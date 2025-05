Kaj je izvor nenavadnega hrupa v Tihem oceanu?

Ameriška Nacionalna uprava za oceane in atmosfero (NOAA) je leta 1997 posnela nenavaden podvodni zvok, ki se ga je prijelo ime Bloop. Ta ultra nizkofrekvenčni hrup, ki so ga 3219 metrov pod gladino Tihega oceana posneli hidrofoni, je zaradi nenavadnih značilnosti zvoka privedel do številnih znanstvenih ugibanj o njegovem izvoru.

Minilo je že 28 let, odkar so v Tihem oceanu zabeležili zelo glasen zvok, za katerega še danes ni stoodstotno gotovo, kaj ga je povzročilo.

"Z uporabo hidrofonov oziroma podvodnih mikrofonov, ki so bili nameščeni na razdalji več kot 3219 metrov pod gladino Tihega oceana, smo posneli vrsto zvokov. To je hrup, kakršnega naši znanstveniki še niso slišali. Zvoki niso bili le glasni, ampak so imeli tudi edinstveno značilnost," so po poročanju portala The Lad Bible sporočili z NOAA.

Leta 2006 je NOAA objavila sklep, v katerem je pojasnila, da je posneti hrup posledica naravnega ledenega potresa, ki prihaja iz velikih ledenih gora. Kot so zapisali, je to pogost pojav v bližini Antarktike, ti pogoji pa lahko proizvajajo zvoke, podobne biološkim zvokom. Pozneje, leta 2012, je NOAA ponovno potrdila svoje prepričanje.

Znanstveniki so dodali, da se zaradi globalnega segrevanja vsako leto pojavlja vse več ledenih potresov, ki lomijo ledenike.