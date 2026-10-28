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Kaj padec Vučića pomeni za Putina?

Beograd, 28. 10. 2026 11.11 pred 40 minutami 5 min branja 10

Avtor:
M.V.
Vučić s Putinom v Moskvi

Eno od glavnih vprašanj glede Srbije po Vučiću je njena zunanjepolitična orientacija, predvsem odnos do Moskve. Samo po programu sodeč Študentska lista ostro nasprotuje sankcijam in zagovarja nadaljevanje večtirne politike. Toda številni analitiki opozarjajo, da bi se lahko postopno zgodil zasuk proti Zahodu ...

Na francoski France 24 ocenjujejo, da je po nedeljskih parlamentarnih volitvah še prezgodaj za sklep, ali bo Srbija prekinila prejšnje vezi z Moskvo, čeprav je volilna "zmaga Študentske liste nov list, ki ga bo Kremelj verjetno težko obrnil". Ob tem poraz Aleksandra Vučića vidijo kot izgubo pomembnega evropskega zaveznika za Moskvo ter ga primerjajo s padcem Viktorja Orbana.

Moskva je morda storila pomembno diplomatsko napako, potem ko je precej jasno namignila, da bi ji bolj ustrezala zmaga Vučića. Tudi dan po Vučićevem porazu Kremelj ni skrival javnih simpatij do poraženca. "Globoko cenimo prispevek Aleksandra Vučića k razvoju naših dvostranskih odnosov," je v ponedeljek dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Toda kljub vsemu odnos Moskve in Beograda ni bil rožnat. Čeprav je Aleksandar Vučić nosilec prestižnega odlikovanja – reda Aleksandra Nevskega, so nekatere poteze Srbije za zaprtimi vrati močno jezile rusko vrhuško. Od prodaje orožja Ukrajini do 'toplih objemov' nekdanjega srbskega voditelja z Volodimirjem Zelenskim.

Volodimir Zelenski in Aleksandar Vučić
Volodimir Zelenski in Aleksandar Vučić
FOTO: AP

Odnos Beograda in Moskve tako bržkone ni temeljil na iskrenem prijateljstvu voditeljev, temveč predvsem na geostrateških in gospodarskih vezeh, ki so 'nadrejene' barvi in podobi oblasti v obeh prestolnicah. In zelo pomembno, Vučić je bil za Kremelj predvidljiv partner, meni Ana Jović-Lazić, direktorica Centra za evrazijske študije na Univerzi v Beogradu.

"Do neke mere je Vučić prevzel vlogo madžarskega voditelja Viktorja Orbana – čeprav na manj izrazit način," pa je za France 24 dejal Eric Gordy, strokovnjak za Srbijo z University College London. Strokovnjak za odnose med Rusijo in Srbijo na King's Collegu v Londonu Vuk Vuksanović pa je dejal, da je Srbija v času Vučićeve vladavine služila ruskemu vodstvu predvsem z ustvarjanjem podobe o Rusiji, ki ni povsem izolirana na evropskem prizorišču.

Sogovorniki francoskega medija pravijo, da je Rusija izkoriščala Vučića za preprečevanje evropskih integracij na Balkanu, na področju informacijske vojne pa, da je Vučić pripomogel k popularizaciji narativov, ki ustrezajo Kremlju po vsej regiji.

'Ruski vpliv ni odvisen samo od nekdanjega predsednika'

"Vendar pa pomena tega volilnega neuspeha za Moskvo ne gre precenjevati," opozarja Ana Jović-Lazić. "Najprej zato, ker je Kremelj Vučića dojemal kot vse bolj nezanesljivega partnerja," opozarja politolog Branislav Radeljić.

Vuk Vuksanović meni, da Rusi nikoli niso imeli popolnega zaupanja vanj in so ga imeli za oportunista, ki je svoje povezave z Vladimirjem Putinom izkoriščal za pritisk na Zahod. France 24 tudi piše, da je tudi sam Vučić nekoč dejal, da bi ga raje primerjali z Josipom Brozom - Titom kot s Putinom, kar je jasno pokazalo, da je tako kot zgodovinski jugoslovanski voditelj pripravljen igrati na vseh straneh geopolitične šahovnice, da bi zaščitil interese svoje države.

Aleksandar Vučić in Donald Trump v Beli hiši
Aleksandar Vučić in Donald Trump v Beli hiši
FOTO: AP

Vučić je, medtem ko je kritiziral evropske sankcije Rusiji, hkrati prodajal orožje Ukrajini, poudarja Gordy.

Jović-Lazićeva meni, da morebitno izgubo za Moskvo zaradi odhoda Vučića omili dejstvo, da ruski vpliv v Srbiji ni bil odvisen zgolj od tega nekdanjega voditelja, temveč pomembno vlogo igrata sodelovanje obeh držav v energetskem sektorju in podpora Moskve stališčem Srbije glede Kosova, poleg tega pa pri delu prebivalstva obstaja zgodovinsko pozitiven odnos do Moskve.

