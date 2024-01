Kaj je razlog za kaos in nasilje v Ekvadorju?

V Ekvadorju zadnje dni kar vre od naraščajočega nasilja, varnostne razmere so vedno slabše, oboroženi strelci vdirajo tako na televizijske postaje kot na univerze, državo pretresajo eksplozije, policijske ugrabitve in nemiri v zaporih. Neposredni povod je bil pobeg enega najmočnejših ekvadorskih narkokraljev iz zapora, vendar je nestabilnost državi grozila že več let.

Ekvador, domovina otokov Galapagos in obiskana turistična destinacija, je bil nekoč znan kot "otok miru", saj leži točno med dvema največjima svetovnima proizvajalcema kokaina, Perujem in Kolumbijo. Vendar je morda ravno zaradi svojega položaja izgubil svoj sloves in postal prav nasprotno. Zaradi svojih pristanišč je Ekvador postal ključna tranzitna točka za kokain na poti do potrošnikov v ZDA in Evropi, od leta 2020 je količina kokaina, zaseženega v državnih pristaniščih, znašala kar 77,4 tone. Ta južnoameriška država je sicer največja izvoznica banan na svetu. Zabojniki, napolnjeni z bananami, pa imajo dovolj prostora, da gre vanje tudi droga.

V zabojnikih za banane se velikokrat skriva kokain. icon-picture-layer-2 1 / 6

Zaradi dolarskega gospodarstva pa je obenem tudi pomembna strateška lokacija za pranje denarja. Ekvadorske tolpe sodelujejo s tujimi tolpami, vključno z mehiškimi karteli, brazilskimi mestnimi tolpami in celo albanskimi mafijskimi celicami, kar pa še dodatno podžiga druge spore. Rivalske kriminalne združbe v boju za prevlado nad potmi za trgovino z drogami in v zaporih izvajajo brutalne in pogosto javne demonstracije nasilja, v katere so nemalokrat vključeni tudi povsem nedolžni civilisti, poroča CNN. Glavno prizorišče nasilja v Ekvadorju pa niso ulice, temveč kar zaporniški sistem. Po navedbah ekvadorskih oblasti se varnostne sile stežka spopadajo s tolpami v prenapolnjenih zaporih, kjer zaporniki prepogosto prevzamejo nadzor nad podružnicami zaporov in izza rešetk vodijo kriminalne mreže. Na razmah kriminalnih združb so bile varnostne in državne sile izredno slabo pripravljene, imeli niso niti ustrezne opreme, usposabljanja ali strategije.

V ekvadorskih zaporih je nasilje zelo pogosto. icon-picture-layer-2 1 / 9

Poleg tega ekvadorskemu pravosodnemu in varnostnemu sistemu grozi tudi korupcija. Leta 2022 so ZDA umaknile vizume visokim častnikom ekvadorskih državnih varnostnih sil, saj naj bi bili močno povezani s trgovino z mamili. Nekdanji predsednik Guillermo Lasso je zaradi naraščajočega nasilja uvedel izredne razmere. Vendar to ni ustavilo prelivanja krvi. Kvečjemu ga je še spodbudilo, naraščajoče število kaznivih dejanj pa je močno zmanjšalo Lassojevo priljubljenost, zato je 20. avgusta 2023 predpisal predčasne volitve. Nasilje pa se je med kampanjo neverjetno razmahnilo, šlo je tako daleč, da je bil umorjen predsedniški kandidat Fernando Villavicencio in drugi lokalni politiki. S tem je bilo jasno vsem, da organizirane kriminalne združbe uporabljajo nasilje, da bi upravljale politične vajeti. Izbrani predsednik Daniel Noboa je ob zmagi obljubil, da se bo spopadel z naraščajočim kriminalom, a zdi se, da se je znašel v krizi.

Fernando Villavicencio FOTO: AP icon-expand

Smrtonosen izbruh nasilja Nasilju je ta teden botroval pobeg Adolfa "Fita" Maciasa iz strogo varovanega zapora v Guayaquilu. Fito je vodja zloglasne tolpe Los Choneros, ene največjih ekvadorskih tolp, ki je po podatkih raziskovalnega centra InSight Crime povezana s pomorsko trgovino z mamili ter sodeluje z mehiškim kartelom Sinaloa in kolumbijsko fronto Oliver Sinisterra, ki jo sestavljajo predvsem nekdanji uporniki iz demobiliziranih Revolucionarnih oboroženih sil Kolumbije (FARC). Fito je bil leta 2011 obsojen na 34 let zapora zaradi kaznivih dejanj, vključno s trgovino z mamili in umori.

Zdaj, ob njegovem pobegu, je Noboa razglasil izredne razmere po vsej državi, več kot 3000 policistov in pripadnikov oboroženih sil pa je bilo napotenih, da pobeglega vodjo tolpe najdejo in privedejo nazaj pred roko pravice. V nedeljo so bile torej razglašene izredne razmere, kmalu zatem pa so se začeli dogajati incidenti v najmanj šestih zaporih v različnih provincah. Kriminalne skupine se niso ustavile v zaporih, val nasilnih napadov se je razširil zunaj obzidja zaporov, v Guayaquilu, največjem ekvadorskem mestu, ki obenem velja tudi za najnevarnejše, pa je bilo ubitih osem ljudi. Več policistov je bilo ugrabljenih. Zaradi vdora oboroženih ljudi na policijsko postajo je bilo aretiranih 13 ljudi, pri nekaterih so našli tudi strelno orožje in granate.

Po ulicah vlada kaos, spopadi in nasilje Izredne razmere bodo trajale 60 dni, uvedena je nočna policijska ura od 23.00 do 5.00, je po poročanju AP sporočil ekvadorski predsednik Noboa. Dejal je tudi, da je vojski odobril, da prevzame nadzor nad nemirnim zaporniškim sistemom, ki je bil po njegovih besedah v zadnjih letih popolnoma zanemarjen. Admiral Jaime Vela Erazo, vodja ekvadorskih oboroženih sil, je obljubil, da se ne bo umaknil in pogajal z oboroženimi skupinami. "Od tega trenutka dalje je vsaka teroristična skupina, opredeljena v odloku o izrednih razmerah, vojaška tarča," je dejal.

Izredne razmere v Ekvadorju icon-picture-layer-2 1 / 9