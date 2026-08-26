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Kaj je direktor Cie počel v Moskvi?

Washington/Moskva, 26. 08. 2026 07.28 pred 53 minutami 3 min branja 14

Avtor:
M.V.
Kolona vozil z direktorjem ameriške Cie v Moskvi

Direktor Cie John Ratcliffe je presenetljivo in nenapovedano obiskal Moskvo, so potrdili ameriški uradniki. To je bil njegov prvi javni obisk ruske prestolnice in prvi obisk direktorja Cie po novembru 2021, le nekaj mesecev pred rusko invazijo na Ukrajino. Kaj stoji v ozadju nepričakovanega prihoda šefa ameriških obveščevalcev v Kremelj?

Novica o prihodu letala Boeing C-17A Globemaster na letališče Vnukovo je sprožila začudenje in takoj zatem številna ugibanja, ko je postalo jasno, da je iz letala sestopil prvi mož ameriške obveščevalne agencije CIA John Ratcliffe. Še več sumničavosti je povzročil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, ki je še po pristanku letala in drvenju črnih avtomobilov proti Kremlju dejal, da nimajo "nobenih informacij".

Še v ponedeljek so iz Washingtona sporočili, da Moskve in Kijeva ne bosta obiskala posebna odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner ter da je njun prihod odložen. Ali je prihod Ratcliffa kakorkoli povezan z odpovedjo njunega obiska, ni znano. Pravzaprav ni znanega nič, kar pa ne zaustavlja domnev in špekulacij.

Ameriški The Wall Street Journal navaja, da se obisk dogaja v času, ko Washington zbira podatke o ruskih pripravah na novo mobilizacijo in preizkušanju Natove odločnosti. Novinar Michael Weiss, ki dolga leta pokriva odnose z Rusijo, meni, da je glavni namen skrivnostnega obiska neposredno opozorilo Kremlju.

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Weiss poudarja, da je Ratcliffe prišel, da bi "Moskvo opozoril na rusko eskalacijo proti Evropi in Natu", kar "sovpada z obveščevalnimi podatki, ki jih ZDA delijo s Poljsko, baltskimi in skandinavskimi državami, pa tudi z močnim povečanjem sabotaž ruske vojaške obveščevalne službe (GRU) v Evropi". Weiss je spomnil, da je novembra 2021 takratni šef Cie Bill Burns odšel v Moskvo, da bi Vladimirja Putina odvrnil od napada na Ukrajino.

Ratcliffe je bil v Moskvi vsega štiri ure. Weiss pravi, da tako kratko bivanje nakazuje, da je ruska stran preprosto prejela "nujno sporočilo", in dodaja, da je malo verjetno, da se je šef Cie sploh srečal z Vladimirjem Putinom, "ki bi ga sicer pustil čakati več ur".

Zelo verjetno je, da se je Ratcliffe srečal z vodjo ruske obveščevalne službe SVR Sergejem Nariškinom. Cia po obisku ni želela dati komentarjev, je pa kratko izjavo dal Nariškin. Ta je dejal, da je obisk namenjen "stikom med obveščevalnimi službami".

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Januarja 2025, takoj po imenovanju Ratcliffa za direktorja Cie, je Nariškin dejal, da je pripravljen na srečanje s svojim ameriškim kolegom, če bi Washington pokazal zanimanje. Marca sta se oba šefa obveščevalnih služb prvič pogovarjala po telefonu, razpravljala o sodelovanju med agencijama in koordinaciji kriznega upravljanja ter se dogovorila, da bosta ostala v rednih stikih, da bi zmanjšala spopad med Moskvo in Washingtonom, izhaja iz javnih objav.

Aprila je Nariškin omenil še en klic z Ratcliffom in namignil, da bi se lahko kmalu zgodilo osebno srečanje. Dejal je, da imata zdaj dejansko neposredno linijo – lahko se usklajujeta in pokličeta, kadar koli je to potrebno.

Nekdanja namestnica direktorja ameriške nacionalne obveščevalne službe Beth Sanner ugotavlja, da bi lahko bil namen obiska poslati jasno sporočilo Moskvi: "Vemo, kaj nameravate storiti, in bolje, da tega ne storite." Obstaja tudi možnost, da sta Ratcliffe in Nariškin govorila o Iranu, sankcijah in ruski podpori islamski republiki.

Odkar je Donald Trump ponovno prevzel funkcijo, je njegov posebni odposlanec Steve Witkoff večkrat obiskal Moskvo, v rusko prestolnico pa sta odpotovala tudi Jared Kushner in Josh Gruenbaum.

Ruski analitiki poudarjajo, da Kremelj zelo ceni ohranitev neposrednega komunikacijskega kanala med vodji tajnih služb, tudi v času, ko so politični odnosi na nizki točki. "ZDA podpirajo Ukrajino in so za nas nasprotnik, toda kolegi iz obveščevalnih agencij lahko veliko bolj svobodno kot politiki govorijo o vrsti nakopičenih problemov, od Ukrajine do Irana in Kitajske," poudarja Rustam Čurjakov iz moskovskega inštituta Laboratorij Intelligence Express.

