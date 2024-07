Kaj pomeni neuspešen atentat na Trumpa za predsedniško bitko?

Svet so preplavili posnetki Trumpa, ki kljub napadu, s krvjo na obrazu, zmagovito dviguje pest in sporoča prisotnim: Borba! Mnogi pišejo, da se bodo te fotografije zapisale v zgodovino, tudi njegov sin je objavil fotografijo na družbenem omrežju X in zraven pripisal: "To je borec, ki ga Amerika potrebuje".

In kako bo, če sploh, to vplivalo na predsedniško kampanjo? Spremembe so se takoj začele pojavljati že v Bidnovi kampanji. Njegova ekipa je takoj prekinila vse politične izjave in si prizadeva umakniti tudi televizijske oglase, saj menijo, da bi bilo v tem trenutku povsem neprimerno napadati Trumpa, namesto tega pa so vse svoje napore usmerili v obsodbo tega nasilja.

In ne samo Biden, politiki iz vsega sveta, in govorimo o ljudeh, ki niso vedno enotni na političnem parketu, so se tokrat strinjali v eni stvari: nasilju v demokraciji ni mesto. Tudi prvi nasprotniki Trumpa, nekdanji predsedniki Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton in Jimmy Carter so obsodili nasilje in dodali, da so si oddahnili, ko so izvedeli, da Trump ni huje poškodovan.

In seveda se mnogi sprašujejo, kdo stoji za napadom? Trumpovi najbližji zavezniki niso odlašali in so s prstom pokazali na Bidna, eden od republikanskih kongresnikov je predsednika tudi javno v objavi na družbenem omrežju obtožil, da je "spodbujal k atentatu". Tudi senator JD Vance, ki je v ožjem izboru za Trumpovega podpredsedniškega kandidata, je dejal, da je retorika Bidnove kampanje neposredno pripeljala do tega incidenta. In v prihodnjih dneh lahko zagotovo pričakujemo, da bodo drugi republikanci uporabljali podobne besede.