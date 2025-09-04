Svetli način
Tujina

Kaj se je zares zgodilo z letom Ursule von der Leyen?

Bruselj/Sofija, 04. 09. 2025 09.10 | Posodobljeno pred 33 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.V.
Komentarji
28

Pred dnevi je odjeknila vest, da je bilo letalo Ursule von der Leyen tarča namernega motenja satelitskega navigacijskega sistema GPS med pristajanjem na bolgarskem letališču v Plovdivu. Za tem naj bi po navedbah Bruslja in Sofije stala Rusija. Toda novi podatki kažejo, da letalo ni izgubilo signala GPS ter da varnost potnikov ni bila ogrožena.

Novinar Financial Times, ki se je nahajal na letalu z Ursulo von der Leyen, je pojasnil, da je letalo najprej eno uro krožilo okrog letališča, nato pa je vednarle pristalo, pilot pa da je pri tem moral uporabiti papirnate zemljevide. GPS sicer pomaga pri pristanku letala, ni pa ključnega pomena, prav tako upraba papirnatih zemljevidov ni nenavadna. Letala položaj določajo z inercialnim navigacijskim sistemom (INS), GPS pa izvaja občasne korekcije. 

Domnevni elektronski napad na let Ursule von der Leyen bi lahko sprožil resno diplomatsko krizo, a le nekaj dni pozneje sta tako bolgarska vlada kot izvršni organ EU dogodku začela pripisovati manjši pomen. V ponedeljek je Flightradar24 sporočil, da njihovi podatki kažejo, da signal GPS ni bil nikoli izgubljen in da je bila zamuda pri pristanku le devet minut. Javni zapisi so tudi razkrili, da je isto letalo dan prej doživelo motenje GPS nad Baltikom, ne pa tudi v Bolgariji.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen FOTO: Shutterstock

Bolgarski premier Rosen Železkov je omehčal ton glede ruskega vmešavanja in situacijo opisal kot rutinsko okvaro, povezano s posledicami vojne v Ukrajini. "Ni potrebe po preiskavi situacije, ker te motnje niso ne hibridne ne kibernetske grožnje," je dejal in dodal, da je imelo letalo tudi elektronski rezervni sistem, ki mu je omogočil varno pristajanje brez potrebe po papirnatih zemljevidih.

Bolgarska vlada je v izjavi za Politico sporočila, da so "službe zračnega prometa takoj predlagale alternativni pristop z uporabo navigacijskih pripomočkov, neodvisnih od sistemov GPS". Jan-Arwed Richter, strokovnjak iz podjetja za varnostne analize JACDEC, je pojasnil, da je letalo iz neznanih razlogov opustilo začetni pristanek na vzletno-pristajalno stezo, zavilo in nato varno pristalo.

Tehnološko podjetje SkAI Data Services je potrdilo, da je v regiji prišlo do "regionalnih motenj na visoki nadmorski višini", vendar da "podatki o letu ne kažejo na izgubo GPS signala na letalu von der Leyen". Let je bil zamaknjen za skromnih devet minut.

Tiskovna predstavnica Evropske komisije Paula Pinho je v torek dejala, da je "prišlo do motenj GPS", vendar je poudarila, da je letalo varno pristalo. Ob tem je dodatno pojasnila, da so motnje GPS signala opazno povečane od začetka vojne v Ukrajini. Evropski agenciji za zračni promet, Eurocontrol in EASA, trenutno preiskujeta incident.

Ursula von der Leyen po pristanku v Romuniji
Ursula von der Leyen po pristanku v Romuniji FOTO: AP

Strokovnjaki za zračno navigacijo poudarjajo, da je motenje GPS sicer zaskrbljujoče, vendar to ne pomeni nujno izgube nadzora nad letalom. "Če GPS odpove ali ko piloti ugotovijo, da je signal ponarejen ali moten, obstajajo drugi sistemi tako na letalu kot na tleh, na katere se piloti lahko zanesejo, da varno nadaljujejo let," je sporočila EASA.

Tiskovna predstavnica agencije Janet Northcote je dejala, da ni seznanjena z "nobenim incidentom, ki bi bil neposredno posledica motenja GPS." Richter pa je še pojasnil, da doslej še nobeno letalo ni bilo sestreljeno izključno zaradi motenja GPS, vendar pa je vseeno opozoril na nevarnost lažnih signalov sistema za instrumentalno pristajanje (ILS), pri čemer je spomnil na nesrečo v Oslu leta 1972.

Incident je sprožil odzive znotraj EU. Komisar za obrambo in vesolje Andrius Kubilius je napovedal, da bo EU namestila dodatne satelite in okrepila zmogljivosti za odkrivanje motenj. Vlade EU so že maja opozorile na "dramatično povečanje motenj in ponarejanja signalov". Poljska je na primer januarja 2024 zabeležila 2732 primerov motenj.

