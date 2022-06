Kadrovska kriza na Hrvaškem: po turistične delavce v tujino

Zaradi primanjkljaja delavcev je Hrvaška pričela z zaposlovanjem delavcev iz tujine; predvsem iz sosednjih balkanskih držav in Azije, poročajo hrvaški mediji. Strokovnjaki ocenjujejo, da bodo letos izdali dodatnih 100.000 delovnih dovoljenj, ki bodo dodeljeni predvsem delavcem v turizmu, gostinstvu, pa tudi gradbeništvu.

Na Hrvaškem letos pričakujejo turistično okrevanje: do junija je državo obiskalo že skoraj tri milijone turistov, kar je trikrat več kot lani. Visok obisk hkrati napoveduje dobro poletno sezono. Prebivalci so zaradi visokega obiska zadovoljni, skrbi pa jih manko potrebnih delavcev.

Hrvaška se sicer s pomanjkanjem delavcev srečuje že dlje časa. Leta 2013, ko je država vstopila v EU, je več kot 250.000 Hrvatov odšlo v tujino. Zaradi želje po boljšem življenskem standardu so se domačini preselili predvsem v Nemčijo in Avstrijo ter na Irsko.

Problem se je še povečal s covid omejitvami, zaradi katerih so se bili delavci iz turizma in gostinstva primorani zaposliti v drugih sektorjih – kjer so kasneje, zaradi boljših pogojev, tudi ostali.