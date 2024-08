Želel najti samsko dekle, naletel na oglas ameriške vojske

OGLAS

Sporočilo je med prvimi videl neodvisni novinar Séamus Malekafzali, Američan, ki živi v Bejrutu. Ko je želel najti dekle, s katerim bi preživel večer v libanonski prestolnici, je najprej odprl aplikacijo Tinder, a ga je tam namesto samskih deklet pričakalo malce drugačno sporočilo. "Združene države bodo zaščitile svoje partnerje pred grožnjami iranskega režima in njegovih posrednikov," je bilo zapisano v arabščini skupaj s slikami bojnih letal in logotipom centralnega ameriškega vojaškega poveljstva CENTCOM, pristojnega za Bližnji vzhod in Srednjo Azijo. "Ne dvigujte orožja proti ZDA ali njihovim partnerjem." In sporočila še ni konec. "Poveljstvo CENTCOM je popolnoma pripravljeno, saj so v regiji že lovci F-16 Fighting Falcon in A-10 Thunderbolt," nadaljujejo.

Malekafzali je na družbenih omrežjih objavil posnetke zaslona in dodal, da je sicer že na Twitterju prejemal oglase iz Izraela, ki so se nanašali na Libanon. "Nikoli še nisem videl, da bi vlada objavila oglas v aplikaciji za zmenke," je dodal. Ekipa CENTCOM se še ni odzvala, prav tako oglasa ni komentiral Tinder, poroča Yahoo. A vendar ni prvič, da je CENTCOM manipuliral z družbenimi mediji. Leta 2017 je ameriško vojaško osebje, ki se je izdajalo za arabske državljane, širilo sporočila v podporo savdski vojni v Jemnu. Ampak ali bodo zdaj ti najnovejši oglasi imeli kakšen učinek ostaja vprašanje. Ni jasno niti komu so pravzaprav ti oglasi namenjeni. Hezbolahovi borci naj bi sicer imeli prepoved uporabe mobilnih telefonov zaradi nevarnosti sledenja lokaciji, tako da so najbolj verjetno občinstvo prav libanonski civilisti. Razmere so torej med Izraelom in Libanonom napete tudi izven kopenskih meja. Državi imata zgodovino konfliktov, predvsem se je zaostrilo od oktobra 2023, ko je libanonska milica Hezbolah začela bombardirati izraelsko mejo. In vse bolj se je zaostrovalo, do prejšnjega meseca je bilo v napadih Hezbolaha ubitih 23 vojakov in 10 civilistov v Izraelu, v povračilnih napadih pa približno 366 borcev in 100 civilistov. Že več deset tisoč ljudi je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove in četudi so bili spopadi omejeni le na obmejna območja, izraelska letala pogosto preletavajo libanonsko prestolnico, droni Hezbolaha pa Haifo, glavno izraelsko pristanišče.