Kaj bi se lahko zgodilo, če ZDA napadejo Iran?

Britanski BBC je pripravil sedem možnih scenarijev, ki bi se lahko odvili, če bi Združene države ob zaostrovanju napetosti tudi izvedle grožnjo in napadle Iran.

Optimističen scenarij z minimalnimi žrtvami in prehodom v demokracijo

Prvi scenarij, ki ga izpostavljajo, so ciljno usmerjeni napadi z minimalnim številom civilnih žrtev in prehod v demokracijo. Poudarjajo sicer, da gre za zelo optimistično prihodnost, ki sodeč na razvoj dogodkov po vojaški intervenciji Zahoda v Iraku in Libiji, ni najbolj verjetna. V teh dveh državah so namreč padcu brutalne diktature sledila leta kaosa in nasilja.

Protesti v Iranu se v zadnjih dneh stopnjujejo FOTO: AP

A vseeno bi se lahko zgodilo, da bi po ameriških zračnih in pomorskih napadih, ki bi bili omejeni in bi ciljali predvsem vojaške baze iranskega Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) in enote Basij (paravojaške sile pod nadzorom IRGC) ter izstrelišča in skladišča balističnih raket ter iranski jedrski program, režim padel, država pa bi lahko sčasoma prešla v demokracijo.

Režim bi preživel, politika bi bila bolj umirjena

Drugo verzijo so poimenovali "venezuelski model", po katerem bi hitri in močni ameriški akciji iranski režim sicer preživel, a bi bila njegova politika v prihodnje bolj umirjena - Islamska republika bi bila prisiljena omejiti svojo podporo nasilnim milicam na Bližnjem vzhodu, ustaviti ali omejiti svoje domače jedrske in balistične raketne programe ter omiliti zatiranje protestov. A tudi za ta scenarij ocenjujejo, da ni najverjetnejši, saj vodstvo Islamske republike že več desetletij kljubuje in se upira spremembam.

Režim pade, nadomesti ga vojaška oblast

Kot najverjetnejši scenarij medtem omenjajo vojaški prevzem oblasti po padcu režima. Močne strukture znotraj Irana se namreč iz lastnih interesov borijo proti spremembam in padcu režima, ki jim odgovarja, zaradi tudi množični protesti niso prinesli večjih sprememb.

Zato je najverjetneje, da bi oblast v primeru ameriškega napada prevzela vojaška vlada, ki bi jo povečini sestavljali člani IRGC.

Maščevanje Irana

Po drugi strani bi lahko napadu sledilo maščevanje tako ameriškim silam kot iranskim sosedam, za katere bi režim ocenil, da so na tak ali drugačen način pomagale ZDA. Ob tem so ob arabski strani Perzijskega zaliva, zlasti v Bahrajnu in Katarju, so razporejene številne ameriške baze in objekti. Iran je že obljubil, da se bo maščeval za vsak ameriški napad ter opozoril, da "ima prst na sprožilcu".

Eksplozija v Iranu po izraelskem napadu lani FOTO: AP

Iranske sosede, ki so zaveznice ZDA, so zaradi napetosti med Idržavama močno zaskrbljene, saj so prepričane, da se bo kakršna koli ameriška vojaška akcija na koncu obrnila proti njim.

Nameščanje min v Perzijskem zalivu

Možnost iranskega nameščanja min v Perzijskem zalivu potencialno grožnjo za svetovni ladijski promet in oskrbo z nafto predstavlja vse od iransko-iraške vojne med letoma 1980 in 1988, ko je Iran miniral plovne poti. Hormuška ožina med Iranom in Omanom predstavlja kritično prometno točko, saj skozi ožino vsako leto potuje približno 20 odstotkov svetovnega izvoza utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) in med 20 in 25 odstotki nafte in naftnih stranskih proizvodov.

Potopitev ameriške vojne ladje

Kapitan ameriške mornarice na krovu vojne ladje v Perzijskem zalivu je v preteklosti dejal, da ga najbolj skrbi napad z uporabo taktike, ki je zasnovana za maksimiranje nasičenosti tarč in s tem za preobremenitev ali nasičenje obrambe glavne tarče ali cilja - t. i. swarm attack. V tem primeru bi Iran izstrelil toliko brezpilotnih letal in hitrih torpednih čolnov na eno ali več tarč, da jih niti mogočna bližnja obramba ameriške mornarice ne bi mogla pravočasno uničiti.

Ameriške sile na poti proti Iranu FOTO: AP

Iranske mornariške posadke so večino svojega usposabljanja osredotočile na nekonvencionalno ali "asimetrično" vojskovanje in iskale načine za premagovanje ali izogibanje tehnični prednosti, ki jo uživa njihov glavni nasprotnik, Peta flota ameriške mornarice. Potopitev ameriške vojne ladje, skupaj z morebitnim ujetjem preživelih, bi ob tem za ZDA pomenilo veliko ponižanje. Čeprav se ta scenarij zdi malo verjeten, pa je v preteklosti tarča napada že postal milijardni rušilec USS Cole. Leta 2000 je namreč Al Kaida nanj izvedla samomorilski napad, v katerem je umrlo 17 ameriških mornarjev. Še pred tem je leta 1987 iraški pilot reaktivnega letala pomotoma izstrelil dve raketi Exocet na ameriško vojno ladjo USS Stark in ubil 37 mornarjev.

Režim pade, nadomesti ga kaos

Zadnji scenarij, ki ga je predstavil BBC, napoveduje izbruh kaosa po padcu iranskega režima, ki po njihovi oceni predstavlja zelo verjetno nevarnost, ki skrbi tudi številne sosednje države, kot sta Katar in Savdska Arabija.

Poleg možnosti državljanske vojne, kot jo doživljajo Sirija, Jemen in Libija, obstaja namreč tudi tveganje, da se v kaosu in zmedi etnične napetosti lahko prelijo v oborožen spopad, kar bi lahko sprožilo tudi novo humanitarno in begunsko krizo.