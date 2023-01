Kaj se dogaja v Belorusiji?

Medtem ko se srditi boji nadaljujejo na vzhodu Ukrajine, pa se ukrajinske enote pripravljajo tudi na drugih obmejnih območjih, predvsem na severu. Rusija je namreč v Belorusijo, severno sosedo Ukrajine, poslala več vlakovnih kompozicij s tanki in oklepniki. Združene enote ruskih in beloruskih vojakov pa na vadbiščih izvajajo vojaške vaje. Ukrajina trdi, da bi lahko Moskva Belorusijo uporabila kot postojanko za napad s severa in s tem odprla novo fronto, Rusija in Belorusija pa, da gre za krepitev zaščite in obrambe obeh držav.

Na več kot tisoč kilometrov dolgi meji med Ukrajino in Belorusijo svoje vojake in opremo v zadnjih dneh kopiči predvsem Rusija. Vendar pa je poostreno pripravljena tudi Ukrajina, ki ima na območju nameščene protitankovske mine in opazovalne postaje, poroča AP. Da je Rusija v Belorusiji poslala vojake in opremo, je v petek potrdil tudi tamkajšnji obrambni minister. Bazo za trening Obuz-Lesnovski, v kateri so skupaj z beloruskimi vojaki nameščene tudi ruske sile, je v petek obiskal tudi beloruski predsednik Aleksander Lukašenko.

Po poročanju beloruske tiskovne agencije se je Lukašenko seznanil z bojnim usklajevanjem enot in zaključkom skupnih vaj. Dan pred obiskom pa je belorusko obrambno ministrstvo sporočilo, da bodo letalske enote obeh držav imele še skupne letalsko-taktične vaje.

Po posnetkih sodeč, so Rusi v Belorusijo poslali oklepnike BTR-82A in BTR-80K, poroča Reuters, in najnovejšo verzijo tankov T-90M in nekoliko starejših T-80BV.

Belorusija je v četrtek potrdila, da je od svoje sosede prejela več orožja in opreme, saj obe državi še naprej krepita vojaško sodelovanje, poroča Al Jazeera. Po besedah beloruskega obrambnega ministrstva je cilj oblikovanje skupnih sil in "krepitev zaščite in obrambe obeh držav". Rusko obrambno ministrstvo je v ponedeljek objavilo tudi posnetek vojaških vaj na beloruskih poligonih.

V Belorusiji naj bi bilo sicer osem vojaških poligonov, ki so razporejeni po osrednjem, južnem in jugovzhodnem delu države. Na poligonih pa svoje vojaške veščine krepijo združene enote ruskih in beloruskih sil. V teh dneh so se pojavila tudi ugibanja, ali je v Belorusiji v teku vojaška mobilizacija ali vpoklic. "Vsi moški državljani, stari med 18 in 60 let, morajo priti na vpisni urad ali vaški izvršni odbor, da potrdijo svoje podatke," je bilo zapisano v obvestilu na avtobusni postaji, ki ga je posnel beloruski novinar.

Ni jasno, ali beloruske moške trenutno dejansko vpoklicujejo ali pa je bila objava del vaje pripravljenosti. Izključena ni niti možnost, da je "mobilizacija" zgolj del te zvijače, s katero želi Rusija Ukrajino prisiliti, da razdeli svoje vojaške enote in oslabi sile na vzhodni, predvsem pa južni fronti.

Lukašenko ruskim silam sicer že od začetka vojne v Ukrajini dovoli, da belorusko ozemlje uporabljajo za poligone in skladišče orožja, čeprav Belorusija še vedno poudarja, da se ne bo pridružila ruski vojski v vojni v Ukrajini. Po navedbah Kijeva Rusija še naprej uporablja tudi beloruski zračni prostor za napade z droni in raketami. Vsak nov napad na Ukrajino iz Belorusije pa bi odprl novo pomembno fronto v vojni.

icon-expand Aleksander Lukašenko in Vladimir Putin konec decembra v Sankt Peterburgu. FOTO: AP

Ob premikih ruske vojske se zato postavljajo vprašanja, s kakšnimi nameni Rusija izvaja logistične premike. Po navedbah Rusije in Belorusije gre za krepitev sodelovanja, vendar so pri tem Ukrajinci previdni, da ne bo Rusija prav na severu odprla novo fronto. Pestro dogajanje v Belorusiji spremljajo tudi na Zahodu, kar dokazujejo fotografije s spletne strani Flightradar24, ki spremlja poti letal. Letalo zveze NATO je letelo ob vzhodni Poljski meji pa vse do Vilne v Litvi, tik ob beloruski meji.

icon-expand Polet Natovih letal ob beloruski meji FOTO: Posnetek zaslona