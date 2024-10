Slovenec v Bejrutu: V kaosu spopadov je težko mirno zatisniti oči

"V tem kaosu spopadov je ponoči težko mirno zatisniti oči," pravi Miha Vipotnik , ki živi in dela v Bejrutu. "Sliši se. Zvok se sicer meša tudi z raznimi stroji, ki delujejo ponoči, ker elektrike ni. So generatorji, ki to počnejo, in ne veš, ali je zvok obstreljevanja ali ni zvok obstreljevanja. Nervoza, kaj se bo zgodilo, kam to vodi, je velika," pravi.

Mirno pa zaenkrat ostaja v Iranu, pripoveduje turist Boris Klančnik. "Tudi ljudje, ki tu živijo, niso obremenjeni s tem, ne sledijo veliko politiki. V glavnem: meni se zdi zelo varno," pove. Trenutno počitnikuje kakih 200 kilometrov strah od Teherana, v Iranu namerava ostati še 13 dni. "Prejemam klice od moje družine, če se mi je zmešalo, da sem še kar tukaj in da se ne spravim domov. Če bodo začele rakete leteti po zraku, bom verjetno tudi jaz šel prej domov, ampak zaenkrat se mi zdi, da je to politično napenjanje mišic," meni.

Direktorica nevladne organizacije Regionalni dialog Katja Geršak pa je medtem prepričana, da bi lahko Izrael na iranski napad odgovoril že v kratkem in da se je morebitni seznam možnih ciljev razširil: "Ena od teh možnosti je, da se Izrael odzove z zračnimi napadi na Iran, morebiti celo na cilje, na objekte, ki se uporabljajo za jedrski program. Lahko tudi na kakšne petrokemične objekte."

Skrajni skupini, kot sta Hamas in Hezbolah, je po njenem možno premagati, vendar se na poti do cilja skrivajo tudi pasti. Prihodnje generacije borcev bi bile lahko zaradi zamer še bolj ekstremistične, pravi Geršak: "Govoriti o razsežnosti 10, 20 let po tem, nedvomno smo se zdaj že naučili lekcije, da ekstremizem ni nekaj, kar s silo uničiš. Je pa treba zdaj drugače pogledati, treba je videti skozi izraelske oči. Obe državi, Izrael in Iran, druga drugo gledata in vidita grožnjo lastni varnosti."

Z eskalacijo konfliktov pa bi se lahko Evropa znašla v še večjem primežu begunskih valov. "Je pa res, da menim, da v Evropi nismo uspešno naredili integracije migrantov in da imamo zelo velike izzive na tem področju in zavoljo tega lahko pričakujemo teroristične napade. In te stvari bodo eskalirale v Evropi, žal," še zaključi Geršakova. Zato je po njenem nujen odziv mednarodne skupnosti, vlogo EU pa vidi predvsem na dolgi rok.