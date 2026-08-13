Kaj ima Haaland s 469 kilogrami kokaina?

Po zasegu 469 kilogramov kokaina so aretirali voznika tovornjaka, zakaj pa se je Haalandova fotografija znašla na paketkih, ni jasno, piše CNN. Med preprodajalci drog je sicer običajna praksa, da svoje pošiljke označujejo z imeni znanih športnikov in drugih zvezdnikov. Na ta način pokažejo, katera kriminalna mreža je drogo proizvedla oziroma kateri stranki pripada.

V sporočilu za javnost so navedli, da so protinarkotični policisti v okviru operacije, ki so jo začeli po anonimni prijavi, prejeti v zgodnjih jutranjih urah v torek, na Panameriški avtocesti opazili sumljiv tovornjak. Po preiskavi vozila so v lažnem dnu tovornjaka našli 370 paketov.

Policisti v Ekvadorju so Haalandovo podobo našli natisnjeno na precej nepričakovanem mestu – zelenih pravokotnih paketih, ki so bili del ogromne pošiljke kokaina, zasežene iz tovornjaka v bližini meje s Kolumbijo.

Policija je objavila fotografije, na katerih je videti, kako iz lažnega dna tovornjaka padajo paketi, na katerih so jasno vidne nalepke s podobo Haalanda, ki ga njegovi oboževalci pogosto ljubkovalno imenujejo "lepa princeska" in "babygirl".

Haaland je bil eden najboljših strelcev in najbolj karizmatičnih igralcev na svetovnem prvenstvu, ki je potekalo v Mehiki, ZDA in Kanadi, njegova mogočna postava in nenavaden smisel za humor pa sta sprožila val ustvarjalnih viralnih videoposnetkov in memov. Sicer pa ni edini, ki je priljubljen med tihotapci drog, večkrat se je na zaseženih pošiljkah pojavila podoba kapetana argentinske reprezentance Lionela Messija.

Ekvador velja za logistično središče trgovine z drogami, kjer se droge kopičijo, skladiščijo in distribuirajo po poteh prek Srednje Amerike, predvsem v ZDA, vendar narkotike pošiljajo tudi v Evropo.

Policija je sporočila, da so v sredini operaciji v sredo na območju Guagua Negro, v bližini obmejnega mesta Tulcán, 246 kilometrov severno od prestolnice Quito, aretirali tudi žensko, identificirano zgolj kot María R., ki je imela kolumbijske osebne dokumente.

V Ekvadorju lokalne kriminalne združbe, povezane s kolumbijskimi in mehiškimi karteli, nadzorujejo poti in tihotapijo narkotike. 80 odstotkov drog izvira iz Kolumbije, preostanek pa iz Peruja. V prvi polovici letošnjega leta je policija zasegla 80 ton drog, medtem ko so oblasti leta 2025 zasegle skoraj 215 ton, predvsem kokaina. Leta 2024 je količina dosegla skoraj 295 ton.