Kaj je skrivnost moškega z rojstnim listom iz leta 1902?

V Ekvadorju najverjetneje živi trenutno najstarejši človek na svetu. Čeprav je Carlos Lindao dopolnil častitljivih 123 let, še vedno dela kot ribič in proizvajalec oglja. Kot pravijo sosedi in sorodniki s tem ohranja telesno moč, prisebnost in duševno jasnost. Člani skupnosti, v kateri živi, ga imajo za živega pričevalca lokalne zgodovine. 123-letnik pravi, da si na stara leta še vedno želi imeti lastno hišo.