Tujina

Kaj je skrivnost moškega z rojstnim listom iz leta 1902?

Quito, 04. 12. 2025 06.00 | Posodobljeno pred enim dnevom

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Melita Stolnik
Komentarji
38

V Ekvadorju najverjetneje živi trenutno najstarejši človek na svetu. Čeprav je Carlos Lindao dopolnil častitljivih 123 let, še vedno dela kot ribič in proizvajalec oglja. Kot pravijo sosedi in sorodniki s tem ohranja telesno moč, prisebnost in duševno jasnost. Člani skupnosti, v kateri živi, ga imajo za živega pričevalca lokalne zgodovine. 123-letnik pravi, da si na stara leta še vedno želi imeti lastno hišo.

najstarejši moški dolgoživost ekvador
KOMENTARJI (38)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kimberley Echo
04. 12. 2025 14.12
+5
V majhnem kraju blizu Vojnika živi mamca, ki ima 96 let in ima še vedno vozniško dovoljenje. Vsak dan se odpelje par km do cerkve k maši, pol gre na kafe pa domov. Doma je glavna, vsi jo obogajo in je tako kot ona reče. Še vedno vsak dan kuha in poleti dela na njivi. No, saj je pa 27 let mlajša od tega gospoda iz Ekvadorja.
ODGOVORI
5 0
dannyer
04. 12. 2025 13.28
+2
Malo verjetno ,da je res. je pa biološko možno. pred vsem v genih , omega3, delo ,nagon, človek lahko živi zelo dolgo. če ima raznoliko mikrobiome v telesu, dovolj proti vnetnih zadev, kripiti imunskega sistema, veliko je očitno na soncu d3. itd. lahko to je tudi pokazala 118 letna ženska katera ni imela težave z srcem, ali možganami. imela pa je raznolik mikrobiom in majhne telomere. torej če vemo da 40 pa 25 let so enaka. možno. ampak malo manj verjetno.
ODGOVORI
2 0
tornadotex
04. 12. 2025 13.18
+2
Sigurno gre za pomoto...!! To so dežele z izredno slabo evidenco, posebej pred L30....
ODGOVORI
3 1
mackon08
04. 12. 2025 13.11
+2
Niti slučajno ni star toliko, rojstni datum so določili na pamet.
ODGOVORI
4 2
MatPaat
04. 12. 2025 12.51
+3
Poleg tega tempa in stresa, ki ga prinaša življenje upam, da dočakam 80.
ODGOVORI
3 0
BrainDance
04. 12. 2025 12.36
+1
Sure.
ODGOVORI
1 0
Webdoggs
04. 12. 2025 12.10
-3
Skrivnost, da takrat ni bilo rojstnega lista
ODGOVORI
1 4
BARK
04. 12. 2025 12.40
-1
za 300 let nazaj lahko preverijo določeni svojo familijo če so jih skoz dajali vpisovati...na žalost nekaterih ima večina teh zapisev cerkev ..... tko da ja .... nisi glih preveč izobražen ane :-)
ODGOVORI
1 2
Quatflow
04. 12. 2025 11.31
-3
Se ne bodo podporniki evtanazije pritožili?
ODGOVORI
7 10
Janez_53
04. 12. 2025 11.52
+4
Ti si pravi bukselj! Žalostno je le, da se tega ne zavedaš.
ODGOVORI
8 4
zasvobodo22
04. 12. 2025 11.30
-2
nova doza lazi zavajanja ,da se cefalje dle zivi kar pa ni res samo zadnih 10dni pri nas matilda zlo delovna 5umrlih najstarejsi 67najmlajsi 66 zlo malo se nih cez 70let prigura izjema so edino tisi cez 80 predvsem zenske jih je se kar nekaj a konsem bil mlajsi vse okoli nas sosedi.sli tud cez 90 moj stric 99
