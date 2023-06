Kaj se dogaja z vremenom? 'Zračni tokovi so ponoreli'

Tipično premikanje zraka po zemeljski polobli je postalo kaotično, opozarjajo vremenski strokovnjaki. Ob spremljanju toplih in hladnih zračnih mas so namreč opazili, da so se te na več točkah prekinile in se "zagozdile same vase," opisujejo. Vse skupaj naj bi bilo na termalnih kamerah videti kot van Goghova slika.

Zaradi nekoliko drugačnega gibanja tokov se je spremenilo tudi vreme. Tok, ki je razpadel nad Severno Ameriko, je tam povzročil hud vročinski val, piše revija Science Alert. Klimatologi ob tem izpostavljajo, da je nenavadno potovanje zračnih tokov posledica podnebnih sprememb.

Odkrili so namreč povezavo med taljenjem arktičnega ledu in tokom El Nino na severni zemeljski polobli, ki ni le vse bolj oslabljen, ampak tudi manj širok. Južni deli ZDA so tako izpostavljeni večji vročini. "Zračni tokovi so ponoreli," je dogajanje komentiral ameriški meteorolog Jeff Berardelli.

Vremenska zmeda na severni in južni polobli

Nenavadni vzorci severnih tokov v zemeljski atmosferi so že prej sovpadali z ekstremnimi vremenskimi razmerami, trenutna situacija pa je izredno pomembna, saj vpliva tako na severno kot južno poloblo Zemlje, tudi razlagajo vremenski strokovnjaki.

Spremembe tokov, ki so dvignile ali spustile temperature morja, zemlje in zraka, pa so povzročile tudi pogine rib in ptic. V Avstraliji so opazili tudi pogin nekaterih sesalcev, je razložil okoljski geograf z univerze Central Queensland Steve Turton.