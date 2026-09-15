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Kaj je nemški tajni načrt, ki ga Berlin nujno želi skriti pred Moskvo?

Berlin, 15. 09. 2026 08.36 pred 1 uro 4 min branja 43

Avtor:
N.Š.
Nemška vojska

Volilna zmaga AfD na Saškem-Anhaltskem je v Nemčiji odprla še eno, precej bolj občutljivo vprašanje od sestavljanja prihodnje deželne vlade. Kaj bi se zgodilo, če bi stranka prevzela oblast in s tem dobila dostop do strogo tajnih obrambnih dokumentov? Nemško združenje rezervistov opozarja predvsem na več kot tisoč strani dolg Operativni načrt Nemčija, ki določa priprave države na morebitni obrambni primer zveze Nato. Njegov predsednik Bastian Ernst zaradi povezav AfD z Rusijo zahteva, da bi dokument v primeru vlade pod vodstvom AfD umaknili iz Saške-Anhaltske. Obrambni minister Boris Pistorius naj bi takšno možnost že podpiral. AfD očitke zavrača.

Zmaga AfD z rekordnimi 43,8 odstotka glasov na deželnih volitvah na Saškem-Anhaltskem je sprožila razprave, ki segajo daleč prek prihodnje sestave parlamenta. AfD bi lahko prvič v zgodovini Zvezne republike Nemčije oblikovala deželno vlado, če bi zanjo našla dovolj podpore.

Zdaj se razprava seli tudi na področje nacionalne varnosti. Nemško združenje rezervistov zahteva, da bi v primeru prevzema oblasti AfD iz državnega urada v Magdeburgu umaknili strogo tajni Operativni načrt Nemčija.

"AfD je velika nevarnost za našo državo," je za RedaktionsNetzwerk Deutschland dejal predsednik združenja Bastian Ernst, sicer politik CDU. Nato je izrekel še precej težjo obtožbo: "Če bi prevzela vlado na Saškem-Anhaltskem, bi Operativni načrt Nemčija in druge pomembne informacije z veliko verjetnostjo odtekli v Rusijo. Zato bi morali načrt umakniti iz Saške-Anhaltske."

Nemška vojska
Nemška vojska
FOTO: AP

 

Kaj sploh je skrivnostni načrt?

Razsežnost spora je mogoče razumeti šele, ko pogledamo, kaj je dokument, za katerega gre. Operativni načrt Nemčija je več kot tisoč strani dolg tajni načrt, ki ga je pripravilo Operativno poveljstvo nemške vojske. V njem so opredeljene priprave Nemčije na obrambo države in zavezništva v primeru vojaške krize oziroma Natovega obrambnega scenarija.

Podrobnosti so tajne, osnovni koncept pa ni. Nemčija bi imela v primeru konflikta na vzhodnem krilu Nata dvojno vlogo. Na vzhod bi morala poslati lastne sile, še pomembnejša pa bi bila kot ogromno logistično vozlišče, skozi katero bi proti vzhodu potovali vojaki, orožje, vozila, oprema in zaloge zaveznikov.

Strokovnjakinja Nemškega sveta za zunanje odnose Nina Locher je za MDR pojasnila, da bi bilo treba v skrajnem primeru proti vzhodu premakniti do 800.000 vojakov.

Toda to ni samo vojaška operacija. Ti ljudje potrebujejo prenočišča, hrano, pitno vodo in varovana počivališča. Treba je določiti, katere železniške povezave uporabiti, katere avtoceste prenesejo težko vojaško opremo in kje se lahko vozila oskrbujejo z gorivom. Prav zato načrt ne more ostati samo v sefu obrambnega ministrstva.

Zato imajo načrt tudi nemške dežele. Izvajanje je namreč močno odvisno od civilne infrastrukture in sodelovanja posameznih zveznih dežel.

MDR pri tem navaja pomembno podrobnost: vseh 16 dežel nima nujno identične celotne kopije dokumenta, temveč posebej zanje prilagojene različice načrta. Dežele imajo namreč različne naloge pri premikanju ljudi in opreme ter pri pripravah na morebitni obrambni primer.

