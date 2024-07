Kaj razkrivajo posnetki dogajanja, pričevanja očividcev in satelitski prikazi?

Trump je na govorniški oder, obdan s tribunami podpornikov, stopil tri minute po 18. uri. Ostrostrelci so na morebitne grožnje prežali na strehi stavbe za Trumpom, dobih 100 metrov stran od poslopja, kamor se je povzpel napadalec in z razdalje 130 metrov očitno nemoteno meril neposredno na oder, v Trumpa.

Ob 18.11, torej po osmih minutah Trumpovega nastopa, so odjeknili streli.

"Storjena je bila napaka za napako," se je na dogajanje v Pensilvaniji odzval eden od nekdanjih agentov tajne službe. Kot pravi, bi morale območje okoli sporne stavbe varovati patrulje, streho oborožena policija. Ko je bilo znano, da se tako blizu nekdanjega predsednika potika oboroženi moški, pa da bi morale ostrostrelske ekipe takoj in ustrezno ukrepati.

"Dodeliš enega, ali še raje dva, tri policiste na položaje vzdolž strehe oziroma njenega roba. Ampak to očitno ni bilo storjeno. Tega moškega so opazili očividci, kot pravijo, nekaj minut prej, morda še več - kako se plazi po strehi. In opozarjali so nanj, a so bili organi pregona na tleh nekako zmedeni, ali pa niso razumeli resnosti, kaj so ljudje opazili," ocenjuje varnostni strokovnjak Andrew J. Scott.

Teorije zarote v "močno polariziranem čustvenem ozračju"

Takoj po streljanju pa so se na spletu razplamtele tudi številne teorije zarote. Poskusi atentatov na ameriške predsednike so bili že v preteklosti magneti za lažne novice in vse sorte teorij. "Uprizorjeno." To je beseda, ki je preplavila družbena omrežja v nekaj minutah po streljanju v Pensilvaniji.

Nekateri uporabniki so prepričani, da je atentat zrežiral kar sam Donald Trump - vse z namenom, da bi si izboljšal rating pred volitvami. Padel je šele, ko je slišal kroglo, nihče ni zagnal panike, kasneje pa je poziral z dvignjeno pestjo, pišejo.

Povsem nasprotno pa trdijo drugi - da je konkurenci stregel po življenju Joe Biden oziroma da je tajna služba, ki dela za Bidna, napadalcu pustila streljati na Trumpa.

So pa seveda tudi takšni, ki menijo, da streljanja sploh ni bilo in da je Trump aktiviral nekakšno vrečko, napolnjeno s krvjo oziroma krivdo iščejo v tujih silah - Kitajski, Izraelu, Iranu, Rusiji ali Ukrajini. "Naj bom povsem jasen, prav nobenega dokaza ni za katero koli od teh teorij zarote. Odražajo pa vrsto trditev, ki se širijo v tem močno polariziranem čustvenem ozračju takoj po poskusu atentata," opozarja novinar tiskovne agencije AP David Klepper.