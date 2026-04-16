Tujina

Kaj se dogaja z blokado blokade?

Teheran, 16. 04. 2026 08.17 pred 23 minutami 3 min branja 1

Avtor:
M.V.
Ladje v Hormuški ožini

Ameriška vojska trdi, da se je "tovorna ladja pod iransko zastavo" poskušala izogniti ameriški blokadi iranskih pristanišč, vendar jo je ameriški rušilec preusmeril nazaj. V objavi na družbenih omrežjih je ameriško centralno poveljstvo (CENTCOM) sporočilo, da je ladja zapustila pristaniško mesto Bandar Abbas, preden je "izstopila iz Hormuške ožine in plula vzdolž iranske obale". Na drugi strani je več plovil, tudi sankcioniranih, prečkalo ožino v obe smeri. Kako učinkovita je torej blokada blokade?

CENTCOM navaja, da se je plovilo vrnilo v Iran, potem ko ga je preusmerila USS Spruance. Centralno poveljstvo je nato ponovilo trditev, da nobeno plovilo, ki je vstopalo v iranska pristanišča ali iz njih izstopalo, ni prečkalo ožine od začetka blokade. Dodali so, da so zavrnili prehod 10 ladjam.

Vojaški svetovalec iranskega vrhovnega voditelja Mojtabe Hameneija je v sredo, 15. aprila, posvaril, da bo Iran potopil ameriške ladje v Hormuški ožini, če se bodo Združene države odločile za "policijski nadzor" ključnega ozkega grla v pomorskem prometu.

ZDA uvajajo vojaško blokado Hormuške ožine, potem ko jo je ob izbruhu konflikta blokiral že Iran. Ta je sicer dovolil prehod 'nesovražnim' državam, predvsem ladjam, ki so povezane s Kitajsko, Indijo in Rusijo.

"Gospod Trump želi postati policist Hormuške ožine. Je to res vaša naloga? Je to naloga močne ameriške vojske?" je za državno televizijo povedal Mohsen Rezaei, nekdanji vrhovni poveljnik iranske revolucionarne garde, ki ga je Hamenej prejšnji mesec imenoval za vojaškega svetovalca. "Te vaše ladje bodo potopile naše rakete. Lahko jih uničimo," je dejal.

Rezaei, ki je dolgo veljal za predstavnika trde linije znotraj Revolucionarne garde, je dejal, da bi bilo "odlično", če bi Združene države sprožile kopensko invazijo na Iran, saj bi "vzeli na tisoče talcev in za vsakega talca dobili milijardo dolarjev". Dodal je še: "Sploh ne podpiram podaljšanja premirja in to je moje osebno mnenje."

ZDA so sicer v sredo napovedale zaostrovanje sankcij proti iranski naftni industriji. Sankcije so usmerjene proti transportni infrastrukturi Irana in več posameznikom ter podjetjem, ki so povezana s transportom nafte. "Ministrstvo za finance agresivno ukrepa, saj cilja na režimske elite, kot je družina Shamkhani, ki poskušajo ustvarjati dobiček na račun iranskega ljudstva," je v izjavi dejal ameriški minister za finance Scott Bessent.

Ladje vseeno čez blokado

Komercialno dostopni pomorski podatki kažejo, da je 14. aprila Hormuško ožino zapustilo vsaj osem plovil, vključno s šestimi iranskimi ali z Iranom povezanimi plovili, navaja Inštitut za preučevanje vojne ISW. Eno od plovil, tanker Rich Starry, ki ga sankcionirajo ZDA, je 13. aprila izplulo iz pristanišča Amjan v Združenih arabskih emiratih (ZAE). Tudi druga iranska ali z Iranom povezana plovila, vključno z Elpisom in Christianno, so po odhodu iz iranskih pristanišč zapustila ožino.

Komercialno dostopni pomorski podatki kažejo tudi, da je v Hormuško ožino vstopilo vsaj devet plovil, vključno s tremi iranskimi ali z Iranom povezanimi ladjami. Eno od plovil, ki so vstopila, je bila tovorna ladja Ocean Energy, ki je 13. aprila pristala v iranskem pristanišču Bandar Abbas. Ni jasno, ali je bilo to plovilo izvzeto iz blokade, navaja ISW. Reuters je poročal, da ameriško vojaško obvestilo, poslano pomorščakom, izvzema humanitarne pošiljke v Iran.

