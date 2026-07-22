Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Kaj je Pickaxe Mountain, skrivnostni objekt, ki ga želi napasti Trump?

Teheran, 22. 07. 2026 09.31 pred 1 uro 3 min branja 15

Avtor:
Ne.M.
Podzemni jedrski kompleks Pickaxe Mountain

Predsednik Donald Trump še naprej trdi, da bodo ZDA napadle iranski objekt Pickaxe Mountain, s čimer opozarja na domnevni podzemni jedrski kompleks. Izrael verjame, da Teheran tam hrani del svojih zalog obogatenega urana in napredne centrifuge za obogatitev urana. "To območje bomo zelo verjetno kmalu napadli. In glede tega ne morejo storiti ničesar," je napovedal ameriški predsednik.

Teheran je v odgovoru opozoril, da bodo vsak ameriški napad na iranske jedrske objekte obravnavali kot širitev vojne v regiji, so v sredo zjutraj poročali državni mediji.

Preberi še ZDA z novimi napadi na Iran, ta svari pred napadi na jedrske objekte

Kaj vemo o kompleksu Pickaxe Mountain?

Gre za podzemni jedrski kompleks v bližini kraja Natanz, kjer naj bi Iranci gradili neprijavljen obrat za bogatenje urana. Zaradi svoje globoke podzemne lege in obsežnih utrditev predstavlja izjemno zahteven cilj tako za morebitne zračne napade ZDA in Izraela kot tudi za morebitno kopensko vojaško operacijo.

Pickaxe Mountain, nova tarča ZDA (infografika)
Pickaxe Mountain, nova tarča ZDA (infografika)
FOTO: Profimedia

Objekt je zgrajen najmanj 100 metrov pod veliko goro Kuh-e Kolang Gaz La. Gradnja objekta se je začela leta 2020. Takrat je Iran Mednarodni agenciji za atomsko energijo (IAEA), ki deluje pod okriljem Združenih narodov, prijavil, da bo objekt v prihodnje namenjen sestavljanju centrifug za bogatenje urana, ki se uporabljajo pri proizvodnji jedrskega goriva, navaja CNN.

Objekt pa je v veliki meri zavit v tančico skrivnosti – javnosti niso dostopni nobeni načrti, strokovnjaki pa informacije večinoma pridobivajo z analizo satelitskih posnetkov. Na podlagi teh posnetkov je Inštitut za znanost in mednarodno varnost (ISIS) v nedavnem poročilu navedel, da ima objekt več kompleksov predorov, obsežen varnostni obroč ter vhode, dodatno utrjene z betonom za zaščito pred morebitnimi zračnimi napadi.

Podzemni jedrski kompleks Pickaxe Mountain
Podzemni jedrski kompleks Pickaxe Mountain
FOTO: Profimedia

Domnevajo, da objekt še ne obratuje in da gradnja še vedno poteka. Ta naj bi se v zadnjem letu celo okrepila, zlasti po tem, ko sta Izrael in ZDA junija 2025 napadla druge iranske jedrske objekte. Med tarčami je bil tudi kompleks za bogatenje urana v Natanzu, ki leži le nekaj kilometrov od objekta Pickaxe Mountain.

Po navedbah Centra za strateške in mednarodne študije (CSIS) obstaja več možnih razlogov za okrepljeno dejavnost na lokaciji Pickaxe Mountain. Iran tam morda izdeluje centrifuge, kot je napovedal Združenim narodom, lahko širi dejavnosti in tja seli operacije iz drugih uničenih jedrskih objektov ali pa vzpostavlja tajni obrat za bogatenje urana – kar je ključni proces pri izdelavi materiala za jedrsko orožje.

Podzemni jedrski kompleks Pickaxe Mountain
Podzemni jedrski kompleks Pickaxe Mountain
FOTO: Profimedia

Je tam obogaten uran?

