Korupcija v družini Kaili: v sumljive posle naj bi bila vpletena tudi Evina sestra

Korupcijska afera v Evropskem parlamentu se še naprej zapleta. Politico je ta teden razkril, da bi lahko bila v afera vpletena tudi sestra Eve Kaili – Mantalena Kaili, ki se je že takoj po izbruhu afere odločno postavila v bran sestri. Mantalena je sicer ustanovila večnamensko organizacijo Made Group, katere dejavnosti so se v preteklosti pogosto prekrivale z Evino kariero v Evropskem parlamentu.

Ko je Eva Kaili v Bruslju politično pozornost namenjala znanosti in tehnologiji, predvsem umetni inteligenci in tehnologiji verig podatkovnih blokov, je skupina Made Group, ki jo je ustanovila Mantalena Kaili, leta 2018 ustanovila še "neprofitno pobudo" z imenom ELONtech, ki se je prav tako osredotočala na področja novih tehnologij. Evine pobude v parlamentu so obrodile sadove, saj se je tehnologija veriženja blokov končala z uspešno predstavitvijo resolucije o tej tehnologiji. Leta 2019 je obor Evropskega parlamenta za prihodnost znanosti in tehnologije (STOA), ki mu je Eva Kaili takrat predsedovala, ustanovil svoj center za umetno inteligenco.

icon-expand V odboru, ki ga je ustanovila Eva Kaili, je bil tudi predstavnik fundacije Qatar Foundation. FOTO: Profimedia

V ELONtech sta bili aktivno vključeni obe sestri Kaili. Mantalena je delovala kot izvršna direktorica, Eva je bila svetovalka. Politiko sedaj razkriva, da je bilo v organizaciji tudi parlamentarno osebje iz Evinega kabineta. Leta 2020 je Eva Kaili ustanovila tudi mednarodni svetovalni odbor, ki je svetovalni organ Evropskega parlamenta na področju inovacij. V odboru sta bila tudi predstavnik ELONTecha in predstavnik fundacije Qatar Foundation, razvojne organizacije za izobraževanje, znanost in kulturo v Katarju. Dejavnosti ELONtecha so sicer zelo ohlapno opredeljene. Med drugim naj bi organizirali dogodke in se predstavlja kot platforma za pravna in tehnološka vprašanja. Leta 2020 pa je ELONtech 'izginil' iz registra lobističnih organizacij EU. Tudi Made Group ni objavila vseh računov, vendar je po podatkih EU skupina prejela veliko finančno podporo za projekte, ki jih je podprla tudi Eva Kaili.

icon-expand Zasežena gotovina v hotelski sobi v Belgiji. FOTO: Profimeda

Politico še poroča, da je bil zadnji dogodek ELONtecha v prvem tednu decembra, ko je potekala okrogla miza o umetni inteligenci, ki jo je v Evropskem parlamentu gostila Eva Kaili. S spletne strani ELONtecha so sicer odstranili imena svojih uslužbencev in svetovalcev. Kot trdi Mantalena Kaili, so želeli s tem ohraniti diskretnost svetovalcev in prostovoljcev. Na vprašanje, zakaj na spletni strani ni več niti njenega imena, je odgovorila, da ni skrivnost, da ona vodi ELONtech. Mantalena delala kot Evina asistentka, a je ni na uradnem seznamu Po aretaciji Eve Kaili so tudi Mantaleni premoženje zamrznili, dejala pa je, da ne verjame obtožbam na račun svoje sestre. Sestri sta sicer tesno sodelovali tako zasebno kot poslovno. Na družbenih omrežjih sta se redno spodbujali, prav tako so ju v zadnjih letih večkrat skupaj opazili na dogodkih. Mantalena Kaili je za Politico povedala, da je za Evo Kaili delala "kot asistentka s sedežem v Atenah" in je bila v Grčiji registrirana na podlagi posebne pogodbe, ki je bila po njenih besedah "dovoljena za poslance Evropskega parlamenta". Mantalena Kaili je dodala, da ne ve, zakaj njeno ime ni – in nikoli ni bilo – vključeno na seznam svetovalcev Eve Kaili na spletni strani Evropskega parlamenta.