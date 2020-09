Ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni je še vedno v komi v berlinski bolnišnici, medtem ko je Nemčija sporočila, da je bil po vsej verjetnosti zastrupljen z živčnim strupom iz skupine novičok. BBC sedaj razkriva, kaj se je dogajalo z Navalnim na letu iz Tomska v Moskvo.

20. avgusta je Aleksej Navalni prispel na letališče Bogaševo v Tomsku, kjer je čakal na let v Moskvo. Kot poroča ruski BBC, do prihoda na letališče ni ne pil ne jedel, tam pa si je po besedah njegove tiskovne predstavnice Kire Jamariši naročil čaj. Njene besede potrjuje tudi eden izmed potnikovIlija Agejev, ki je Navalnega videl v enem od barov na letališču. Po njegovih besedah naj bi bil Navalni nasmejan, na letališču naj bi se pogovarjal z nekaterimi potniki.

icon-expand Aleksej Navalni FOTO: AP

Približno pol ure po vzletu je občutil slabost, zavrnil je vodo oziroma pijačo, ki so jo je ponujalo osebje na letalu. Nato je vstal in odšel na stranišče. Tam je ostal vsaj 20 minut, pred vrati pa je nastala vrsta. O tem, da nekaj ni v redu, je bilo obveščeno kabinsko osebje. Na vprašanje pilota, ali je med potniki morda kakšen zdravnik, se je odzvala neimenovana ženska, sicer medicinska sestra. Naslednjo uro leta je skupaj z osebjem Navalnega poskušala vzdrževati pri zavesti. Pilot se je odločil za zasilni pristanek v Omsku. Eden od potnikov, Sergej Neženets, je povedal, da je šele ob pristanku ugotovil, da gre za Navalnega. "Nekaj minut po tem, ko so zaprosili za zdravniško pomoč, je Aleksej začel vpiti. Več kot očitno je bil v hudih bolečinah." Le dve minuti po pristanku je na letalo prispela ekipa nujne medicinske pomoči, ki je kmalu ugotovila, da je potrebna nujna premestitev na intenzivni oddelek. Neženets pripoveduje, da je na pristajalno stezo letališča vozilo kliničnega centra v Omsku prispelo v desetih minutah. Eden od zdravnikov je povedal, da so storili vse, da bi mu rešili življenje. "Težko je bilo ugotoviti, kaj se dogaja, saj ni mogel govoriti." Kot poroča BBC, so Navalnega na letalu pregledovali še približno 15 do 20 minut po pristanku, nato pa so ga odpeljali v bolnišnico. Letalo je nato poletelo proti Moskvi.

icon-expand Navalnega so prepeljali v bolnišnico v Omsku. FOTO: AP

"Ko smo pristali na letališču Domodedovo, je na letalo vstopilo nekaj policistov. Potnike, ki so sedeli blizu Navalnega, so zaslišali, ostali smo lahko letalo takoj zapustili,"je dejal Neženets, sicer odvetnik, in dodal, da mu je bila prisotnost policije nenavadna, saj se ni zdelo, kot da gre za sumljive okoliščine in kriminalno dejanje.