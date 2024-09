Kaj imajo skupnega Taylor Swift, Elon Musk in Donald Trump?

O globalni zvezdnici Taylor Swift, najbogatejšem Zemljanu Elonu Musku in nekdanjem ameriškem predsedniku, zdaj znova predsedniškemu kandidatu Donaldu Trumpu, se po predsedniškem televizijskem soočenju republikanca in podpredsednice Kamale Harris veliko govori. A kaj ima trojica poleg tega skupnega? Trump, še bolj pa njegov podpornik Musk, nista bila niti najmanj zadovoljna, da je pevka javno podprla Harrisovo. Na to pa sta se zelo različno odzvala.