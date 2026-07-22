Kaj je Pickaxe Mountain, skrivnostni objekt, ki ga želi napasti Trump?

Teheran je v odgovoru opozoril, da bodo vsak ameriški napad na iranske jedrske objekte obravnavali kot širitev vojne v regiji, so v sredo zjutraj poročali državni mediji.

Kaj vemo o kompleksu Pickaxe Mountain?

Gre za podzemni jedrski kompleks v bližini kraja Natanz, kjer naj bi Iranci gradili neprijavljen obrat za bogatenje urana. Zaradi svoje globoke podzemne lege in obsežnih utrditev predstavlja izjemno zahteven cilj tako za morebitne zračne napade ZDA in Izraela kot tudi za morebitno kopensko vojaško operacijo.

Pickaxe Mountain, nova tarča ZDA (infografika) FOTO: Profimedia

Objekt je zgrajen najmanj 100 metrov pod veliko goro Kuh-e Kolang Gaz La. Gradnja objekta se je začela leta 2020. Takrat je Iran Mednarodni agenciji za atomsko energijo (IAEA), ki deluje pod okriljem Združenih narodov, prijavil, da bo objekt v prihodnje namenjen sestavljanju centrifug za bogatenje urana, ki se uporabljajo pri proizvodnji jedrskega goriva, navaja CNN. Objekt pa je v veliki meri zavit v tančico skrivnosti – javnosti niso dostopni nobeni načrti, strokovnjaki pa informacije večinoma pridobivajo z analizo satelitskih posnetkov. Na podlagi teh posnetkov je Inštitut za znanost in mednarodno varnost (ISIS) v nedavnem poročilu navedel, da ima objekt več kompleksov predorov, obsežen varnostni obroč ter vhode, dodatno utrjene z betonom za zaščito pred morebitnimi zračnimi napadi.

Podzemni jedrski kompleks Pickaxe Mountain FOTO: Profimedia

Domnevajo, da objekt še ne obratuje in da gradnja še vedno poteka. Ta naj bi se v zadnjem letu celo okrepila, zlasti po tem, ko sta Izrael in ZDA junija 2025 napadla druge iranske jedrske objekte. Med tarčami je bil tudi kompleks za bogatenje urana v Natanzu, ki leži le nekaj kilometrov od objekta Pickaxe Mountain. Po navedbah Centra za strateške in mednarodne študije (CSIS) obstaja več možnih razlogov za okrepljeno dejavnost na lokaciji Pickaxe Mountain. Iran tam morda izdeluje centrifuge, kot je napovedal Združenim narodom, lahko širi dejavnosti in tja seli operacije iz drugih uničenih jedrskih objektov ali pa vzpostavlja tajni obrat za bogatenje urana – kar je ključni proces pri izdelavi materiala za jedrsko orožje.

Podzemni jedrski kompleks Pickaxe Mountain FOTO: Profimedia

Je tam obogaten uran?

Izraelske obveščevalne službe menijo, da je Iran po lanskih junijskih napadih del zalog obogatenega urana in napredne centrifuge za bogatenje urana preselil v objekt Pickaxe Mountain. V 12-dnevni vojni je Izrael napadel tri ključne iranske jedrske objekte – Natanz, Isfahan in Fordov – ter ubil več vodilnih znanstvenikov, vpletenih v jedrske raziskave in razvoj. Proti koncu spopadov so se napadom pridružile tudi ZDA, ki so z veliko močnejšimi bombami napadle iste tri objekte. Trump je po napadih trdil, da so bile iranske jedrske zmogljivosti popolnoma uničene. Vendar niti ZDA niti Izrael nista napadla objekta Pickaxe Mountain.