Saška-Anhaltska ima pri tem zaradi svoje lege posebno vlogo. Je pomembno tranzitno območje na poti proti vzhodu. Če bi prišlo do vojaškega konflikta na vzhodnem krilu Nata, bi skozi nemške dežele potekale ključne transportne poti, deželne oblasti pa so do nastopa obrambnega primera pristojne tudi za pomembne dele civilne zaščite.

Zato spor ni zgolj vprašanje, kdo sme prebrati tajni dokument. Gre tudi za precej bolj praktično vprašanje: kaj se zgodi z nemškim obrambnim načrtovanjem, če zvezna oblast ne zaupa deželni vladi, brez njenega sodelovanja pa načrta ne more učinkovito izvajati?

Pistorius naj bi razmišljal o umiku načrta

Ernst predlaga dve možnosti. Prva je neposredna, če bi AfD prevzela vlado v Magdeburgu, naj se dokument iz Saške-Anhaltske umakne. Druga bi pomenila sistemsko spremembo. Operativni načrt bi lahko hranili centralno na zveznem obrambnem ministrstvu, posamezne osebe ali institucije pa bi do njega dostopale samo po predhodni odobritvi.

Po informacijah RedaktionsNetzwerk Deutschland naj bi se za možnost umika načrta že izrekel tudi nemški obrambni minister Boris Pistorius. O tem naj bi govoril pred obrambnimi strokovnjaki koalicijskih poslanskih skupin.

Nemško politiko skrbi odnos AfD z Moskvo.
Nemško politiko skrbi odnos AfD z Moskvo.
FOTO: AP

Strah pred Rusijo

V ozadju je odnos AfD do Moskve. Ernst je za MDR AfD zaradi njenih povezav in bližine Rusiji označil za "varnostno tveganje za našo nacionalno varnost". Skrb je toliko večja, ker OPLAN ne vsebuje zgolj splošne politične strategije. Po Ernstovih besedah ureja postopke, načine delovanja in kontaktne osebe ter različne stopnje eskalacije povezuje s konkretnimi procesi in komunikacijskimi verigami.

Že pred volitvami na Saškem-Anhaltskem so se zato v Berlinu ukvarjali z vprašanjem, kaj storiti, če posamezna deželna vlada pri zagotavljanju vojaške mobilnosti ne bi želela sodelovati.

Član obrambnega odbora Bundestaga Roderich Kiesewetter iz CDU je poleti opozarjal, da skuša Kremelj izkoristiti različne nemške poglede na Rusijo in Nemčijo kot Natovo logistično vozlišče narediti "čim bolj nezanesljivo". Po takratnem poročanju časnika Welt naj bi uradniki notranjega ministrstva proučevali protiukrepe za primer nekooperativne deželne vlade.

A zadeva je ustavnopravno zapletena. Nemčija je federacija. Dežele niso samo administrativne enote zvezne države, ampak imajo lastne ustavne pristojnosti. Hkrati pa je obramba države zvezna pristojnost.

Ernst opozarja, da bi v dejanskem vojnem oziroma obrambnem položaju veljala drugačna pravila in da bi imel Berlin postopoma več možnosti poseganja v pristojnosti dežel.

V nemški razpravi se pojavlja tudi 37. člen ustave, tako imenovani Bundeszwang. Ta zvezni vladi pod določenimi pogoji omogoča prisilne ukrepe proti deželi, ki ne izpolnjuje svojih zveznih obveznosti.

Toda to je skrajni ustavni instrument, ne preprost mehanizem, s katerim bi Berlin lahko zaradi političnega nezaupanja preventivno odvzel pristojnosti demokratično izvoljeni deželni vladi.

AfD: zaščita prebivalstva po strankarski knjižici

AfD medtem obtožbe zavrača. Obrambni poznavalec stranke Jan Nolte je Pistoriusu očital, da želi zaščito prebivalstva izvajati "po strankarski knjižici" in da s tem slabi odpornost Nemčije.

Za AfD je razprava dokaz, da jo politični tekmeci kljub volilni zmagi poskušajo izključiti iz oblasti in državnih institucij. 

