Kaj bi se zgodilo, če bi predsednica odšla v Banjaluko?

Vlada je razrešenega predsednika Republike Srbske Milorada Dodika razglasila za persono non grata, kar je sprožilo odziv v Banjaluki, kjer so vstop v entiteto nato prepovedali Nataši Pirc Musar in Tanji Fajon. "Če bi se predsednica odločila danes vstopiti v BiH, se ne bi zgodilo nič," je pojasnil strokovnjak za mednarodne odnose Faris Kočan, saj Republika Srbska nima pristojnosti za take protiukrepe.

"Dodik se zaveda, da je izgubil," se je na protiukrepe iz Banjaluke odzval dr. Faris Kočan s katedre za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede. Pojasnil je, da Republika Srbska nima pristojnosti za protiukrepe prepovedi vstopa v entiteto, ki ga je danes izrekla predsednici Nataši Pirc Musar in zunanji ministrici Tanji Fajon. "Če bi se predsednica odločila danes vstopiti v BiH, se ne bi zgodilo nič. Res pa je, da obstaja entitetska policija, kar bi v praksi pomenilo, da bi ob prestopu praga Republike Srbske lahko predsednici dali jasno vedeti, da tam ni zaželena. Tako so preganjali tudi nemško državno sekretarko za evropske zadeve Anno Lührmann," je dejal Kočan.

"Predsednico bi lahko s policijskim spremstvom odpeljali iz entitete, kar je v praksi edini način, s katerim bi lahko ustvarjali občutek, da je Republika Srbska samostojna. Mejna policija vstopa v državo ne bi mogla prepovedati," je še pojasnil.

Republika Srbska nima pristojnosti za protiukrep prepovedi vstopa FOTO: Shutterstock icon-expand

Po tem, ko je bosansko državno sodišče Dodiku izreklo prepoved političnega udejstvovanja, skuša ta po Kočanovih besedah s tovrstnimi ukrepi poraz spremeniti v zmago:"Pojavil se je narativ, da bi ga Aleksandar Vučić lahko predstavil kot predsednika Srbije, kar bi bil dober konec za njega, na drugi strani pa posebne razmere poustvarja samo zato, da se ohranja na oblasti," je še rekel. "Danes so drugačni časi, kot v 90-ih letih, ko so se ljudje borili za ideje. V Republiki Srbski ni odpora, ljudje so bolj ali manj apatični, dobršen del ljudi se je sprijaznil, da si je Dodik sam kriv za nastalo situacijo. Draško Stanivuković, ki je idejno zelo podoben Dodiku, na drugi strani napada Dodika in čaka na leto 2026, ko bo bolj nesporen in legitimen za prevzem Republike Srbske," je Kočan komentiral potencialno prihodnost vodenja bosanskohercegovske entitete, ki bi jo lahko poosebil sedanji župan Banjaluke Stanivuković.

Faris Kočan FOTO: Bobo icon-expand

"Dodiku se gre samo za denar, kot so ljudje videli pri aferi Viaduct, ko so s fiktivnim podjetjem sklepali ogromne pogodbe. 50 milijonov evrov so plačali iz žepa prebivalcev Republike Srbske in ljudje to vidijo," je spomnil.

Viaductu bo morala plačati bosanska entiteta FOTO: Profimedia icon-expand

Vlada je obravnavo izhodišč za prepoved vstopa v Slovenijo za Dodika začela že pred 14 dnevi, a odločitev glede tega do zdaj ni sprejela. Odločitev, da je Dodik v Sloveniji nezaželen, so soglasno sprejeli danes. Razprave ni bilo, obrazložitev sklepa pa je ostala tajna, je po seji vlade pojasnil podpredsednik vlade Matej Arčon. "Ključna stvar je, da te sankcije niso politične, ampak varnostne. Teh sankcij ne bi bilo, če ne bi bilo varnostnih podatkov, ki govorijo o tem, da obstaja izvor sumljivega kapitala iz entitete Republike Srbske v okrilju Dodikovega režima," je sklenil Kočan.