Kaj imata skupnega šah in nogomet?

Zanimivo je, da je fotografija dveh nogometnih velikanov, ki jo je posnela znana fotografinja slavnih Annie Leibovitz, pravzaprav obdelana. Leo in Ronaldo namreč nista bila skupaj na fotografiranju, pač pa je ob šahovnici posnela vsakega posebej, fotografijo pa so nato računalniško obdelali.

Fotografija je navdušila tako ljubitelje nogometa, pa tudi ljubitelje šaha. Dobri poznavalci šaha so takoj opazili, da pozicije šahovskih figuric na šahovnici Louis Vuittonovega kovčka niso postavljene naključno, pač pa so posnemale postavitev figur napetega dvoboja iz leta 2017 med dvema šahovskima velemojstroma Magnusom Carlsnom in Hikarujem Nakamuro. Legendarni dvoboj med velemojstroma se je končal z remijem. S tem pa so pri modni hiši potegnili vzporednico med nogometnima rivaloma oziroma namignili odgovor na vprašanje, kdo je boljši: Messi ali Ronaldo.

Da se nogomet in šah pogosto prepletata, kaže tudi dejstvo, da je Arkadij Dvorkovič dobil drugi mandat na čelu Svetovne šahovske organizacije (FIDE). Dvorkovič pa je aktiven tudi v nogometnem svetu, saj je bil pred tem na čelu organizacijskega odbora svetovnega nogometnega prvenstva, ki ga je leta 2018 gostila Rusija. Dvorkovič se je z nogometnim pristopom lotil tudi reševanja šahovskih problemov in je tako med drugim na račun televizijskih pravic za prenose najatraktivnejših šahovskih dogodkov krepko zvišal prihodke organizacije, ki jo vodi.

Med drugim je odločil, da se svetovno šahovsko prvenstvo v hitrih disciplinah leta 2019 izvede v prostorih znamenitega moskovskega stadiona Lužniki, ki je bilo tudi prizorišče finala svetovnega prvenstva v nogometu 2018. Magnus Carlsen je takrat osvojil naslov svetovnega prvaka v pospešenem šahu in je še posebej izpostavil atraktivnost prizorišča in dodatno motivacijo, ki mu jo je to prineslo.

Kaj imata skupnega oba športa?

Dvorkovič izpostavlja, da imata nogomet in šah mnoge skupne lastnosti. Pri obeh je treba predvideti nasprotnikove poteze, prepoznati in vnaprej preračunati svoje opcije, biti potrpežljiv, a hkrati, če je treba, biti tudi agresiven. Treba je prepoznati in znati izkoristiti nasprotnikove šibke točke in svoje prednosti ter imeti pregled nad celotnim dogajanjem.

In ker je šah odličen trening miselno-strateških kapacitet, je šahovska igra visoko cenjena tudi med znanimi nogometnimi trenerji in igralci. Tudi sloviti tener Pep Guardiola je denimo prepričan, da lahko šah pomaga pri ustvarjanju novih strategij in taktik v nogometu. Italijanski trener in nekdanji nogometaš, Fabio Capello, je v enem intervjuju dejal: "Tako v šahu kot pri nogometu je veliko odvisno od kakovosti igralcev oziroma figur, ki jih imaš na voljo, in od njihove postavitve. Zmagati dvoboj vedno zahteva, da se nasprotnika s čim preseneti."