"Posledično bi se, tudi če bi nova večina v skupščini Srbije poskušala prekiniti odnose z Moskvo, srečala z omejitvami, na katere ne more vplivati," pa opozarja Gordy.

Kakšna je politika Študentske liste?

Gordy meni, da bi bili zmagovalci parlamentarnih volitev verjetno presrečni, če jih nihče ne bi nikoli vprašal za mnenje o stališču do Rusije, saj se, kot je dejal, s tem vprašanjem v resnici ne želijo ukvarjati. V nedavnem intervjuju za tuje medije se denimo prvi na Študentski listi, Ilija Srdanović, ni želel izjasniti o uvajanju sankcij Rusiji, vendar že dejstvo, da tega ni zavrnil – kljub jasnosti objavljenega programa študentov – govori o tem, da vsaj del nove srbske oblasti potihem razmišlja o tem.

Nebojša Vladisavljević, politolog z Univerze v Beogradu, izpostavlja, da študentsko gibanje zajema zelo širok ideološki spekter – od proevropskih liberalcev do konservativcev, ki verjamejo, da mora Srbija zgraditi še močnejše vezi z Rusijo in Kitajsko. "Z drugimi besedami, takoj ko se odpre rusko vprašanje, obstaja nevarnost, da enotnost tega gibanja – ustanovljenega za obračun z Vučićem – hitro razpade," opozarja Vuk Vuksanović.

Ilija Srdanović
Ilija Srdanović
FOTO: AP

Eden vidnejših kandidatov na Študentski listi, levičarsko usmerjeni politolog z beograjske univerze Jovo Bakić, je ostro zavrnil uvajanje sankcij in približevanje zvezi Nato, sklicujoč se na srbsko izkušnjo v 90. letih, ter dodal, da sankcije "ene male Srbije" ne bi gospodarsko škodovale Rusiji ali spremenile njenega položaja, "bi pa imele zelo slab in negativen simbolni pomen za Beograd".

Vendar pa Vladisavljević meni, da bi se lahko tehtnica sčasoma premaknila v korist Evrope. Ta obrat ne bo izrazit, bo pa vodil k postopnemu oddaljevanju od Rusije, "saj so ključne vrednote, na katerih temelji študentsko gibanje – kot sta vladavina prava in boj proti korupciji – naravno usklajene z vrednotami EU," je pojasnil.

"To je priložnost, ki bi jo morala Evropska unija izkoristiti," meni Branislav Radeljić. Vendar se bo moral Bruselj potruditi, poudarja Gordy, saj Evropa v resnici ni izrazito podprla študentskega gibanja, evropski uradniki pa so do Aleksandra Vučića zavzeli zelo spravljiv odnos.

Dmitrij Peskov je sicer po zmagi opozicije dejal, da je Moskva pripravljena storiti vse, kar je v njeni moči, da bi konstruktivno sodelovala z novimi srbskimi oblastmi, in s tem nakazal, da je pripravljena (politično) trgovati z Beogradom tudi brez Vučića.

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srbija rusija vučić putin

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KOMENTARJI10

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Samo navijač
28. 10. 2026 11.51
Poglejte kaj imamo doma ! Clovek z najdaljsim političnim stažem v Evropi ! Ce imas kaj morale ali sramu odnehas po določenem casu . V civilizirani Evropi so se ze po trikrat, štirikrat menjali. Mi pa gledamo ksiht 40+ let. Ce je to normalno......
Odgovori
0 0
Samo navijač
28. 10. 2026 11.45
Nič Srbi so ze zgodovinsko z Rusijo. A mislite da so Srbi kar pozrli bombardiranje Nata ??
Odgovori
+3
3 0
Rudar
28. 10. 2026 11.49
Takrat jim rusi niso pomagali. Tudi tega srbi niso prezrli.
Odgovori
+2
2 0
Hind Rami Iyad Rajab
28. 10. 2026 11.39
😂😂😂... Kaj padec Vučića pomeni za Putina?... absolutno nič...00 ...in primerjava z orbanom je še bolj butasta...
Odgovori
+2
2 0
Wolfman
28. 10. 2026 11.39
Vučič je postal pohojen ščurek! Kaj če potem Putin še delati s takim?
Odgovori
-1
0 1
IceFashion
28. 10. 2026 11.20
Ni pomembno, bistveno je, da Srbi ne bomo več tarča posmeha in da ne bomo več najslabša država nekdanje Jugoslavije. Vsi so nas že prehiteli, zdaj pa Srbija končno spet stopa proti stari slavi.
Odgovori
-5
3 8
Rudar
28. 10. 2026 11.22
Dober komentar. Srečno.
Odgovori
+2
4 2
Prelepa Soča
28. 10. 2026 11.35
Ice 🤣 polna doza smeha danes.... "stara slava?"
Odgovori
+1
2 1
Wolfman
28. 10. 2026 11.38
Na Hrvaškem nimate za burek? Tam boste venomer predmet vsega in marsi česa, posmeha še najmanj!
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0 0
Perovskia
28. 10. 2026 11.48
Ice bolje da supermena gledas
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0 0
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