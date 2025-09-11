Svetli način
Tujina

Kaj bi se zgodilo, če bi predsednica odšla v Banjaluko?

Ljubljana/Banjaluka, 11. 09. 2025 20.23 | Posodobljeno pred 38 minutami

Dino Subašić
30

Vlada je razrešenega predsednika Republike Srbske Milorada Dodika razglasila za persono non grata, kar je sprožilo odziv v Banjaluki, kjer so vstop v entiteto nato prepovedali Nataši Pirc Musar in Tanji Fajon. "Če bi se predsednica odločila danes vstopiti v BiH, se ne bi zgodilo nič," je pojasnil strokovnjak za mednarodne odnose Faris Kočan, saj Republika Srbska nima pristojnosti za take protiukrepe.

"Dodik se zaveda, da je izgubil," se je na protiukrepe iz Banjaluke odzval dr. Faris Kočan s katedre za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede. Pojasnil je, da Republika Srbska nima pristojnosti za protiukrepe prepovedi vstopa v entiteto, ki ga je danes izrekla predsednici Nataši Pirc Musar in zunanji ministrici Tanji Fajon.

"Če bi se predsednica odločila danes vstopiti v BiH, se ne bi zgodilo nič. Res pa je, da obstaja entitetska policija, kar bi v praksi pomenilo, da bi ob prestopu praga Republike Srbske lahko predsednici dali jasno vedeti, da tam ni zaželena. Tako so preganjali tudi nemško državno sekretarko za evropske zadeve Anno Lührmann," je dejal Kočan.

Preberi še Pirc Musarjevi in Fajonovi prepovedali vstop v Republiko Srbsko

"Predsednico bi lahko s policijskim spremstvom odpeljali iz entitete, kar je v praksi edini način, s katerim bi lahko ustvarjali občutek, da je Republika Srbska samostojna. Mejna policija vstopa v državo ne bi mogla prepovedati," je še pojasnil.

Republika Srbska nima pristojnosti za protiukrep prepovedi vstopa
Republika Srbska nima pristojnosti za protiukrep prepovedi vstopa FOTO: Shutterstock

Po tem, ko je bosansko državno sodišče Dodiku izreklo prepoved političnega udejstvovanja, skuša ta po Kočanovih besedah s tovrstnimi ukrepi poraz spremeniti v zmago:"Pojavil se je narativ, da bi ga Aleksandar Vučić lahko predstavil kot predsednika Srbije, kar bi bil dober konec za njega, na drugi strani pa posebne razmere poustvarja samo zato, da se ohranja na oblasti," je še rekel.

"Danes so drugačni časi, kot v 90-ih letih, ko so se ljudje borili za ideje. V Republiki Srbski ni odpora, ljudje so bolj ali manj apatični, dobršen del ljudi se je sprijaznil, da si je Dodik sam kriv za nastalo situacijo. Draško Stanivuković, ki je idejno zelo podoben Dodiku, na drugi strani napada Dodika in čaka na leto 2026, ko bo bolj nesporen in legitimen za prevzem Republike Srbske," je Kočan komentiral potencialno prihodnost vodenja bosanskohercegovske entitete, ki bi jo lahko poosebil sedanji župan Banjaluke Stanivuković.

Faris Kočan
Faris Kočan FOTO: Bobo

"Dodiku se gre samo za denar, kot so ljudje videli pri aferi Viaduct, ko so s fiktivnim podjetjem sklepali ogromne pogodbe. 50 milijonov evrov so plačali iz žepa prebivalcev Republike Srbske in ljudje to vidijo," je spomnil.

Viaductu bo morala plačati bosanska entiteta
Viaductu bo morala plačati bosanska entiteta FOTO: Profimedia

Vlada je obravnavo izhodišč za prepoved vstopa v Slovenijo za Dodika začela že pred 14 dnevi, a odločitev glede tega do zdaj ni sprejela. Odločitev, da je Dodik v Sloveniji nezaželen, so soglasno sprejeli danes. Razprave ni bilo, obrazložitev sklepa pa je ostala tajna, je po seji vlade pojasnil podpredsednik vlade Matej Arčon.

"Ključna stvar je, da te sankcije niso politične, ampak varnostne. Teh sankcij ne bi bilo, če ne bi bilo varnostnih podatkov, ki govorijo o tem, da obstaja izvor sumljivega kapitala iz entitete Republike Srbske v okrilju Dodikovega režima," je sklenil Kočan.