Izraelske obveščevalne službe menijo, da je Iran po lanskih junijskih napadih del zalog obogatenega urana in napredne centrifuge za bogatenje urana preselil v objekt Pickaxe Mountain.

V 12-dnevni vojni je Izrael napadel tri ključne iranske jedrske objekte – Natanz, Isfahan in Fordov – ter ubil več vodilnih znanstvenikov, vpletenih v jedrske raziskave in razvoj. Proti koncu spopadov so se napadom pridružile tudi ZDA, ki so z veliko močnejšimi bombami napadle iste tri objekte. Trump je po napadih trdil, da so bile iranske jedrske zmogljivosti popolnoma uničene. Vendar niti ZDA niti Izrael nista napadla objekta Pickaxe Mountain.

Preberi še 'ZDA z Iranom še zdaleč niso opravile'

Ameriške in obveščevalne ocene Združenih narodov so pozneje pokazale, da so deli iranskega jedrskega programa sicer poškodovani, vendar še vedno delujejo. Zato je skupni cilj ZDA in Izraela postal, da Iran bodisi prisilita, da se odpove skoraj 450-kilogramskim zalogam visoko obogatenega urana, bodisi mu jih odvzameta.

CNN je poročal, da je Iran močno okrepil prizadevanja za zaščito svojih zalog. Pri tem naj bi namenoma zrušil predore in vhode zavaroval z eksplozivnimi minami. Na vprašanje novinarjev, ali je Iran napredne centrifuge preselil v objekt Pickaxe Mountain, je Trump izraelska poročila omilil z besedami: "Tega nimamo v evidenci."

Iran medtem vztraja, da je njihov jedrski program namenjen izključno miroljubnim energetskim namenom, in načrtuje izgradnjo dodatnih jedrskih elektrarn, da bi zadostil domačim potrebam po energiji in sprostil več nafte za izvoz, navaja CNN.

