Kailijeva božič preživlja sama v zaporniški celici: Čuti, da doživlja katastrofo

Odvetnik Eve Kaili Michalis Dimitrakopoulos je, kot poroča Euronews , povedal, da je Kailijeva na božič sama v zaporniški celici: "Žal je sam tudi njen 22-mesečni otrok. Božič je in ob sebi nima staršev. Eva Kaili se počuti, kot da doživlja katastrofo, prosim, spoštujte to."

V začetku meseca so 44-letno Evo Kaili zaradi korupcijskega škandala odstavili z mesta podpredsednice Evropskega parlamenta. Dimitrakopoulos je novinarjem v Bruslju že pred nekaj dnevi dejal, da je obtožena zelo vznemirjena zaradi izdaje njenega partnerja in soobtoženega Francesca Giorgija .

Na zaslišanju je Kailijeva že zatrdila, da je nedolžna, in zaprosila za izpustitev iz predkazenskega pripora, je sporočil njen odvetnik. Njen belgijski odvetnik Andre Risopoulos je novinarjem v Bruslju povedal, da Kailijeva aktivno sodeluje s preiskavo belgijskega zveznega tožilstva in da je zaprosil za njeno izpustitev pod elektronskim nadzorom. "Stvari so težke, vendar imamo zelo močne pravne argumente, da jo spravimo na prostost," je ocenil in opozoril, da je dveletna hčerka Kailijeve brez obeh staršev, po poročanju grških medijev pa zanjo trenutno skrbita dedek in babica, starša Kaili. Po njegovih besedah je nekdanja podpredsednica parlamenta nesrečna in se počuti izdano s strani svojega partnerja.