Odgovor vas bo najbrž presenetil: superdrage nepremičnine, na primer v Londonu in Kaliforniji, kjer je veliko superbogatih. Zakaj? Ne samo zato, ker so si v covidnih časih, ko se vsi raje kot sicer držimo doma, zaželeli še več kvadratov, ampak tudi zato, ker so med krizo resno dodatno obogateli.