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KOMENTARJI43

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Un71
15. 09. 2026 10.44
Vsi, ki izgubljajo oblast se zatekajo k strašenju. Moj ata socialistični kulak je postal internacionalna predstava za množice določenega političnega pola. Kaj kmalu pa nam kaže da bomo zaživeli v filmu Idiocracy. Če se kdo prepozna v tem, naj ne bo jezen name, ampak nase.
Odgovori
0 0
Janez Porenta Ljutomer
15. 09. 2026 10.22
Nafta bo 3.00€ liter, peljali se boste z električnimi taksiji 🤣 Nemčija je poražena vnaprej...
Odgovori
+0
3 3
Janez Porenta Ljutomer
15. 09. 2026 10.20
Kakšna nemčija 🤣🤣🤣 Industrija jim je kaput 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+3
5 2
boslo
15. 09. 2026 10.20
Kaput si ti prlek
Odgovori
-2
4 6
myomy
15. 09. 2026 10.18
Ravno zaradi teh in podobnih načrtov je AfD zmagal.
Odgovori
+7
9 2
Animal_Pump
15. 09. 2026 10.14
Bzv se sekirajo. Cim pridejo na oblast bo vse po starem. Z rusijo ne bodo sodeloval....par migrantov bodo steral..češ...evo deportiramo jih. Potem bo pa vse po starem. Nic posebnega...
Odgovori
-8
1 9
JP2022
15. 09. 2026 10.20
Zakaj pa bo tako? A misliš, da jih bodo podkupili? Ali je za to kakšen drug razlog?
Odgovori
+4
4 0
Aijn Prenn
15. 09. 2026 10.23
Drug razlog je. "Zdaj smo pa mi pri koritu, korito je polno. Delajmo tako, da bo trajalo in, da se ne bomo preveč umazali in zmatrali..."
Odgovori
+4
4 0
tron3
15. 09. 2026 10.07
Nemška vojska ne bi niti zapustila ozemlje Nemčije bi bila že poražena!!!
Odgovori
+2
10 8
tron3
15. 09. 2026 10.13
Hvala za minuse, po načrtih bo v dveh urah fertih!!!
Odgovori
+2
5 3
boslo
15. 09. 2026 10.21
Niso oni Rusi, da rešijo v treh dneh..
Odgovori
+2
2 0
Vladna norost
15. 09. 2026 10.03
Glede na to kaj počnejo ni nobeno presenečenje, da AFD napreduje.
Odgovori
+11
14 3
InFlames123
15. 09. 2026 10.02
glede na to kaj je levica naredila iz nemčije so lahko še veseli da je nastala samo AFD.
Odgovori
+17
20 3
Samo navijač
15. 09. 2026 10.02
Alice Weidel (AfD) izjavlja, da je Nemčija KONČALA s priseljenci: « Čez 100 dni bom zaprla meje, odpravila vse subvencije za migrante in sprožila največje deportacije v nemški zgodovini. To je izjavila na srecanju v Riesi. Konec je z Bruseljsko tolpo in njihovimi agendami.
Odgovori
+11
15 4
boslo
15. 09. 2026 10.09
+++
Odgovori
+5
7 2
Agent Provokator
15. 09. 2026 10.09
Ne piši neumnosti! Nemčija ima 16 pokrajin in AfD je zmagala le v eni izmed pokrajin.. Saška!!!! Ona lahko samo ureja zadeve, ki se tičejo pokrajine. Ko bo AfD zmagal v vseh 16 pokrajin, pa lahko delajo tisto kar pišeš....
Odgovori
+2
6 4
Sajkoslav
15. 09. 2026 09.58
Bravo AfD
Odgovori
+11
16 5
300 let do specialista
15. 09. 2026 09.58
Agendaši satanistične EU z enormnim vplivom v Nemčiji in drugod, navajajo "odnose z Rusijo za nevaren"🤣🤣🤣 kapo dol, če ti ke gospodarsko najcenejši faktor pri dobavi surovin "nevarnost". V kakšna prptislovja rinejo ti z "evropskimi načeli" ne moreš več niti brati, želodec terja davek. Vse za agendo.