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KOMENTARJI14

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ipsidipsiloreumadministratumidiotum
26. 08. 2026 08.20
Ponovno eden izmed tistih »smeti« od člankov. Močno dvomim, da bi si Američani v trenutni situaciji upali osebno oditi v Rusijo in tam nekomu groziti. Bolj verjetno je, da so tja odšli prosit za mir, saj se dobro zavedajo, da so zavozili na celi črti. Ker pa morajo v javnosti vedno izpasti kot zmagovalci, zdaj preko nekih nekredibilnih analitikov ustvarjajo lažen vtis premoči.Dejstvo je, da je Zahod pošteno strah ruskega medveda – še posebej zdaj, ko mu hrbet krijeta kitajski zmaj in severnokorejski pujsek. Upam, da boste kot »majhni ljudje« (saj vas politiki vidijo natanko tako) kmalu ugotovili, da njih vaše dobro počutje sploh ne zanima. Za njih ste le orodje za doseganje lastnih interesov. Ste morda pozabili na stari rimski rek »deli in vladaj«?
Odgovori
0 0
Verus
26. 08. 2026 08.19
Živimo v Evropi, ki je sistemsko blokirala vse medije z Rusije, dnevno se nam šervira šport in panika, ta čas se pa velesile obiskujejo. Ko bo to dvignilo kakšno opozorilno zastavico, vam bo mogoče jasno, da je Evropejcu sovražnik res "doma" - v Bruslju
Odgovori
0 0
Verus
26. 08. 2026 08.21
In to vam pišem vseskozi. Mi se prepirati, ker nas domači nespsobnezi v politiki učijo prepira, velesile pa dogovarjajo delitev planeta.
Odgovori
0 0
daedryk
26. 08. 2026 08.19
dovolj zgovorno je, da v vojnem stanju, kjer sta glavna protagonista Washington in Moskva, ameriška vlada lahko dostavi svoje uslužbence in jih tudi dobi nazaj nepoškodovane. s tem je jasno, da ideali teh dveh oblasti med spopadom niso ogroženi, pač pa oboji usmerjajo velike napore v razkol civilnega prebivalstva.
Odgovori
0 0
ipsidipsiloreumadministratumidiotum
26. 08. 2026 08.15
Ponovno eden izmed tistih »smeti« od člankov. Močno dvomim, da bi si Američani v trenutni situaciji upali osebno oditi v Rusijo in tam nekomu groziti. Bolj verjetno je, da so tja odšli prosit za mir, saj se dobro zavedajo, da so zavozili na celi črti. Ker pa morajo v javnosti vedno izpasti kot zmagovalci, zdaj preko nekih nekredibilnih analitikov ustvarjajo lažen vtis premoči.Dejstvo je, da je Zahod pošteno strah ruskega medveda – še posebej zdaj, ko mu hrbet krijeta kitajski zmaj in severnokorejski pujsek. Upam, da boste kot »majhni ljudje« (saj vas politiki vidijo natanko tako) kmalu ugotovili, da njih vaše dobro počutje sploh ne zanima. Za njih ste le orodje za doseganje lastnih interesov. Ste morda pozabili na stari rimski rek »deli in vladaj«?
Odgovori
+5
5 0
96bimBo
26. 08. 2026 08.13
Le za manj obdarjene je obisk presenečenje.
Odgovori
+3
3 0
Gutenberg
26. 08. 2026 08.11
Ko so nazadnje takole prileteli, je Putin čez tri mesece napadel Ukrajino.
Odgovori
+4
4 0
Banion
26. 08. 2026 08.10
kaj počne špijon v drugi državi, morda je prišel samo na dobro vodko in mimogrede še kaj povedal. Bomo videli po spremembah v naslednjih dneh
Odgovori
+0
1 1
HitraVeverca
26. 08. 2026 08.09
Kaj mislite? Američani so zakuhali vojno z Ukrajino ker so si hotli rezdeliti tamkajšnjo nafto + naravne dobrine. Zdaj tega niso dobili in hodijo fehtat mutne posle, kaj pa mislite kaj so šli počet.
Odgovori
+3
3 0
Gutenberg
26. 08. 2026 08.08
Ali je res hkrati prišel tudi vatikanski zunanji minister? So ZDA zaprle veleposlaništvo v Moskvi?
Odgovori
-1
0 1
DasaizDalasa
26. 08. 2026 08.05
Napovedal je Stevotov prihod in se dogovoril za protokol primeren našemu veljaku. Če ne bo prav bo Trump vsem povečal sankcije in carine.
Odgovori
-4
1 5
jutri_pa_res
26. 08. 2026 08.05
Ali ne bo nihče kričal 'veleizdaja'?
Odgovori
+1
2 1
?iro123
26. 08. 2026 08.05
Je preverju, kaj imata Pujsa Pepa in Slonček Dumbo v Rusiji zaene rabote.
Odgovori
-1
1 2
Mikl
26. 08. 2026 08.00
Pozanimal se je kaj je naša Nataša tam počela s svojo prijateljico
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-5
2 7
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