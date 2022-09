Kaj bodo prinesli pogovori Šija in Putina?

Kremelj je pozitivno pozdravil pomen načrtovanega srečanja in opozoril na njegovo pomembnost ob napetostih z Zahodom. "Srečanje ima poseben pomen glede na trenutne mednarodne razmere," je novinarjem dejal Putinov svetovalec za zunanje zadeve in dejal, da bosta voditelja razpravljala o mednarodnih razmerah skupaj z regionalnimi vprašanji in njunim sodelovanjem.

Srečanje bodo pozorno spremljali po vsej Srednji Aziji, v evropskih prestolnicah in Washingtonu.

Kitajska se je namreč v luči ruske invazije v Ukrajini, odkrito postavila na stran Rusije in obsodila zahodne sankcije proti Moskvi. Rusija pa je vrnila na skoraj enak način in odločno podprla Kitajsko sredi napetosti z ZDA, ki so sledile nedavnemu obisku predsednice predstavniškega doma Nancy Pelosi v Tajvanu.