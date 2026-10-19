Kaj se je zgodilo 14-letni Marilyn? Del njene lobanje uporabljali kot pepelnik

Več kot pol stoletja mineva od izginotja Marilyn Joy Wallman. 14-letnica, ki jo svojci opisujejo kot "dekle s čudovitim srcem in prelepo dušo", je izginila na poti v šolo v Mackayu na vzhodni obali avstralskega Queenslanda. Za njo se je izgubila vsaka sled. Tragedija je ostala nerazrešena 54 let. Avstralske oblasti pa so nedavno znova odprle preiskavo. Se bodo tokrat le uspeli dokopati do resnice, kaj se ji je zgodilo?

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Marilyn so nazadnje videli 21. marca 1972 zjutraj, ko se je s kolesom odpravila od doma, da bi ujela šolski avtobus. Kot izhaja iz starega obvestila policije v Queenslandu, je dom zapustila ob 7.42. Odpeljala se je proti dvorani Rural Youth Hall na križišču cest Wallman in Eimeo, kjer bi morala ob 8. uri vstopiti na šolski avtobus. Približno 10 minut pozneje sta po isti poti šla njena brata ter ob cesti, približno kilometer od doma, našla njeno kolo in šolsko torbo. Marilyn niso nikoli več videli.

Namen preiskave se je dokopati do odgovora, kdo je odgovoren za smrt 14-letnice. Marilynino kolo, torbo in nekaj osebnih predmetov sta njena brata našla kilometer od doma. FOTO: Policija v Queenslandu

Primer so sprva obravnavali kot izginotje, pozneje pa kot preiskavo umora, saj je policija domnevala, da je bila morda umorjena. V povezavi z njenim izginotjem ali smrtjo niso nikoli nikogar obtožili.

Nova preiskava in grozljivo razkritje

Avstralske oblasti pa so se nedavno odločile znova odpreti primer. In prva pričevanja prinašajo grozljive informacije. Policiji se je že leta 2015 javil Greven Breadsell. Leta 1974 je ob potoku McGregor Creek, zahodno od Mackaya, med nabiranjem palmovih listov v bližini odlagališča odpadkov odkril posmrtne ostanke.

V okviru preiskave, katere namen je ugotoviti, kdo je odgovoren za smrt 14-letnice, so predvajali videoposnetek iz leta 2015, v katerem je bilo rekonstruirano odkritje Grevena Breadsella. Policiji je povedal, da je lobanjo našel leta 1974 ob potoku McGregor Creek blizu kraja Mirani – približno 40 kilometrov od mesta, kjer je dve leti prej izginila Marilyn. Lobanjo pogrešane šolarke iz Mackayja je Breadsell najprej hranil v domači lopi, nato pa jo prinesel v lokal, kjer so jo uporabljali kot pepelnik. Pred 11 leti je policijo tudi peljal na kraj najdbe.

Zgornji del lobanje je najprej spravil v domači lopi. Med posneto rekonstrukcijo dogodkov, ki so jo zdaj predvajali na sodišču, je Breadsell povedal, da ga je glede lobanje, potem ko jo je prinesel v lokal, policija zasliševala že leta 1974. "Nerad to povem, a nekega večera smo jo odnesli v lokal in jo uporabili kot pepelnik," je dejal po poročanju ABC News. "Ko smo ugotovili, da je njena, mi pa smo se z njo zabavali, sem se počutil precej zanič," je dodal. Policiji je tedaj tudi pokazal točno lokacijo najdbe – opazil jo je v travi ograde za govedo, blizu nezakonitega odlagališča odpadkov. Povedal je, da je tja prišel, da bi nabral palmove liste, s katerimi bi zaščitil materin rastlinjak z orhidejami. Sprva je mislil, da gre za posmrtne ostanke Aboridžina. "Čigava lobanja pa bi sicer lahko bila" je dejal. "Vsaj 14 dni ali tri tedne sem jo imel v lopi pri sebi doma."

Družina Marilyn Wallman sproti obveščajo o poteku vnovične preiskave. (Na fotografiji križišče, kjer bi morala stopiti na avtobus do šole.) FOTO: Policija v Queenslandu

Na avgustovskem predobravnavnem naroku v okviru preiskave je bilo navedeno, da so leta 2006 posodobljene metode analize DNK potrdile, da lobanja pripada Marilyn. Pa tudi, da se je Breadsell v zadnjem deseletju tesno spoprijateljil z osebo, ki jo je policija v zvezi z dekletovim izginotjem nekoč že vzela pod drobnogled – Noelom Morrisom, ki je bil v času Marilyninega izginotja poročen z njeno sestrično.

Pred usodnim dnevom delovala prestrašena

Marilynina prijateljica Trudy Voltz je medtem povedala, da je bila 14-letnica dan pred izginotjem videti prestrašena. Sprla se je z neko drugo prijateljico, med šolskim odmorom za kosilo pa je bila nenavadno tiha. V nekem trenutku je odšla proti šolskim vratom, a ni povedala, zakaj, se spominja danes 68-letna Trudy. "Marilyn je pri pouku matematike sedela blizu okna, od koder je bil pogled na tisti vhod," je Voltzeva povedala na sodišču. "Vprašala sem jo, kdo je tam zunaj. Odgovorila mi je – mislim, da je rekla 'stric'." Po pouku je sama sedela blizu šolske trgovinice in Voltzevi dejala, da ne želi iti na avtobus. Prav tako naj ne bi želela z njo domov.