ODGOVORI
1 3
zasvobodo22
04. 12. 2025 11.32
-3
v glasilu.veteran objavijo umrle in vedno najvec zausti svet tam roj po 50!60 letu toliko o dolgem zivlenju.zivijo.pa res dolgo zaposleni v zdravstvu.solstvu
ODGOVORI
2 5
Janez_53
04. 12. 2025 11.56
+7
Koliko razredov osnovne šole imaš, da pišeš kot otrok v drugem razredu? Še nisi slišal za velike začetnice, ločila, strešice na č, š in ž, stavke in podobno?
ODGOVORI
8 1
BARK
04. 12. 2025 10.53
+1
baje je še adiju dnar dolžan
ODGOVORI
2 1
Spijuniro Golubiro
04. 12. 2025 10.47
+1
Pije vrjetno dost...
ODGOVORI
2 1
extradeluxe
04. 12. 2025 10.27
+12
meni se zdi da je rojstni list od njegovega očeta. ker tale ne zgleda niti v devetdesetih, kaj šele 123
ODGOVORI
13 1
armenius
04. 12. 2025 10.24
+9
niso videli ničle, piše 1920?? ne verjamem da pri 123 takole skačeš naokoli, sicer pa kapo dol-tudi če jih ima sto-
ODGOVORI
9 0
mamma mia
04. 12. 2025 10.24
+5
A so novinarji to preverili ali kar napisali kar jim je stric povedal v vasi na koncu sveta in jim prodal trač za 10kg rib.
ODGOVORI
6 1
Morgoth
04. 12. 2025 10.35
+2
Retorično vprašanje?🙂
ODGOVORI
2 0
simc167
04. 12. 2025 10.18
+8
ta pri 123 letih izgleda boljš kot jaz :)
ODGOVORI
9 1
but_the_ppl_are_retarded
04. 12. 2025 10.36
+6
Pa tut prej bo imel svojo hišo, kot povprečn slovenc.
ODGOVORI
7 1
Morgoth
04. 12. 2025 10.36
+2
To pa nedvomno. Če se zaprt v kleti 24/7 ne moreš izgledati vitalno.😉
ODGOVORI
4 2
Mclaren
04. 12. 2025 10.08
+4
Pa saj lahko kako preverijo?
ODGOVORI
5 1
stoinena
04. 12. 2025 10.05
+11
iskreno ne vem če je vse res. ampak če pomislim na 100 letnike in tudi na družinskega 90+ letnika jih združuje popolna brezbrižnost do življenja. še sem tu? in seveda malo hrane in veliko gibanja. boris pahor je bil v taborišču pa je vseeno dočakal 108. nekaj mora biti v razmišljanju in skromnosti. mogoče se pramalo ukvarjamo z umom.
ODGOVORI
11 0
stoinena
04. 12. 2025 10.07
+6
zanimivo, nihče ni bogataš.
ODGOVORI
7 1
stoinena
04. 12. 2025 10.08
+1
zanimivo. nihče ni bogataš.
ODGOVORI
2 1
cirenij
04. 12. 2025 10.12
+3
Geni, pa kdo ve, kaj vse še vpliva na tako visoko starost.
ODGOVORI
3 0
sabro4
04. 12. 2025 09.58
+3
car
ODGOVORI
3 0
devote
04. 12. 2025 09.30
-15
v sloveniji bi ga svobodnjaska sprevrzena brezmoralna klika ze zdavnaj evtanazirala
ODGOVORI
5 20
cirenij
04. 12. 2025 09.41
+16
Ne bluzi z zavajanjem, kot smo ga od nasprotnikov doživljali! Sam bi se moral odločit pri polni zavesti in ne, kot je trdil Primc, da je za evtanazijo 400.000 slovencev. Dvomim, da bi bila 2 letno. Ne morem verjet, da je bilo dovoljene toliko antipropagande od nasprotnikov.
ODGOVORI
19 3
cirenij
04. 12. 2025 09.49
+11
Primc je bluzil, da ima mater, očeta in staro mamo. Tudi jaz sem jih imel v stanju, da dokončanja niso potrebovali. Mogoče ga bo pa primc?
ODGOVORI
14 3
MARUSA_PR
04. 12. 2025 09.22
+7
pa dajte mu to hišo že
ODGOVORI
7 0
