Tujina

Kaj bi se lahko zgodilo, če ZDA napadejo Iran?

Teheran/Washington, 29. 01. 2026 09.58 pred 1 uro 4 min branja 70

Avtor:
M.P.
Protesti v Iranu

So Združene države res pripravljene za napad na Iran? Napetosti med državama se vse bolj zaostrujejo, Teheran je namreč sporočil, da bo v primeru ameriškega vojaškega napada odgovoril z doslej neprimerljivim povračilnim udarcem. Ameriški predsednik Donald Trump medtem od Irana zahteva, da sklene nov jedrski sporazum in ga opozarja: "Proti Iranu pluje še ena čudovita armada." In kaj bi se lahko zgodilo, če bi ZDA dejansko napadle?

Britanski BBC je pripravil sedem možnih scenarijev, ki bi se lahko odvili, če bi Združene države ob zaostrovanju napetosti tudi izvedle grožnjo in napadle Iran.

Preberi še Iran ima 'prst na sprožilcu'

Optimističen scenarij z minimalnimi žrtvami in prehodom v demokracijo

Prvi scenarij, ki ga izpostavljajo, so ciljno usmerjeni napadi z minimalnim številom civilnih žrtev in prehod v demokracijo. Poudarjajo sicer, da gre za zelo optimistično prihodnost, ki sodeč na razvoj dogodkov po vojaški intervenciji Zahoda v Iraku in Libiji, ni najbolj verjetna. V teh dveh državah so namreč padcu brutalne diktature sledila leta kaosa in nasilja.

Protesti v Iranu se v zadnjih dneh stopnjujejo
Protesti v Iranu se v zadnjih dneh stopnjujejo
FOTO: AP

A vseeno bi se lahko zgodilo, da bi po ameriških zračnih in pomorskih napadih, ki bi bili omejeni in bi ciljali predvsem vojaške baze iranskega Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) in enote Basij (paravojaške sile pod nadzorom IRGC) ter izstrelišča in skladišča balističnih raket ter iranski jedrski program, režim padel, država pa bi lahko sčasoma prešla v demokracijo.

Režim bi preživel, politika bi bila bolj umirjena

Drugo verzijo so poimenovali "venezuelski model", po katerem bi hitri in močni ameriški akciji iranski režim sicer preživel, a bi bila njegova politika v prihodnje bolj umirjena - Islamska republika bi bila prisiljena omejiti svojo podporo nasilnim milicam na Bližnjem vzhodu, ustaviti ali omejiti svoje domače jedrske in balistične raketne programe ter omiliti zatiranje protestov.

A tudi za ta scenarij ocenjujejo, da ni najverjetnejši, saj vodstvo Islamske republike že več desetletij kljubuje in se upira spremembam.

Režim pade, nadomesti ga vojaška oblast

Kot najverjetnejši scenarij medtem omenjajo vojaški prevzem oblasti po padcu režima. Močne strukture znotraj Irana se namreč iz lastnih interesov borijo proti spremembam in padcu režima, ki jim odgovarja, zaradi tudi množični protesti niso prinesli večjih sprememb.

Preberi še Napeto med Iranom in ZDA: Trump tja 'za vsak slučaj' poslal ogromno floto

Zato je najverjetneje, da bi oblast v primeru ameriškega napada prevzela vojaška vlada, ki bi jo povečini sestavljali člani IRGC.

Maščevanje Irana

Po drugi strani bi lahko napadu sledilo maščevanje tako ameriškim silam kot iranskim sosedam, za katere bi režim ocenil, da so na tak ali drugačen način pomagale ZDA. Ob tem so ob arabski strani Perzijskega zaliva, zlasti v Bahrajnu in Katarju, so razporejene številne ameriške baze in objekti.

Iran je že obljubil, da se bo maščeval za vsak ameriški napad ter opozoril, da "ima prst na sprožilcu".

Eksplozija v Iranu po izraelskem napadu lani
Eksplozija v Iranu po izraelskem napadu lani
FOTO: AP

Iranske sosede, ki so zaveznice ZDA, so zaradi napetosti med Idržavama močno zaskrbljene, saj so prepričane, da se bo kakršna koli ameriška vojaška akcija na koncu obrnila proti njim.