Pickaxe Mountain uran iran zda vojna tarča

Volk na vrtu skušal napasti malčka, rešila sta ga mama in pes

72 minut groze med šotori in na obali jezera

24ur.com Kaj bi se lahko zgodilo, če ZDA napadejo Iran?
24ur.com 'ZDA z Iranom še zdaleč niso opravile'
24ur.com 'Približujemo se točki, ko bi režim, ki ima jedrsko orožje, to tudi uporabil'
24ur.com Trump: Napadli bomo zelo ostro, Iran: Niti za trenutek ne bomo oklevali
24ur.com Trumpov napad na Iran razklal tudi republikance: je ravnal prav ali ne?
24ur.com ZDA napadle Iran: dovolile bi mu jedrske elektrarne, ne pa tudi bogatenja urana
24ur.com 'Mislil sem, da nas bodo napadli, glede na to, kar so mi govorili Steve, Jared in Pete'
Priporoča
  • kosilnica
  • katolog 3
  • vrtne škarje
  • vrtna cev
  • čistilnik
  • katalog2
  • nosilec
  • sesekljalnik vej
  • vrtni hidrofor
  • žaga
  • katlog 1
  • slušalke
  • stolček
  • brusilnik
  • 15
KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
povem87
22. 07. 2026 11.25
a ni bla podobna zgodba v top gun2
Odgovori
0 0
Sickk 2
22. 07. 2026 11.22
Js mislm, da bi lahko iran zaceu pocas metat rakete na ameriska tla, nausezadnje ma amerika 9tisoc kosov jedrskega orozja plus ukrajina je tud zacela napadat rusko ozemlje, ker se brani. Tud iran bi se lahko pocasi zaceu brant..
Odgovori
+1
1 0
Mens sana
22. 07. 2026 11.18
..............Perzijcem kavboji odrekajo pravico do jedrskega orožja, kdo je njim dovolil izdelavo in posest več 1000 jedrskih konic, zakaj jih imajo agresivni Židi, Francozi, barbarski Angleži..........., katero državo je napadel Iran, koga vse je napadla Amerika v zadnjih 50 let, zakaj že?????............................
Odgovori
+0
1 1
Tovariš Balki
22. 07. 2026 11.13
A niso že popolnoma uničl vsega vsaj 3x kolkr so trdili?...pa to
Odgovori
-1
0 1
Roadkill
22. 07. 2026 11.12
Bi rekel da je v resnici bolj "To območje je zelo globoko pod zemljo.Lahko mečejo svoje bunker buster pasje bombice in zasuli bodo samo vhod in glede tega kavbojčki ne morejo storiti ničesar,"
Odgovori
-1
0 1
YouRangMyLord
22. 07. 2026 11.07
Ves svet je v popolni nepotrebni buli zaradi dejanj tega geriatrika. Plačujemo višje cene goriva zaradi njegove pogoltnosti in nezmožnosti dojetja, da je to svojo iransko vojno že davno izgubil. Kaj se torej sedaj še napihuje in dela še večjo šjkodo svetu, kot jo je že naredil? Vodit ga ej treba za rokco že dobesedno v javnosti ( videno v Ankari, kako ga je Erdogan vodil pod roko, pa sedaj na finalu ka je Infantinu tudi z roko usmerjal, kam mora it), ker mu demenca ne da več logičnega gibanja, kaj šele razmišlčjanaj. Američani še nikoli v zgodovini niso bili tako osramočeni, nalagani, zatolčeni in izkoriščeni s strani lastnega predsednika. Do kdaj še ?
Odgovori
+4
5 1
PIKAPOLONICA1994
22. 07. 2026 11.02
To, da pa na slepo mečejo neke bombe, ki kvazi prebijajo neke bunkerje....pravljice za otroke....ni iranec nor, da jim to dopusti.....
Odgovori
+0
2 2
ptuj.si
22. 07. 2026 11.08
🤣🤣
Odgovori
+0
1 1
PIKAPOLONICA1994
22. 07. 2026 11.01
A ni že dobil vojne pred nekaj tedni...haha. Iranci se branijo in tolčejo po ameriških zmogljivostih, ki so jim kot na dlani po sosednjih državah....Verjame, da imajo precej tega na zalogi.....dobro, da ameižčani dobijo po glavi...osramotili so se itak...haha
Odgovori
+2
3 1
dober dan
22. 07. 2026 10.59
Kekec misli da Iran ne ve kako globoko prodrejo ameriški bunker busterji. Ce lahko prederejo 50m, bo iran naredil bunker 100m pod zemljo
Odgovori
+4
6 2
Roadkill
22. 07. 2026 11.14
kmečka logika. Iranci niso neumni pa to
Odgovori
0 0
FELINA
22. 07. 2026 10.58
Trump naredi parkirišče iz tega. Država , ki usposablja in financira teroristične organizacije nima imeti kaj jedrskega orožja.
Odgovori
-1
3 4
Roadkill
22. 07. 2026 11.14
iz tebe bi tudi parkirišče naredil
Odgovori
