrstvu, čeprav v preteklosti ni deloval z rusko vojsko. Po uspešnih pogajanjih o prenosu preostalih pripadnikov skupine Wagner v posebne sile Ahmat, kar je Kadirov napovedal v začetku aprila, je Putin Alaudinova imenoval za namestnika na glavnem direktoratu za vojaško in politično delo na obrambnem ministrstvu. In kot smatrajo številni ruski mediji, bi lahko to pomenilo, da je Kremelj določil naslednika Kadirova, ki naj bi mu zdravje kar konkretno pešalo. Kaj se dogaja s Kadirovim? Zdravniki naj bi januarja 2019 pri Kadirovu prvič diagnosticirali nekrozo trebušne slinavke, resen zaplet akutnega pankreatitisa in Kadirov takrat ni skrival, da se je moral začasno umakniti z oči javnosti in poskrbeti za svoje zdravje. Tistega leta je Kadirov nenadoma izgubil veliko kilogramov, kar je nakazovalo na prve simptome nekroze, ki je sicer izjemno boleča, resna in težko ozdravljiva bolezen, pogosta je tudi usodna. Kadirov se je še istega leta začel redno zdraviti v moskovski osrednji klinični bolnišnici. Od takrat naj bi se mu stanje naglo slabšalo. Spomladi leta 2022 naj bi mu začele odpovedovati ledvice, v pljučih pa se mu je začela nabirati tekočina. Govorice o slabem zdravju so se začele, ko je bil strašno zadihan, težko je govoril, hodil počasi in bil pretirano oblečen. Najpomembnejše pa, da je bil vse bolj odsoten iz javnega prostora.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

Ramzan Kadirov icon-picture-layer-2 1 / 2

Začele so se razne govorice, anonimni čečenski telegramski kanal NIYSO je prvi poročal, da je Kadirov v komi in da najverjetneje ne bo preživel. Nato so drugi ruski mediji potrdili, da je bil sicer Kadirov res hospitaliziran z akutno pljučno odpovedjo zaradi prevelikega odmerka pomirjevala Dormicum. Bil je priključen na respirator in v medicinsko inducirani komi, da bi se njegovo dihanje stabiliziralo. Vendar njegovo življenje ni bilo ogroženo, piše Novaya Gazeta. Nato se je na Telegramu pojavila fotografija Kadirova v bolnišnici, a pacient ni bil, on temveč je bil le na obisku pri stricu Magomedu Kadirovu. In le nekaj tednov pozneje sta se oba pojavila na slovesnosti ob odprtju mošeje v čečenski prestolnici, Magomed je kar puhtel od zdravja, Ramzan pa nikakor ne. Komaj je hodil, videti je bil tudi precej starejši. Vprašanje torej ostaja, kaj se dogaja z vodjo Čečenije? Čeprav je zdravnikom očitno uspelo stabilizirati njegovo zdravje, je vir za Novayo Gazeto poudaril, da je magnetna resonanca pokazala precej zaskrbljujoče stanje. "Tudi če bo to preživel, ne bo ne živ ne mrtev," je dejal eden izmed virov. Kremelj je nemudoma sprožil obsežno kampanjo, da bi prikazali Kadirova v dobrem stanju, družbena omrežja pa so preplavile fotografije. Tudi čečenski strokovnjaki za odnose z javnostmi niso zaostajali. Ko se je Kadirov vrnil v Čečenijo, se je začel pravi maraton obiskov, otvoritev, podelitev nagrad in še več dogodkov. Pomočnik Kadirova Ahmed Dudajev je njegovo "turnejo" označil za "najboljši odgovor na govorice in provokacije".

Putin že dolgo podpira avtoritarno vladavino čečenskega voditelja, da bi ohranil stabilnost v regiji, piše Guardian. Kadirov pa je v zameno poslal na tisoče čečenskih paravojaških enot, da bi podprle rusko invazijo na Ukrajino. In kaj na to odgovarja Kadirov? Po poročilu, ki ga je objavil časopis Novaya Gazeta, ki deluje v izgnanstvu v Evropi, je Kadirov "vzel vajeti v svoje roke". Na svojih kanalih na družbenih medijih je objavil videoposnetek, na katerem je prikazal, kako telovadi, dviguje uteži in trenira rokoborbo. "Naporen dan je bil končan z vadbo in optimizmom," je zapisal zraven videoposnetka. "Ne pozabite, da je skrb za zdravje naložba v vašo prihodnost."