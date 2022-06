Kaj bo dobila Turčija v zameno za umik veta na priključitev Švedske in Finske?

A še pred tem je Turčija dobila, kar je želela od Švedske in Finske, so sporočili iz urada turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana . Kakšen je torej dogovor?

Prav Turčija je bila odločilni člen Nata, ki je ustavljal postopke priključitve Švedske in Finske. A do preboja je prišlo tik pred začetkom vrha Nata v Madridu. Odprava veta pomeni, da lahko dve skandinavski državi naposled le nadaljujeta s svojima prijavama za pridružitev vojaškemu zavezništvu.

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je spregovoril tudi o tem. Med drugim morata Finska in Švedska spremeniti svoji zakonodaji in tako zaostriti svoj pristop do oseb, ki jih Ankara vidi kot grožnje. Turčija je namreč izrazila zaskrbljenost, da Švedska skriva člane Kurdistanske delavske stranke (PKK), ki se je leta 1984 z orožjem uprla državi. Stoltenberg je sicer obtožbe zanikal.

Da sporazum zagotavlja tudi popolno sodelovanje s Turčijo v boju proti PKK in njenim podružnicam, so medtem sporočili s turškega predsedstva. Tako Švedska kot Finska morata izkazovati solidarnost s Turčijo v boju proti terorizmu v vseh njegovih oblikah. Spremeniti morata torej tudi svoje zakone o terorizmu in Turčiji izročiti osumljence terorizma.