0 0
August Landmesser
22. 07. 2026 10.49
terorist desničar trump...Iran je bil napaden in se brani...
Odgovori
-1
7 8
ptuj.si
22. 07. 2026 10.47
In to javno pove??
Odgovori
+3
5 2
bibaleze
Portal
Igralka bo kmalu prvič postala mamica
10 najbolj pogostih laži, ki jih boste slišali od svojega otroka
10 najbolj pogostih laži, ki jih boste slišali od svojega otroka
Princ George praznuje 13. rojstni dan: deček, ki ga čaka krona
Princ George praznuje 13. rojstni dan: deček, ki ga čaka krona
Zakaj današnji otroci sedijo več kot katera koli generacija prej?
Zakaj današnji otroci sedijo več kot katera koli generacija prej?
zadovoljna
Portal
Mama in hči: modni dvoboj, ki ga še dolgo ne bomo pozabili
Raziskava razkrila: kateri moški naj bi bili v razmerjih najbolj zvesti?
Raziskava razkrila: kateri moški naj bi bili v razmerjih najbolj zvesti?
5 položajev, ki lahko pomagajo ublažiti menstrualne krče
5 položajev, ki lahko pomagajo ublažiti menstrualne krče
Dnevni horoskop: Eno znamenje mora ostati odprto za nepričakovane priložnosti
Dnevni horoskop: Eno znamenje mora ostati odprto za nepričakovane priložnosti
vizita
Portal
Sanjsko ali nevarno? Resnica o intimnih odnosih v vodi
Kaj je food noise in zakaj ves čas razmišljamo o hrani?
Kaj je food noise in zakaj ves čas razmišljamo o hrani?
Zakaj se redimo? 10 ključnih vzrokov za hiter porast teže
Zakaj se redimo? 10 ključnih vzrokov za hiter porast teže
Znaki, da ste alergični na alkohol
Znaki, da ste alergični na alkohol
cekin
Portal
Slovensko podjetje naredilo potezo, ki mu je prinesla velik uspeh
Kaj pomeni uspešna upokojitev? Velika hiša, polna spominov, ali več svobode, manj stroškov in manj skrbi?
Kaj pomeni uspešna upokojitev? Velika hiša, polna spominov, ali več svobode, manj stroškov in manj skrbi?
Psihologi: Ljudje, ki denar raje porabijo za to, so pogosto srečnejši
Psihologi: Ljudje, ki denar raje porabijo za to, so pogosto srečnejši
Šest mesecev se je spuščal po toboganih in zaslužil 34.000 evrov
Šest mesecev se je spuščal po toboganih in zaslužil 34.000 evrov
moskisvet
Portal
Will Smith na Hrvaškem ostal brez besed: 'Česa takega še nisem doživel'
Pasivna agresija v razmerju: kako prekiniti igro molka?
Pasivna agresija v razmerju: kako prekiniti igro molka?
Nekoč je životaril z eno kumaro na dan, danes ga pozna ves svet
Nekoč je životaril z eno kumaro na dan, danes ga pozna ves svet
Strela udari v trenutku: to so kraji, kjer ste najbolj ogroženi
Strela udari v trenutku: to so kraji, kjer ste najbolj ogroženi
dominvrt
Portal
Do konca julija opravite te tri stvari - vaše hortenzije bodo cvetele dlje in bolj bujno
Rjavi madeži na radiatorju? Rešitev se skriva v vašem hladilniku
Rjavi madeži na radiatorju? Rešitev se skriva v vašem hladilniku
Iz jugoslovanskih dnevnih sob v sodobne interierje: vrača se pozabljen dekorativni hit
Iz jugoslovanskih dnevnih sob v sodobne interierje: vrača se pozabljen dekorativni hit
Kaja in Karlo na Braču: dvorišče sta spremenila v sanjsko poletno oazo
Kaja in Karlo na Braču: dvorišče sta spremenila v sanjsko poletno oazo
okusno
Portal
To je najbolj umazan predmet v vaši kuhinji
Brezmesno kosilo iz ene ponve, ki ga boste želeli pripravljati znova in znova
Brezmesno kosilo iz ene ponve, ki ga boste želeli pripravljati znova in znova
Videti je kot sladica, v resnici pa je hranljiv zajtrk, ki ga pripravite že zvečer
Videti je kot sladica, v resnici pa je hranljiv zajtrk, ki ga pripravite že zvečer
Najboljše poletne enolončnice, ko je veliko zelenjave: preprosti recepti, ki jih imamo radi vsako leto
Najboljše poletne enolončnice, ko je veliko zelenjave: preprosti recepti, ki jih imamo radi vsako leto
voyo
Portal
Nesmrtni
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Dosje Jarak
Dosje Jarak
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820