Milorad Dodik v Sloveniji označen za persono non grata
Milorad Dodik v Sloveniji označen za persono non grata FOTO: AP
dodik bih republika srbska pirc musar fajon
Poljska omejuje zračni promet na vzhodu, Nemci in Francozi prihajajo na pomoč

V hiši na območju Ljubljane našli mrtvo 46-letno žensko

rob3rt
11. 09. 2025 21.50
V nekaj tednih bodo imeli fripalestajnerji imeli prepoved vstopa povsod, razen v "palestino"...
Levi so barabe
11. 09. 2025 21.49
Upam da gre pa naj jo zaprejo v čuzo
Petur
11. 09. 2025 21.49
če bi s tem hoteli izzivati bi jih izžvižgali in izrazili koliko so nezaželeni hujskači..
Bonsoir
11. 09. 2025 21.48
+1
Je moja žena prepovedala našemu mačku, da se vser.e v rože na balkonu. In to se je odločila brez pritiskov elit iz Bruslja. Potem je pa maček začel iz protesta sra.i kar po sedežni. Ona je pucala, jaz sem se pa režal! Vsaka podobnost s prepovedmi politike o obisku tujih državnikov tukaj in tam je zgolj slučajna!
Tommy Shelby
11. 09. 2025 21.46
-1
naj gre pa tam ostane
B u t a l e
11. 09. 2025 21.42
+0
A bi šle z motorjem? Ne, ne. Z helihopterjem, k’ne?
Antoniozmaj
11. 09. 2025 21.47
in?
Panter 63
11. 09. 2025 21.41
Saj ni nič tam izgubila.
Rožle Patriot
11. 09. 2025 21.40
+1
"Kaj bi se zgodilo, če bi predsednica odšla v Banjaluko?" ----- Bi jo pač ponucal za Musako .. !
Dragica Cegler
11. 09. 2025 21.40
+1
Na jeziku so močne,upajo si oa itak ne.
B u t a l e
11. 09. 2025 21.39
+1
Vzeli bi jo za svojo.
11. 09. 2025 21.39
+1
Zgoditi se res mogoče nemore nič, a stavim da si ne upata!
ernestocg
11. 09. 2025 21.37
+2
Me zanima koga bodo volili na nasledndnjih volitvah prebivalci našega glavnega mesta,za župana mislim.
odpisani zasedli vlado
11. 09. 2025 21.37
+1
Ne vem kaj bi se zgodilo njej meni se vedno zgodi takole.Predvsem poročena vsaka bosanka takoj reče "samo,da ne sazna muž".Ih,oh,ah,da,da,da.Hahahahaha
Rožle Patriot
11. 09. 2025 21.42
he he ...
Antoniozmaj
11. 09. 2025 21.34
-1
janšisti, "zgodilo se nebi nič..."!!! Toliko o vaši "republiki srbski" in avtokratu dodiku. Zanimivo pa je, da jim usodo na volitvah krojijo ravno tisti srbi, ki so se pred dodikom in bedo, ki jim jo je dodik "zrihtal", izselili iz te "republike" v zahodne države. izšelili so se "s trebuhom za kruhom", ker jim je njihov dodik pokradel vse!!!
Nimsaj2020
11. 09. 2025 21.33
+1
Kaj je to republika srbska? 🤔 Kje to obstaja? 🤢 Kdo je to republiko priznal?🤥 Kdo je Dodik? 🤡 Vprašam za "sošolca". Star je sedem let. Pa še ni slišal za vse to. Je pa slišal kako so v BIH bili ubiti mnogi otroci med vojno pred 30+ leti. Tudi je slišal kako so dojenčke ubijali. 😡🤮 Slišal je tudi kako svojcem v največji vročini v juliju niso "dovolili" do trupel svojcev, ki so bili ubiti na hišnem pragu kot civilisti. Pa se sedemletnik sprašuje zakaj? Pa se sprašuje: Kaj je to republika srbska? Kje to obstaja? Kdo je to priznal? Kdo je Dodik? Vse dobro vsem 🙏
300 let do specialista
11. 09. 2025 21.51
Nimsaj...a se tudi sprašuje za 12 dojenčkov umorjenih leta 1992 v BL?? Tega se verjetno ne sprašuje, ker ga CNN ni informiral.
300 let do specialista
11. 09. 2025 21.31
+0
Feris ima prav glede pohlepa, pozablja pa, da je Dodik velika protiutež antisrbski gonji iz Sarajeva in ma ta način se je držal oblasti, ker je bil nekaterim všeč njegov nastop proti Sarajevu oz. ve se komu in čemu.
Antoniozmaj
11. 09. 2025 21.38
+0
dodiče ni nobena protiutež, ampak navaden zaslužkar, manipulator, lopov, prpa... Kdo komu tam kaj hoče??? Preberi malo forume, ne pa samo komentarje tistih, ki so se od tam odselili za boljšim življenjem, ker jim ga je tam ravno dodiče uničil. Nihče tam ne govori o nacionalizmu, razen ta avtokrat!
bohinj je zakon
11. 09. 2025 21.30
+0
Naj ne proba iti tja. Nagnali jo bodo.
Antoniozmaj
11. 09. 2025 21.39
+1
kdo?
msmola
11. 09. 2025 21.30
Dobr
MI 6
11. 09. 2025 21.29
+2
Prava reč če izineta obe
Smartička
11. 09. 2025 21.26
+1
Zmankalo bi čevapev in cebule