Nameščanje min v Perzijskem zalivu

Možnost iranskega nameščanja min v Perzijskem zalivu potencialno grožnjo za svetovni ladijski promet in oskrbo z nafto predstavlja vse od iransko-iraške vojne med letoma 1980 in 1988, ko je Iran miniral plovne poti.

Hormuška ožina med Iranom in Omanom predstavlja kritično prometno točko, saj skozi ožino vsako leto potuje približno 20 odstotkov svetovnega izvoza utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) in med 20 in 25 odstotki nafte in naftnih stranskih proizvodov.

Potopitev ameriške vojne ladje

Kapitan ameriške mornarice na krovu vojne ladje v Perzijskem zalivu je v preteklosti dejal, da ga najbolj skrbi napad z uporabo taktike, ki je zasnovana za maksimiranje nasičenosti tarč in s tem za preobremenitev ali nasičenje obrambe glavne tarče ali cilja - t. i. swarm attack.

V tem primeru bi Iran izstrelil toliko brezpilotnih letal in hitrih torpednih čolnov na eno ali več tarč, da jih niti mogočna bližnja obramba ameriške mornarice ne bi mogla pravočasno uničiti.

Ameriške sile na poti proti Iranu
Ameriške sile na poti proti Iranu
FOTO: AP

Iranske mornariške posadke so večino svojega usposabljanja osredotočile na nekonvencionalno ali "asimetrično" vojskovanje in iskale načine za premagovanje ali izogibanje tehnični prednosti, ki jo uživa njihov glavni nasprotnik, Peta flota ameriške mornarice.

Potopitev ameriške vojne ladje, skupaj z morebitnim ujetjem preživelih, bi ob tem za ZDA pomenilo veliko ponižanje.

Čeprav se ta scenarij zdi malo verjeten, pa je v preteklosti tarča napada že postal milijardni rušilec USS Cole. Leta 2000 je namreč Al Kaida nanj izvedla samomorilski napad, v katerem je umrlo 17 ameriških mornarjev. Še pred tem je leta 1987 iraški pilot reaktivnega letala pomotoma izstrelil dve raketi Exocet na ameriško vojno ladjo USS Stark in ubil 37 mornarjev.

Režim pade, nadomesti ga kaos

Zadnji scenarij, ki ga je predstavil BBC, napoveduje izbruh kaosa po padcu iranskega režima, ki po njihovi oceni predstavlja zelo verjetno nevarnost, ki skrbi tudi številne sosednje države, kot sta Katar in Savdska Arabija.

Preberi še Smrtonosni januar: kako je Iran zatrl največje proteste v desetletjih

Poleg možnosti državljanske vojne, kot jo doživljajo Sirija, Jemen in Libija, obstaja namreč tudi tveganje, da se v kaosu in zmedi etnične napetosti lahko prelijo v oborožen spopad, kar bi lahko sprožilo tudi novo humanitarno in begunsko krizo.

Razlagalnik

Islamska revolucionarna garda (IRGC) je veja iranskih oboroženih sil, ki jo je ustanovila Islamska republika Iran po iranski revoluciji leta 1979. Njegova vloga naj bi bila zaščititi državo pred notranjimi in zunanjimi varnostnimi grožnjami ter nadzorovati njene oborožene sile. IRGC ima tudi pomembno vlogo v iranski politiki in gospodarstvu.

Basij, polno ime Basij Resistance Force, je prostovoljna organizacija, ki je del Islamske revolucionarne garde (IRGC). Ustanovljena je bila med iransko-iraško vojno kot paravojaška sila za podporo redni vojski. Danes Basij sodeluje pri različnih dejavnostih, vključno z versko indoktrinacijo, socialno pomočjo in nadzorom javnega reda ter miru. Pogosto ga uporabljajo tudi za zatiranje protestov.

