Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Kaj je v ozadju protestov v Franciji (in drugje)

Ljubljana, 25. 10. 2026 17.43 pred 21 minutami 6 min branja 2

Avtor:
Alenka Arko
Protesti v Franciji

Francozi nadpovprečno radi govorijo in razpravljajo, skoraj na vseh TV-programih naletiš na okrogle mize, pogovore. Imajo bogato tradicijo javnega soočanja idej in veliko govorijo o politiki. Morda tudi zato hitreje gredo na ulice s svojimi protesti. Kjer so, tudi to je običajno, ponavadi deležni policijskega nasilja. Čeprav proteste, vsaj doslej je bilo tako, podpira večina ljudi. Vse to so skoraj stereotipne trditve o Franciji, ki pa precej držijo.

Francoska policija in vsi represivni sistemi so od nekdaj veljali za brutalne. Pred leti so v knjigi dolgoletne zaporniške zdravnice Veronique Vasseur prišle na dan grozljive podrobnosti o tem, kaj se dogaja v francoskih zaporih. Tudi zdaj poročajo, da so zelo grobo ravnali tudi z mladoletnimi priprtimi, govorijo o žaljenju zaradi rase, o udarcih.

Policija na protestih ne izbira, ni targetirala samo nasilnežev, z zaporo, s solzilcem in dimnimi bombami je v kaos potegnila nasilne in veliko večino miroljubnih. 15-letni fant je izgubil roko, 14-letnik je hudo poškodovan zaradi granate, ki naj bi ga zadela v obraz. Francoski odvetniki, ki so stopili na stran mladih, pravijo, da imajo mnogi poškodbe, podobne tistim, ki bi jih dobili v vojaških spopadih.

No, stereotipno, v smislu običajno, je tudi, da pri večini protestov ponavadi iščejo krivce tam, kjer jih ni, je pa kazanje s prstom nanje marsikomu v veliko politično korist.

Protesti v Franciji s podobami razdejanja, požiganjem, razbijanjem so prišli prav tudi tujim politikom. Denimo Trumpu, ki je dogajanje uporabil kot negativen vzor, kaj bi se lahko zgodilo v ZDA, če ne bo on na straži.

Protest v Parizu
Protest v Parizu
FOTO: AP

Francija, nekoč velika, je zdaj požgana, oropana, zavzeli so jo migranti, džihadisti, komunisti, pravi.

Pa ni edini, oglasil se je tudi Netanjahu in številni evropski politiki, tudi pri nas.

To je sicer francoskega predsednika Macrona nekoliko razjezilo in je, ne sicer dobesedno, ampak tako implicitno dejal, naj tisti, ki ne vedo, kaj se zares dogaja, raje lepo zaprejo kljun. Seveda je tudi sam za izgrede hitro obtožil levičarje.

Politikom, posebej tistim, ki so pred volitvami, so torej te podobe nasilja prišle kot naročene in jih brez sramu politično monetizirajo.

Vidite, opozarjajo volivce, samo mi vas lahko obranimo pred tem, samo trda roka je potrebna, pa se bo uredilo, ne pa ti mehki liberalci pa odprte meje.

Res so na nek način krive liberalne, domnevno mehke vlade. Samo da ne zaradi premalo trde roke. Odgovorne so zaradi svoje zgrešene politike, ki je nekaj časa še uspela vzdrževati precej socialno in radodarno družbo, ko je to pokrivala z denarjem, ki si ga je sposojala, ko so bile obresti nizke, potem pa je bilo denarja vedno manj. Francija je ena izmed najbolj zadolženih držav v Evropi in zato nekateri že bijejo plat zvona, da bi lahko celo Evropo potegnila v novo dolžniško krizo kot neka nova Grčija. Pa je to, zaenkrat vsaj, bolj strašenje, ker resni analitiki opozarjajo, da razmere še zdaleč niso podobne in da podobnih nevarnosti ni. Pa vseeno, strašenje vedno pride prav za discipliniranje volivcev. Macron je vodil politiko, ki je sčasoma samo povečevala razlike v francoski družbi, v družbi, kjer se bogati enako kot povsod upirajo pravični obdavčitvi. Ki bi seveda bila ena izmed rešitev, pa je Macron nikoli ne bi vpeljal, ker je sam del sistema. Raje, kot večina, vzame revnejšim.

To pa postane potem problem. Ne bi bilo prvič, da protesti, ki so se začeli v Franciji, zanetijo upor tudi drugje, vse od francoske revolucije preko leta 1968 do danes. Protesti so bili v teh dneh v Italiji, Belgiji, tudi na Dunaju, že dalj časa so v Albaniji in seveda v Srbiji.