Delegacija osmih držav je nato ocenila, da ne gre za naključne incidente, temveč za "sistematično, namerno delovanje Rusije in Belorusije". Vodja tehnologije pri EU Henna Virkkunen je dejala, da bo "stala ob strani državam članicam pri reševanju te zelo resne grožnje", medtem ko EASA in Mednarodno združenje zračnega prometa delata na načrtu za zmanjšanje tveganja.

mertseger
04. 09. 2025 09.45
Se pravi spet drama queen ker je bil v aziji pomemben dogodek, EU pa nima o ničemer za poročat in si je treba nekaj izmislit.
ODGOVORI
0 0
zvizi
04. 09. 2025 09.45
Laž na laž.. fuj
ODGOVORI
0 0
borjac
04. 09. 2025 09.43
+2
Zakaj so Rusi krivi za "slab let" Uršule ?? ko je letalo zacingalo , se je Uršula prestrašila in takoj spila dve veliki Ruski Vodki , tako da so Rusi krivi za vse .....
ODGOVORI
2 0
skuripanda burns
04. 09. 2025 09.42
+3
Torej....? Namerna propaganda? Lažnivci? Ustvarjanje umetne panike? Pri Von Der Laydri nič novega, brez laganja bi težko podpisala več milijard vredno skrivno pogodbo s Pfizerjem.
ODGOVORI
3 0
Apbijd
04. 09. 2025 09.41
+0
Smešno je,...en od študentov daje negativne ...vsi vemo,da to počnete,pa saj nič zato...ste patetični...karma je pa hudič...ko se ti bo zgodilo,se ne vprašaj,zakaj ravno jaz🤣
ODGOVORI
1 1
Bullet5672
04. 09. 2025 09.40
+7
Zgleda Bruselj dežura na 24ur danes. Karkol proti Urši pa padajo težki minusi... čeprav v naši ljubi deželi ne more veliko ljudi podpirat von pfizerjevo.
ODGOVORI
7 0
Zuzaa11
04. 09. 2025 09.40
+7
A da Ursula laze in maze? To so ugotovili ze Nemci, ko jim je bila ministrica in so jo spodnesle razlicne afere, kjer je kradla kot sraka
ODGOVORI
7 0
suleol
04. 09. 2025 09.39
+2
eh skolka mi ni splaknila rusi fix
ODGOVORI
2 0
Pikaponca
04. 09. 2025 09.38
+5
Ona se boji lastne sence, kriminal in škodo, ki jo je povzročila Evropi jo stiska vsak dan, samomor je rešitev za njo in Evropo.
ODGOVORI
7 2
Klovni...
04. 09. 2025 09.35
+7
To smo vedeli že od začetka. Ta grozna zenska je patološka lažnivka.
ODGOVORI
16 9
Victoria13
04. 09. 2025 09.35
-1
Blokada informacij iz Rusije je idealno za lansiranje lažnih informacij proti njej.Tudi plinovod so prvotno raztrelili Rusi, pa se je potem izkazalo, da so ga Ukrajinci!
ODGOVORI
11 12
suleol
04. 09. 2025 09.39
+5
tocno tko rusi ga sami seb niso zih
ODGOVORI
5 0
stoinena
04. 09. 2025 09.34
+0
mogoče je čas da nehate drezat v rusijo in se lotite kakšnega dela da bo kaj s te propadajoče europe,še malo se boste "širili" pa bo totalen propad.
ODGOVORI
10 10
Bullet5672
04. 09. 2025 09.33
-1
Urša spet laže... in cela Evropa ji ne more nič
ODGOVORI
9 10
lokson
04. 09. 2025 09.32
-1
Kaj vse lahko stori nor osebni pogled novinarja, kateri povsod vidi zarote. In tako je skoraj z vsemi novicami. Tukaj, pa se vsaka takšna novica zagrabi z vsemi štirimi in posledično se nabija do nezavesti.
ODGOVORI
8 9
Victoria13
04. 09. 2025 09.31
+4
Skoz neka lažna propaganda proti Rusijo, da EU opraviči zapravljanje bilijone našega denarja!
ODGOVORI
14 10
snupy1
04. 09. 2025 09.31
-3
Ma Ursula ze svoje letalo? Bravo
ODGOVORI
8 11
severnik
04. 09. 2025 09.30
+3
v podnaslovu ste omenili tole: Za tem naj bi po navedbah Bruslja in Sofije stala Rusija.... a pa ste čisto resni??? Kasneje v članku pa napisano, da težav sploh ni bilo, da Rusija sploh nima veze.
ODGOVORI
13 10
Wolfman
04. 09. 2025 09.30
-1
Lažnivka da ji ni para! Upam, da se ćim prej umakne na otok Sveta Helena ali v Izrael.
ODGOVORI
11 12
Rde?a pesa in hren
04. 09. 2025 09.29
+0
Samo nasmehnem se lahko ob vsem tem...
ODGOVORI
11 11
Balki300 let Sinjebradec zov
04. 09. 2025 09.30
-6
Sigurno saj se rad smejiš.
ODGOVORI
1 7