Odgovori
+7
12 5
Aijn Prenn
15. 09. 2026 10.11
Torej, ni pomembno, če tvoj dobavitelj poceni plina pobija po soseščini, enkrat tukaj, enkrat tam. Važno je, da je plin poceni. Moder možakar, ni kaj.
Odgovori
-4
3 7
myomy
15. 09. 2026 10.20
Od kdaj pa je to pomembno? Kaj Američani ne pobijajo ljudi po svetu? Da ne govorim o Savdskemu princu.
Odgovori
+3
4 1
Aijn Prenn
15. 09. 2026 10.27
Ja, ravno s takim razmišljanjem je prišel na oblast ⬇️Fe. Ampak potem, ko tak pride na oblast, si prej ali slej na vrsti za iztrebitev tudi ti, zvesti kupec poceni plina.
Odgovori
+1
1 0
Aijn Prenn
15. 09. 2026 09.55
Pri nas pa?? Štefančič bo prej ali slej šel v RU, je rekel.
Odgovori
+0
4 4
Dolgočasnež
15. 09. 2026 09.54
židovski afd plus rusija ..kaj češ lepšega haha boga nemčija
Odgovori
-7
4 11
Frzenk
15. 09. 2026 09.54
bo zaratilo, do konc leta
Odgovori
-2
2 4
JP2022
15. 09. 2026 09.54
če nekdo dobi 44%, potem je ta stranka država, ker država je ljudstvo. seveda, države so velikokrat ugrabljene s strani nekih političnih strank ali monarhij ali ideologij. te elite potem razlagajo, največkra s pomočjo kormupiranih medijev, da so one tiste, ki ščitijo prebivalce pred njimi samimi, včasih je treba za to, da se zaščiti prebivalstvo, tudi večji del njih spravit v taborišča, lai še kam naprej. to se je dogajalo v cccp, na kitajskem, to se še vedno dogaja npr v iranu in še marsikje. tudi v eu, kjer se napačne voline rezultate razveljavi. kako je že bilo v romuniji..
Odgovori
+6
7 1
Potouceni kramoh
15. 09. 2026 09.53
A je ta AFD kak podaljšek Janezovi SDS v Nemčiji tko kot je recimo drmr Snežić v Bosni?
Odgovori
-4
5 9
tech
15. 09. 2026 09.52
"Njegov predsednik Bastian Ernst zaradi povezav AfD z Rusijo zahteva, da bi dokument v primeru vlade pod vodstvom AfD umaknili iz Saške-Anhaltske." ta norec predlaga, da bi stvari skrili pred demokratično izvoljeno vlada? Torej se ima za nekega diktatorja (nad vlado), ki lahko odloča kaj pokazat in kaj skrit javnosti. To je strel v glavo demokraciji.
Odgovori
+13
14 1
Nace Štremljasti
15. 09. 2026 09.49
lepo
Odgovori
+2
4 2
Samo navijač
15. 09. 2026 09.48
Vodja AfD Alice Weidel napoveduje deportacijo ukrajinskih migrantov in od Kijeva zahteva povračilo Nemčiji. "Ti Ukrajinci se morajo vrniti. Najprej mladi ukrajinski moški, ki so podvrženi vojaškemu vpoklicu." "AfD bo popolnoma prenehala zagotavljati vojaško in finančno pomoč Kijevu ter bo zahtevala tudi vračilo že porabljenih sredstev."
Odgovori
+13
16 3
boslo
15. 09. 2026 09.50
Pravilno
Odgovori
+8
10 2
Agent Provokator
15. 09. 2026 10.02
Čakaj malo... zakaj pa je potem včeraj Janez pri Rutteju obljubil nadaljnjo podporo Kijevu???? Ali Nemčija ni NATO???
Odgovori
+0
3 3
boslo
15. 09. 2026 09.47
Če skupaj z oranžnim in Vladotom načrtujejo izbris komplet vzhoda in juga, je potrebno to podpreti
Odgovori
-1
4 5
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