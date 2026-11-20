Ob njenem prihodu na mednarodno letališče Shenzhen Bao'an so sicer razgrnili rdečo preprogo, vendar se je morala Takaichi, ki je Kitajsko prvič obiskala od nastopa funkcije pred nekaj več kot letom dni, zadovoljiti z manjšo častno stražo in dobrodošlico predstavnika kitajske vlade nižjega ranga.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Prihod japonske premierke Sanai Takaichi na Kitajsko Profimedia

Prihod japonske premierke Sanai Takaichi na Kitajsko Profimedia



Ameriškega predsednika Donalda Trumpa je denimo ob izstopu iz letala Air Force One osebno pričakal kitajski voditelj Ši Džinping, medtem ko je ruskega predsednika Vladimirja Putina pričakal Cai Qi, visoki predstavnik komunistične partije in eden najtesnejših sodelavcev Šija, piše Guardian. Tudi avstralskega premierja Anthonyja Albaneseja so pričakale ženske v belih srajcah in rožnatih krilih, medtem ko so vojaki Ljudske osvobodilne vojske stali v postroju z bajoneti. Podobne VIP-obravnave sta bila deležna tudi južnokorejski predsednik Lee Jae Myung in prva dama Kim Hea Kyung.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Prihod svetovnih voditeljev na Kitajsko Profimedia

Prihod svetovnih voditeljev na Kitajsko Profimedia

Prihod svetovnih voditeljev na Kitajsko Profimedia

Prihod svetovnih voditeljev na Kitajsko Profimedia

Prihod svetovnih voditeljev na Kitajsko Profimedia

Prihod svetovnih voditeljev na Kitajsko Profimedia











Takaichi pa je ob izstopu iz letala pričakala Zhang Qiyue, nekdanja kitajska veleposlanica v Grčiji, ki je po položaju nižje od predstavnikov, ki so pozdravili druge voditelje. Kljub temu ima Zhang povezavo z Japonsko: njen oče Zhang Shu je bil nekoč kitajski veleposlanik v Tokiu.

Hladen sprejem zaradi Tajvana?

Številni hladen sprejem Kitajske povezujejo z vse ostrejšim sporom glede Tajvana, ki se je začel kmalu po tem, ko je Takaichi leta 2025 na vrhu APEC v Južni Koreji prvič nastopila na diplomatskem prizorišču. Takrat sta s Šijem izrazila zavezanost k vzpostavljanju "konstruktivnih in stabilnih" odnosov. A le manj kot dva tedna pozneje je Takaichi sprožila diplomatsko krizo, ko je poslancem povedala, da bi kitajski napad na Tajvan lahko privedel do napotitve japonskih samoobrambnih sil, če bi konflikt predstavljal eksistencialno grožnjo Japonski. Njeno najzahodnejše otočje Yonaguni je namreč od Tajvana oddaljeno le 100 kilometrov. Takaichi je poudarila, da bi Japonska lahko uveljavila svojo pravico do kolektivne samoobrambe oziroma priskočila na pomoč zaveznici, v tem primeru ZDA. Zato mora Tokio po njenih besedah pripraviti načrte za morebitno krizo v Tajvanski ožini.

Sanae Takaichi in Ši Džinping FOTO: AP