Hormuška ožina je strateško pomembna morska pot, ki povezuje Perzijski zaliv z Omanskim zalivom in naprej z Arabskim morjem. Nahaja se med Iranom na severu in Omanom (natančneje z otokom Al-Ghanem) na jugu. Skozi to ozko ožino potuje velik del svetovne nafte in utekočinjenega zemeljskega plina (LNG), zaradi česar je ključnega pomena za globalno energetsko varnost in mednarodno trgovino.

"Swarm attack" ali "napad roja" je vojaška taktika, pri kateri se večje število manjših, avtonomnih ali daljinsko vodenih enot (kot so brezpilotna letala, rakete ali ladje) hkrati usmeri proti eni ali več tarčam. Cilj te taktike je preobremeniti ali nasičiti obrambne sisteme tarče, saj je obrambi težko učinkovito slediti in uničiti vse napadalce, ki prihajajo iz različnih smeri in ob različnih časih. Ta pristop je še posebej učinkovit proti dobro zaščitenim, a omejenim obrambnim sistemom.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Poglavja:
Na vrh Demokracija Umiritev Vojska Maščevanje Mine Ladja Kaos
iran zda donald trump napad

KOMENTARJI70

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BUONcaffee
29. 01. 2026 12.36
Iran ima 3000 balističnih raket. Baje, da nobena ne doseže Slovenije. Tako, da lahko mirno spimo.
Odgovori
-2
0 2
Z O V
29. 01. 2026 12.36
Američani bodo v 30 minutah od prvega napada zgubili vse ladje 5 ameriške flote. Bolje da ne hodijo na Iran, ker ne vedo kaj jih čaka. Iran ni nek Irak, Sirija, Libija...
Odgovori
+0
2 2
street45
29. 01. 2026 12.39
Izrael se jim je sprehajal po dvorišču vsakih pet minut z letali, zdej bo pa čudežno drugače? To bo ja....
Odgovori
-2
0 2
Murkovzos
29. 01. 2026 12.33
Precednik samooklicanega odbora za mir se pripravlja na nasilen napad s katerim bo zatrl tuje nasilje. Distopija 1. Klase.
Odgovori
+1
2 1
Sekira
29. 01. 2026 12.29
Boj za prevlado v regiji. Z oslabitvijo Irana se okrepi Izrael. Začasno se seveda dvignejo cene nafte, možen pa je tudi padec režima, kar bi bilo za iransko ljudstvo dobrodošlo, da spet zadihajo, ženske hodijo naokrog, ne da bi bile abdekane, lahko gledajo filme v kinematografih, si privoščijo kozarček vina v restavracijah itd. Samo to bo kar nevarna bitka, v kateri bodo ZDA udarile silovito, tako da bo prst na sprožilcu težko hitro odreagiral.
Odgovori
+1
2 1
Razsuti Tovor
29. 01. 2026 12.32
Kitajska dobiva nafto od Venezuele in Irana. Prvo so onemogočili, drugo ... Sedaj poznaš pravi razlog.
Odgovori
+1
1 0
sh4dyl4dy
29. 01. 2026 12.33
Držim pesti, da se iranski narod reši teh verskih blaznežev. Javid Shah.
Odgovori
+1
1 0
BUONcaffee
29. 01. 2026 12.29
ZDA ne bodo napadle Irana.
Odgovori
+0
1 1
prizdravi
29. 01. 2026 12.29
Ne vem, zakaj ne bi Iran podpisal kakršnegakoli sporazuma z ZDA. Ravno ZDA so dokazale, da podpis sporazuma itak velja samo do trenutka, ko si premislimo in ga odpovemo.
Odgovori
+0
1 1
Razsuti Tovor
29. 01. 2026 12.33
Ker je jedrski program samo beden izgovor. Tudi ZDA ne cilja na podpis kakršnegakoli sporazuma.
Odgovori
+1
1 0