Prejšnji incident z nekim moškim

Preiskovalci, ki pomagajo sodniku Johnu Aberdeenu, so Voltzevo prosili, naj se spomni 'incidenta' s petka, 17. marca 1972, v katerega sta bila vpletena Marilyn in nek moški. Voltzeva je opisala, da je tisti petek popoldne opazila prijateljico, kako hodi po drugi strani ceste mimo državne srednje šole North Mackay, ki sta jo obiskovali. "Pristopil je k njej in ko ga je zagledala, je stopila nekaj korakov nazaj. Začel ji je nekaj govoriti in Marilyn je pri tem zavzela zelo obrambno držo. Niti najmanj ni bila vesela, da ga vidi," je povedala Trudy.

Policisti so našli njeno zapestno uro. FOTO: Policija v Queenslandu

Voltzeva je ob tem še pojasnila, da je bil moški star okoli 19 ali 20 let ter za približno glavo višji od Marilyn. Dejala je, da je takrat sklepala, da gre za nekoga, ki ga Marilyn pozna iz hokejskega kluba.

Nove informacije: sta imela prste vmes brata Morris?

Sodnik je preiskavo sicer za zdaj začasno ustavil – do 8. decembra. Preiskovalci bodo v tem času preverili nove informacije, ki jim jih je posredovala javnost. Na prostor za zaslišanje bi lahko stopila brata Noel in Tommy Morris. Eden od preiskovalcev David O'Connell je dejal, da je sume glede dveh članov družine Morris kar nekako pričakoval. "Glede na razkol v širši družini Wallman-Morris sem predvideval, da mi bo kdo predlagal naslednje ... Da sta morda Noel Morris in Tommy Morris na nek način vpletena v Marilynino izginotje," je povedal po poročanju ABC News. Na sodišču je bilo sicer slišati, da naj bi Tommy Morris v mesecih po izginotju Marilyn zapustil Mackay in odšel v Južno Avstralijo. O'Connell je medtem poudaril, da brata še nista stopila pred sodišče in jima je treba omogočiti odziv na morebitne obtožbe. "Ko bomo torej nadaljevali, bosta morala biti Noel in Tommy Morris na voljo za pojasnila," je dejal.

Dodatno preiskavo upočasnjujejo priče in preiskovalci, ki so medtem že pokojni, ali se zaradi starosti in časovne oddaljenosti dogodka podrobnosti več ne spominjajo. Umrla sta tudi Michael Anthony Frances in Arthur Stanley Brown, katerih vpletenost v izginotje Marilyn so v preteklosti preverjali. V zvezi s tem se bo po besedah O'Connella treba opreti na preiskovalno gradivo.

Tudi Rexu Wallmanu, Marilyninemu bratu, ki družino zastopa v preiskavi (lahko sedi za odvetniško mizo in zaslišuje priče) pa je povedal, da se mora zavedati težav, ki bi jih to lahko povzročilo. "Vendar je to morda naša zadnja priložnost, da pri tej zadevi dosežemo napredek," je poudaril preiskovalec.

Zmeda glede barve avtomobila

Lyle Wright, ki je prav tako nastopil kot priča, je na sodišču izpovedal, da sta bila on in njegov bratranec Noel Morris v času, ko je Marilyn izginila, zaposlena v rudniku premoga Goonyella, ki leži 145 kilometrov zahodno od Mackayja. Na jutro, ko je Marilyn izginila, se je odločil predčasno zapustiti delo, nato pa se je skupaj z njenim stricem Tomom Watsonom odpeljal v Mackay, da bi pomagal pri preiskovanju Wallmanove kmetije. Odvetnik Robert Beamish, ki zastopa Noela Morrisa, je pri tem opozoril na nadoslednost Wrightovih izjav. Wright naj bi leta 2015 policiji namreč dejal, da se ne spomni, kdo je potoval z njim, ter da bi to lahko bila 'Noelly' in Tom (Watson). Junija letos pa je Wright policiji povedal, da se spominja, da je bil Noel Morris na dan, ko je Marilyn izginila, v Mackayu ob rojstvu svoje hčerke. Beamish je ob tem podvomil v verodostojnost njegove nedavne izjave in dejal, da so bile Wrightove navedbe iz leta 2015 verjetno točnejše. "Njegove izjave sčasoma vsebujejo vse več podrobnosti in so bolj natačne, kar je v nasprotju s tem, kar se običajno dogaja z leti," je dejal Beamish.

Sta v izginotje oziroma umor Marilyn vpletena brata Morris? Takšen avtomobil je pred več kot pol stoletja v povezavi s primerom iskala policija. FOTO: Policija v Queenslandu