V Franciji so jih začeli šolarji, srednješolci, študentje. Pripovedovali so, da hodijo v povsem dotrajane zgradbe, ponekod je premalo stolov, miz in jih morajo nositi iz učilnice v učilnico. Ponekod letajo podgane, ko dežuje, podstavljajo vedra. Ob vročini letos maja in junija je bilo v učilnicah tudi 35 stopinj. Šola v Franciji je po podatkih OECD tudi ena najslabših v primerljivih državah, ko gre za socialno promocijo, torej, da lahko otrok iz revnejšega okolja skozi šolo pride do visoke izobrazbe in dobre zaposlitve (mimogrede, nekaj podobnega so pokazali tudi podatki raziskave pri nas). V šolah, posebej v revnejših predelih, včasih cele mesece učenci nimajo učiteljev za nekatere predmete. Ob tem, da je vlada za šolstvo namenjala v povprečju več denarja kot primerljive države, le da je očitno nekje spuhtel. Zdaj novi proračun za 2027, kot so nekateri izračunali, sicer nominalno povečuje vlaganja, realno pa, če računaš predvideno inflacijo, bo na voljo kar več kot 800 milijonov evrov manj. Za resne premike pa bi potrebovali dodatne milijarde.

Gre torej za zelo legitimno nezadovoljstvo, ki se mu pridružuje nezadovoljstvo sindikatov, nasploh ljudi zaradi višanja življenjskih stroškov.

Protesti so v glavnem potekali mirno, kot poročajo tisti, ki so bili tam, v prijetnem in mirnem vzdušju. Do vstopa nasilnih skupin. Ki so lahko različnega izvora, od nasilnežev, ki vse izrabijo za pretep, do bolj kvalificiranih roparjev, ki so se spravili tudi na zelo dobro varovane ugledne trgovine. Zakaj bi to počeli migranti, med uničenimi trgovinami jih je bilo veliko tudi malih, v lasti migrantov? Zakaj bi to delala levica, če pa je popolnoma jasno, da ji to samo škodi?

Tisti, ki imajo največ koristi od tega, so skrajno desni pod vodstvom Marine Le Pen in njenega mladega naslednika Jordana Bardellaja. Rešitev vidita v še ostrejšem zapiranju meja in v trdi roki, ki bo udarila in naredila red. In to bodo, kot kaže, Francozi tudi dobili, saj Le Penovi zelo dobro kaže pred predsedniškimi volitvami, ki bodo čez nekaj pičlih mesecev.

Nasilni protesti so torej naročeni tudi zato, da se obtoži levica, skrajna levica, kot ji pravijo, tudi stranka Nepokorna Francija, ker je njen voditelj Jean-Luc Melenchon že postajal preveč priljubljen. To je prestrašilo kapital, ki se bo zdaj še bolj osredotočil in naredil vse, da bo zmagala skrajna desnica. Ljudje ne bodo živeli prav nič bolje, red pa mir pa bo verjetno, tako ali drugače, dosežen.

Pa vedno bliže Ameriki bomo, kjer, ko že govorimo o težavah mladih šolajočih, naj bi Trumpova vlada načrtovala, da bo najela zasebne izterjevalce dolgov, ki bodo šli neusmiljeno na milijone študentov, ki ne zmorejo odplačevati gromozanskih dolgov za študij.

In še, tudi mimogrede, trenutno je eden glavnih krivcev za višje življenjske stroške, zaradi katerih bo letos ogromno ljudi pozimi zeblo ali pa bodo lačni, ali pa oboje, govorimo še vedno o Evropi, visoka cena goriv. Marsikdo bo to vdano sprejel, da tako pač je, in v to ga bodo prepričevali gospodarstveniki, politiki, da je kriv Iran pa težave v Hormuški ožini in podobno.

Ob tem pa je bil te dni poveden naslov v vplivnem Financial Timesu, v prevodu nekako takole, Izvoz nafte z Bližnjega vzhoda se je povzpel nazaj na predvojno raven.

Torej na raven, preden je Trump napadel Iran. Nafte je očitno dovolj, cene pa bodo verjetno šle še kar gor. Bodo pa ob tem spet lepo zaslužile naftne korporacije, ki so v zadnjem letu svoje dobičke še precej povečale. No, vsaj za tem verjetno ne stojijo migranti in levičarji.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
francija protest

