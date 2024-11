Kaj bo Trump storil prvi dan, ko pride v Belo hišo?

Osvoboditev nekaj obsojenih protestnikov napada na Kapitol 6. januarja je naslednja stvar na seznamu opravil. "Veliko bi jih rad oprostil. Ne morem reči za vsakega posebej, ker je nekaj izmed njih verjetno zares ušlo izpod nadzora," je zapisal na svoji platformi Truth Social. Večkrat je sicer obsodil nasilje, do katerega je tisti dan prišlo, vendar je vse obtožence označil za talce in pozval k njihovi izpustitvi. Obtoženih je bilo namreč več kot 1530 posameznikov, več kot polovica jih je priznala krivdo.

Ena izmed pomembnejših trditev in tista, na kateri je nekoliko osnoval tudi svojo kampanjo, pa so množične deportacije. Priseljevanje je eno izmed najpomembnejših vprašanj, je bil jasen Trump, odločen pa naj bi bil tudi zbrati in deportirati milijone migrantov, ki v ZDA živijo brez zakonitega dovoljenja. To obljubo je ponovil tudi prejšnji konec tedna v New Yorku. "Prvi dan bomo začeli izvajati največji program deportacij v ameriški zgodovini, da bi pregnali kriminalce," je poudaril. "Rešil bom vsa mesta in kraje, ki so bili napadeni, te zlobne in krvoločne kriminalce bomo zaprli, nato pa jih bomo čim hitreje izgnali iz naše države."

Dejal je tudi, da ga k odstopu od podnebnih pobud in zavzemanju za nadaljnjo odvisnost od nafte vodijo gospodarske potrebe. ZDA so sicer v času predsednika Joeja Bidna sprejele ukrepe za prihodnost za čist vir energije, a so po podatkih ameriške uprave za energetske informacije, še naprej proizvajale in izvažale največ surove nafte od vseh držav v vseh časovnih obdobjih.

Maja na zborovanja v New Jerseyu je obljubil tudi, da bo v primeru izvolitve še "prvi dan ustavil projektne vetrne energije na morju". "To bom zapisal v izvršnem ukazu, končalo se bo prvi dan," je poudaril in dodal, da vetrne turbine "ubijajo kite", kar je kasneje zanikala Nacionalna uprava za oceane in ozračje.

Še eno pomembno opravilo na njegovem seznamu je "konec groznega zelenega dogovora". Pobuda za obravnavo podnebnih sprememb, ki sta jo predlagala demokratska poslanska Alexandria Ocasio-Cortez in senator Ed Markey , sicer ni bila nikoli sprejeta kot zakon, a je Trump ta izraz vseeno uporabljal. "Za nadaljnje premagovanje inflacije bo moj načrt prekinil Green New Deal, ki ga imenujem Green New Scam, največjo prevaro v zgodovini," je poudaril.

Za uresničitev te obljube, naj bi uporabil lokalne organe pregona in nacionalno gardo. Trump se je večkrat zgražal nad politiko priseljevanja Bidnove administracije, deloma češ da so ZDA zaradi tega postale manj varne, čeprav statistični podatki kažejo, da je pri ameriških državljanih, rojenih v ZDA, več kot dvakrat bolj verjetno, da bodo aretirani zaradi nasilnih kaznivih dejanj, kot pa pri priseljencih brez dokumentov, navaja ABC News. Ocenjuje se sicer, da v državi živi kar 11 milijonov ljudi, ki nimajo zakonitega statusa priseljenca.

Nekoliko bolj prijazen pa naj bi bil do študentov. V podkastu "All In" se je zavzel za samodejno izdajo zelenih kart osebam brez državljanstva, ki diplomirajo na univerzi v ZDA. "Kar želim storiti in kar bom storil, je to, da če diplomirate na univerzi v ZDA, menim, da bi morali samodejno dobiti zeleno karto kot del diplome, da bi lahko ostali v tej državi. To vključuje vse šole," je dejal.

"Vsakdo, ki diplomira pri nas, ali če pridobi doktorat, bi moral imeti možnost ostati v državi," je nadaljeval. "Nekdo, ki pri nas študira in diplomira kot najboljši v generaciji, se ne more dogovoriti s podjetjem za delo, ker misli, da ne bo mogel ostati v državi. To se bo končalo že prvi dan."

"Žalostno je, ko izgubimo ljudi s Harvarda, MIT ali z drugih velikih šol," je opozoril.