Kaj imajo skupnega Oasis in princa William in Harry?

Vnovična združitev nekoč vodilne britanske britpop skupine Oasis 15 let po razpadu ni prinesla zgolj histerije med njenimi oboževalci, ampak tudi med oboževalci britanske monarhije. Njihovo razmišljanje je naslednje: če sta se lahko pobotala skregana brata Noel in Liam Gallagher, vodilna člana Oasis, se zagotovo lahko pobotata tudi princa William in Harry.