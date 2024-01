Kaj je skrivnostna postojanka, kjer so bili ubiti ameriški vojaki?

Taborišče se je spremenilo v jordansko postojanko, kjer je vojska nadzorovala mejo, nato pa se je, po vstopu ameriških sil v Sirijo konec leta 2015, ta spremenila v ameriško postojanko. Baza vključuje ameriške inženirske, letalske, logistične in varnostne enote, v njej pa je nameščenih približno 350 pripadnikov ameriške vojske.

Lokacija oporišča ponuja ameriškim silam možnost infiltracije in neopaznega odhoda iz Sirije. Blizu nje, 20 kilometrov stran v al-Tanfu, se nahaja še eno oporišče, ki vodi v Irak in nazadnje v Mosul, nekoč pomembno oporišče skupine Islamska država. Sta pa to le dva od mnogih oporišč, v katerih deluje ameriško vojaško osebje. V zadnjih mesecih so te baze, poleg Tower 22 in letalske baze al Asad v zahodnem Iraku, večkrat napadle razne milice, ki naj bi jih izuril, financiral in opremil Iran, navaja BBC.

Ameriške enote sicer že dolgo uporabljajo Jordanijo, ki meji na Irak, Izrael, palestinsko ozemlje na Zahodnem bregu, Savdsko Arabijo in Sirijo, kot oporišče. Po državi je nameščenih okoli 3000 ameriških vojakov. Vendar pa tudi ameriška prisotnost v Jordaniji ni več tako dobrodošla. Od začetka izraelske vojne proti Hamasu na območju Gaze so prebivalci organizirali več množičnih protestov zaradi vse več civilnih žrtev. Poleg tega pa naj bi bilo tudi vsaj tri milijone prebivalcev Jordanije Palestincev.