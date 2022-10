Po orkanu na poplavljenem dvorišču plaval morski pes?

Medtem ko orkan Ian še vedno pustoši po ZDA, se je na spletu pojavil videoposnetek, ki naj bi prikazoval morskega psa, ki plava po poplavljenih cestah v Fort Myersu na Floridi. Posnetek si je v zgolj dnevu ogledalo več kot 12 milijonov ljudi, a kmalu so se pojavila ugibanja, ali je posnetek resničen. Prav med močnimi neurji so se že večkrat pojavile fotografije in videoposnetki morskih psov, ki plavajo po poplavljenih mestih, ki pa so se izkazali za lažne.

Desetsekundni posnetek prikazuje veliko temno ribo z ostro hrbtno plavutjo, ki plava po poplavljenem dvorišču Fort Myersa na Floridi. Avtor posnetka je Dominic Cameratta, ki je za AP povedal, da je dogajanje posnel s svoje terase v sredo zjutraj, ko je pri sosedih opazil nenavadno dogajanje. "Nisem vedel, kaj je. Videti je bilo kot riba ali nekaj podobnega. Približal sem posnetek in prijatelji so mi rekli: To je morski pes!," je o okoliščinah posnetka povedal Cameratta, ki je ocenil, da je bila riba dolga približno štiri metre.

Strokovnjaki sicer niso bili enotnega mnenja, ali je na posnetku res morski pes ali katera druga velika riba. Nekdanji direktor Programa za morske pse Floridskega naravoslovnega muzeja George Burgess je zapisal, da se "zdi, da gre za mladega morskega psa", medtem ko je direktor Programa za ohranjanje morskih psov Univerze v Miamiju Neil Hammerschlag dejal, da je težko določiti, kaj v resnici plava. Kako je riba sploh prišla na dvorišče? Cameratta je pojasnil, da so se razmere po nastalem posnetku še poslabšale. Riba pa da se je morda iz bližnjega potoka prebila v ribnik, ki se je nato razlil na dvorišče, je povedal. Vizualne analize so pokazale, da se hiše na območju ujemajo s posnetkom, poroča AP. Morski biolog iz Floride Yannis Papastamatiou je pojasnil, da večina morskih psov pred orkani izplava iz plitkih zalivov, saj prihajajoči orkan zaznajo v spremembi barometričnega tlaka. V konkretnem primeru pa je lahko žival po naključju priplavala v zaliv ali pa jo je vanj odplaknilo. Morski psi so sicer pogosto v vodah z nizko slanostjo, kot so obalni kanali in ribniki. V konkretnem primeru pa je ribo z naraščanjem morja verjetno odneslo nazaj proti obali, je še pojasnil biolog.