Kaj je znanega o podjetju v lasti Đokovića, ki razvija zdravilo proti covidu?

Ko pobrskamo po spletu, ugotovimo, da je o poslovanju podjetja znanega le malo. QuantBioRes je biotehnološko podjetje, ki se – kot lahko preberemo na njihovi spletni strani – ukvarja z razvijanjem zdravljenja in zdravil proti boleznim, ki jih povzročajo retrovirusi in odporne bakterije.

Izvršni direktor podjetja, Ivan Lončarević, je včeraj za Reuters potrdil, da podjetje razvija peptid, ki preprečuje okužbo s koronavirusom v človeški celici, pričakuje pa, da se bodo to poletje začela klinična preizkušanja v Veliki Britaniji. Ob tem pa je poudaril, da razvijajo zdravljenje, in ne cepiva. Pri razvoju zdravila sodeluje dvanajst raziskovalcev iz Danske, Avstralije in – zanimivo – Slovenije. Dansko podjetje uporablja pri razvoju t. i. model resonančnega prepoznavanja, kar potrjuje tudi Lončarević.