Gates svari: Prihaja 20 turbulentnih let

24ur.com Protestniki nad policiste s kamenjem, zagorel Macronov priljubljeni lokal
24ur.com Imajo tudi politiki kaj protestniškega duha?
24ur.com Protesti proti pokojninski reformi v Franciji so se sprevrgli v nasilne izgrede
24ur.com Na francoskih ulicah več kot 250.000 ljudi, aretirali najmanj 488
24ur.com Protestniki na ulicah zahtevali enakopravno in vsem dostopno javno zdravstvo
24ur.com Francoska vlada prestala glasovanji o nezaupnici, protestniki na ulicah kurijo smeti
24ur.com Po Franciji protestni shodi proti novemu premierju
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tornadotex
25. 10. 2026 18.08
Ja in kaj sedaj članek hoče povedati..da levičarji niso nič krivi...pa še kako so. Kar na začetku celo je omenjeno v članku pod hipotezo ,,delno,, Vse se je začelo z mehko liberalno politiko levičarjev do vseh problemov sodobne družbe in sedaj so rezultati tukaj...Sedaj na žalost preostane samo še Trda roka !! Vse ostalo ne pomaga nič !!
Odgovori
0 0
Rainbow warrior
25. 10. 2026 18.02
Kratek odgovor glede na naslov vašega članka: Antifa in njihovi plačanci.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
V prvem letu otrokovega življenja se povprečen par spre kar 2500-krat
Mama jo je zavrnila, ko je bila na dnu. Danes ji je igralka hvaležna
Mama jo je zavrnila, ko je bila na dnu. Danes ji je igralka hvaležna
Kaj storiti, če se otrok ne odziva na svoje ime?
Kaj storiti, če se otrok ne odziva na svoje ime?
V šoli je bila tarča posmeha, danes je ena najbolj zaželenih manekenk
V šoli je bila tarča posmeha, danes je ena najbolj zaželenih manekenk
zadovoljna
Portal
Njegovo telo se je skušalo ubiti, ne bi se smel poročiti z njo
Tedenski horoskop: Škorpijoni bodo magnet za poglede, ribe čaka olajšanje
Tedenski horoskop: Škorpijoni bodo magnet za poglede, ribe čaka olajšanje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo očarljivi, pri rakih je čas za spravo
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo očarljivi, pri rakih je čas za spravo
5 modnih kosov, ki novembra ne smejo manjkati v vaši omari
5 modnih kosov, ki novembra ne smejo manjkati v vaši omari
vizita
Portal
Tako se boste lahko jeseni uspešno ubranili pred nadležnimi virusi in prehladi
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Elektronske cigarete: od čustvene opore do pasti zasvojenosti
Elektronske cigarete: od čustvene opore do pasti zasvojenosti
Zakaj nastanejo modrice in kako hitreje odpraviti podplutbe
Zakaj nastanejo modrice in kako hitreje odpraviti podplutbe
cekin
Portal
Zaposleni prejeli nepričakovan bonus: direktor jim je razdelil 4 milijone evrov
Banka mu je pomotoma nakazala več kot 100.000 evrov. Njihova zahvala ga je pustila brez besed
Banka mu je pomotoma nakazala več kot 100.000 evrov. Njihova zahvala ga je pustila brez besed
Prva plača je za mnoge začetek finančnih težav
Prva plača je za mnoge začetek finančnih težav
Po plačilu najemnine jim ostane le nekaj sto evrov, drugim pa tisoče
Po plačilu najemnine jim ostane le nekaj sto evrov, drugim pa tisoče
moskisvet
Portal
Bila je zlobno dekle in zapeljiva vampirka: poglejte, kako je Claire Holt videti danes
Osem ur spanja, pa ste še vedno nenaspani? Telo vam morda pošilja pomembno opozorilo
Osem ur spanja, pa ste še vedno nenaspani? Telo vam morda pošilja pomembno opozorilo
Našli so jo v črnih vrečah, zdaj so odkrili nove sledi: primer iz Trsta še ni končan
Našli so jo v črnih vrečah, zdaj so odkrili nove sledi: primer iz Trsta še ni končan
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
dominvrt
Portal
Ko drugo cvetje odcveti, ta trajnica šele pokaže svojo lepoto
Bo vaš pes kmalu živel 20 let? Znanstveniki razvijajo prva zdravila proti staranju psov
Bo vaš pes kmalu živel 20 let? Znanstveniki razvijajo prva zdravila proti staranju psov
Tako nastanejo najbolj simpatični okraski za noč čarovnic
Tako nastanejo najbolj simpatični okraski za noč čarovnic
Ne čakajte na prvi mraz: tako jeseni zaščitite limonovec
Ne čakajte na prvi mraz: tako jeseni zaščitite limonovec
okusno
Portal
Jabolčna pita ali štrudelj ne uspeta vedno enako: katere sorte jabolk so najboljše za peko?
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
Meso v ponvi spusti veliko tekočine? Verjetno delate to pogosto napako
Meso v ponvi spusti veliko tekočine? Verjetno delate to pogosto napako
Pozabite na zamudno pripravo bureka: ta sirova različica je gotova, kot bi mignili
Pozabite na zamudno pripravo bureka: ta sirova različica je gotova, kot bi mignili
voyo
Portal
Krik
Zaton vitezov
Zaton vitezov
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Tiho mesto
Tiho mesto
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022