BUONcaffee
29. 01. 2026 12.26
Torej ugibanja. Nihče ne ve. Sem prepričan, da do napada ne bo prišlo.
Odgovori
-2
0 2
Uroš
29. 01. 2026 12.25
Vprašajte se raje, kaj se dogaja ljudem že danes pod tem režimom in kaj se bo dogajalo še leta naprej, če ZDA ne napadejo.
Odgovori
+1
2 1
sh4dyl4dy
29. 01. 2026 12.34
Točno tako.
Odgovori
0 0
Heprk
29. 01. 2026 12.25
Doma streljajo protestnike, to ni nic, v iranu streljajo protestnike, to je ameriski problem. Ti imperijalisti si glavni problem sveta
Odgovori
-1
1 2
Brus1234
29. 01. 2026 12.23
Verjetno se še kdo spomne kako se je zaključil Vietnam, pa Irak, pa kako so bežali iz Pakistana, čas je, da dobijo spet po grbi in to pošteno!!
Odgovori
-1
1 2
Tomvojo
29. 01. 2026 12.23
Bo kaka gobica zrastla, debeli se grdo igrice na play sation-ih.
Odgovori
0 0
MasteRbee
29. 01. 2026 12.23
Noben v svetu ne počiva, vsi se maksimalno oborožujemo. Ne za mir, za vojno!
Odgovori
0 0
rok1900
29. 01. 2026 12.22
Spet bo ena 30 minutna akcija in od kameneja ne bo ostalo niti za napolnit žaro
Odgovori
+1
1 0
AleksanderS
29. 01. 2026 12.21
Kje so zdaj kolesarcki za PALESTINO ?? Za IRAN JIM JE VSEENO - a rezim je pobil ze na 40000 ljudi - dol z rezimom v TEHERANU
Odgovori
+4
4 0
Heprk
29. 01. 2026 12.27
v iranu so protestniki streljali z avtomatskim orozjem po policiji, zazigali moseje, uprave, pikali zene, otroke, polno dokazov da so placenci. Edino pravilno da jih posljejo rakom.
Odgovori
-1
0 1
sh4dyl4dy
29. 01. 2026 12.35
Res je, do pokazali svoj pravi obraz. Javid Shah!
Odgovori
0 0
300 let do specialista
29. 01. 2026 12.21
Zgodil se bo tisti, ki ustreza Zahodu, videno slišano in občuteno.
Odgovori
+0
1 1
Sekira
29. 01. 2026 12.14
A morate res prepisovati sedem scenarijev, ki jih je objavil BBCNews? Dajte, poiščite strokovnjaka in naj analizira.
Odgovori
+9
9 0
ZMERNI DESNIČAR
29. 01. 2026 12.18
za naše medije sta BBC in CNN bogova
Odgovori
+7
7 0
cool1
29. 01. 2026 12.24
BBC in CNN vsaj poročajo kaj se dogaja po svetu, naši mediji segnejo samo do Hrvaške....
Odgovori
+2
2 0
Heprk
29. 01. 2026 12.28
zato pa poslusamo samo eno stran, kako je kramp pameten in vedno ima. prav. resnica pa nasprotna
Odgovori
-1
0 1
ZMERNI DESNIČAR
29. 01. 2026 12.32
aha in sta znana po kredibilnsoti in sploh nista pristranska
Odgovori
0 0
sLOVEnec56
29. 01. 2026 12.14
Se ne izplača
Odgovori
-1
0 1
patriot20
29. 01. 2026 12.14
baje da sta ze 2 castnika na poti v iran da resijo zadevo
Odgovori
-1
0 1
Slovenska pomlad
29. 01. 2026 12.13
Tako sem ponosen,da SDS podpira modrega Trumpa pri napadih na druge države.
Odgovori
-2
3 5
Sekira
29. 01. 2026 12.18
A ga je podprl? Nisem bral ne slišal te novice! Mogoče imaš prisluhe.
Odgovori
+3
3 0
Hugh_Mungus
29. 01. 2026 12.13
Je novinarstvo po novem sinonim za prepisovanje? Demokracijo da širijo oni, ki je še doma nimajo? Povsem očitno je, da gre za ekspanzionistične in kolonialne vzgibe. To ameriška vlada eksplicitno priznava sama glede venezuele in Grenlandije
Odgovori
+1
1 0