Združeno kraljestvo je 13. aprila poročalo, da je CENTCOM "nevtralnim plovilom", ki so trenutno zasidrana v iranskih pristaniščih, odobril nedoločen odlog za odhod. "Zaradi kompleksnosti in raznolikosti dejavnikov, povezanih z blokado, vključno z določanjem izvora in namembnega kraja plovil ter s tem, ali se plovila štejejo za nevtralna, je prezgodaj za ocene, ali so nekatera plovila prebrodila ameriško blokado," še navaja ISW.

Atlantski morski tok slabi hitreje, kot so znanstveniki pričakovali

Britanski turist za kebab odštel kar 1700 evrov

JanezNovak13
16. 04. 2026 10.23
Mogoče bo še blokada blokade blokade?
Portal
Slavna babi delila novo fotografijo z vnukom, Ronaldom Jr.
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
Po smrti dojenčka je skoraj izgubila še moža
Po smrti dojenčka je skoraj izgubila še moža
To ga je po rojstvu sina najbolj prizadelo
To ga je po rojstvu sina najbolj prizadelo
zadovoljna
Portal
Nuša po oddaji razkrila, da bi raje izbrala Petra
Dnevni horoskop: Vodnarje čaka presenečenje, raki iščejo družbo
Dnevni horoskop: Vodnarje čaka presenečenje, raki iščejo družbo
Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi
Kavbojke, ki laskajo skoraj vsaki postavi
6 izdelkov, ki jih nikoli ne smete kupiti na spletu
6 izdelkov, ki jih nikoli ne smete kupiti na spletu
vizita
Portal
To loči zdrave ljudi od nezdravih
Tiha grožnja, ki prizadene že vsako šesto osebo
Tiha grožnja, ki prizadene že vsako šesto osebo
Preprost trik za hitrejše hujšanje, ki ga potrjujejo strokovnjaki
Preprost trik za hitrejše hujšanje, ki ga potrjujejo strokovnjaki
Zakaj so alergije letos hujše? Alergolog pojasnjuje, kaj se je spremenilo v sezoni cvetnega prahu
Zakaj so alergije letos hujše? Alergolog pojasnjuje, kaj se je spremenilo v sezoni cvetnega prahu
cekin
Portal
Imate INR račun? Tako ga dejansko uporabljajo vlagatelji
Evropo preplavljajo tihi odhodi: zaposleni niso izčrpani, a so že odnehali
Evropo preplavljajo tihi odhodi: zaposleni niso izčrpani, a so že odnehali
Kako preprečiti statusno potrošnjo in zaščititi svoje osebne finance?
Kako preprečiti statusno potrošnjo in zaščititi svoje osebne finance?
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
Regres v javnem sektorju 2026: koliko znaša in kdaj bo izplačan
moskisvet
Portal
Schumacherjeva spet samska: bivši se sooča s hudimi obtožbami
Koliko oblačil res potrebuješ? Odgovor te bo presenetil
Koliko oblačil res potrebuješ? Odgovor te bo presenetil
Odkrit izjemen filmski zaklad, ki je presenetil strokovnjake po vsem svetu
Odkrit izjemen filmski zaklad, ki je presenetil strokovnjake po vsem svetu
Nuška Drašček o novi žiriji: Bo vse mirno ali nas čaka drama?
Nuška Drašček o novi žiriji: Bo vse mirno ali nas čaka drama?
dominvrt
Portal
Prenova stare hiše: napake, ki vas lahko drago stanejo
So citrusi iz trgovine res tako umazani? Tukaj je, kako jih pravilno očistiti
So citrusi iz trgovine res tako umazani? Tukaj je, kako jih pravilno očistiti
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Okrasne rastline, ki uspevajo v senčnem vrtu
Okrasne rastline, ki uspevajo v senčnem vrtu
okusno
Portal
Pozabite kavo, ta živila naravno povečajo energijo
Kaj kuhati danes? 3 hitre testeninske jedi v 20 minutah
Kaj kuhati danes? 3 hitre testeninske jedi v 20 minutah
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Mislili so, da gre za znan okus; po prvem grižljaju so si premislili
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
voyo
Portal
Otok ljubezni ZDA
Kmetija
Kmetija
Komar
Komar
Love Island Adria
Love Island Adria
