Kaj se dogaja z blokado blokade?

CENTCOM navaja, da se je plovilo vrnilo v Iran, potem ko ga je preusmerila USS Spruance. Centralno poveljstvo je nato ponovilo trditev, da nobeno plovilo, ki je vstopalo v iranska pristanišča ali iz njih izstopalo, ni prečkalo ožine od začetka blokade. Dodali so, da so zavrnili prehod 10 ladjam.

Vojaški svetovalec iranskega vrhovnega voditelja Mojtabe Hameneija je v sredo, 15. aprila, posvaril, da bo Iran potopil ameriške ladje v Hormuški ožini, če se bodo Združene države odločile za "policijski nadzor" ključnega ozkega grla v pomorskem prometu.

ZDA uvajajo vojaško blokado Hormuške ožine, potem ko jo je ob izbruhu konflikta blokiral že Iran. Ta je sicer dovolil prehod 'nesovražnim' državam, predvsem ladjam, ki so povezane s Kitajsko, Indijo in Rusijo.

"Gospod Trump želi postati policist Hormuške ožine. Je to res vaša naloga? Je to naloga močne ameriške vojske?" je za državno televizijo povedal Mohsen Rezaei, nekdanji vrhovni poveljnik iranske revolucionarne garde, ki ga je Hamenej prejšnji mesec imenoval za vojaškega svetovalca. "Te vaše ladje bodo potopile naše rakete. Lahko jih uničimo," je dejal.

Rezaei, ki je dolgo veljal za predstavnika trde linije znotraj Revolucionarne garde, je dejal, da bi bilo "odlično", če bi Združene države sprožile kopensko invazijo na Iran, saj bi "vzeli na tisoče talcev in za vsakega talca dobili milijardo dolarjev". Dodal je še: "Sploh ne podpiram podaljšanja premirja in to je moje osebno mnenje."

ZDA so sicer v sredo napovedale zaostrovanje sankcij proti iranski naftni industriji. Sankcije so usmerjene proti transportni infrastrukturi Irana in več posameznikom ter podjetjem, ki so povezana s transportom nafte. "Ministrstvo za finance agresivno ukrepa, saj cilja na režimske elite, kot je družina Shamkhani, ki poskušajo ustvarjati dobiček na račun iranskega ljudstva," je v izjavi dejal ameriški minister za finance Scott Bessent.