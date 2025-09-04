Kaj se je zares zgodilo z letom Ursule von der Leyen?

Pred dnevi je odjeknila vest, da je bilo letalo Ursule von der Leyen tarča namernega motenja satelitskega navigacijskega sistema GPS med pristajanjem na bolgarskem letališču v Plovdivu. Za tem naj bi po navedbah Bruslja in Sofije stala Rusija. Toda novi podatki kažejo, da letalo ni izgubilo signala GPS ter da varnost potnikov ni bila ogrožena.

Novinar Financial Times, ki se je nahajal na letalu z Ursulo von der Leyen, je pojasnil, da je letalo najprej eno uro krožilo okrog letališča, nato pa je vednarle pristalo, pilot pa da je pri tem moral uporabiti papirnate zemljevide. GPS sicer pomaga pri pristanku letala, ni pa ključnega pomena, prav tako upraba papirnatih zemljevidov ni nenavadna. Letala položaj določajo z inercialnim navigacijskim sistemom (INS), GPS pa izvaja občasne korekcije. Domnevni elektronski napad na let Ursule von der Leyen bi lahko sprožil resno diplomatsko krizo, a le nekaj dni pozneje sta tako bolgarska vlada kot izvršni organ EU dogodku začela pripisovati manjši pomen. V ponedeljek je Flightradar24 sporočil, da njihovi podatki kažejo, da signal GPS ni bil nikoli izgubljen in da je bila zamuda pri pristanku le devet minut. Javni zapisi so tudi razkrili, da je isto letalo dan prej doživelo motenje GPS nad Baltikom, ne pa tudi v Bolgariji.

Ursula von der Leyen FOTO: Shutterstock icon-expand

Bolgarski premier Rosen Železkov je omehčal ton glede ruskega vmešavanja in situacijo opisal kot rutinsko okvaro, povezano s posledicami vojne v Ukrajini. "Ni potrebe po preiskavi situacije, ker te motnje niso ne hibridne ne kibernetske grožnje," je dejal in dodal, da je imelo letalo tudi elektronski rezervni sistem, ki mu je omogočil varno pristajanje brez potrebe po papirnatih zemljevidih. Bolgarska vlada je v izjavi za Politico sporočila, da so "službe zračnega prometa takoj predlagale alternativni pristop z uporabo navigacijskih pripomočkov, neodvisnih od sistemov GPS". Jan-Arwed Richter, strokovnjak iz podjetja za varnostne analize JACDEC, je pojasnil, da je letalo iz neznanih razlogov opustilo začetni pristanek na vzletno-pristajalno stezo, zavilo in nato varno pristalo. Tehnološko podjetje SkAI Data Services je potrdilo, da je v regiji prišlo do "regionalnih motenj na visoki nadmorski višini", vendar da "podatki o letu ne kažejo na izgubo GPS signala na letalu von der Leyen". Let je bil zamaknjen za skromnih devet minut. Tiskovna predstavnica Evropske komisije Paula Pinho je v torek dejala, da je "prišlo do motenj GPS", vendar je poudarila, da je letalo varno pristalo. Ob tem je dodatno pojasnila, da so motnje GPS signala opazno povečane od začetka vojne v Ukrajini. Evropski agenciji za zračni promet, Eurocontrol in EASA, trenutno preiskujeta incident.

Ursula von der Leyen po pristanku v Romuniji FOTO: AP icon-expand