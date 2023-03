Kaj se lahko zgodi, če bo Trump res aretiran? Mu bodo sodili med kampanjo?

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump trdi, da bo ta teden aretiran. Obtožnica naj bi mu grozila zaradi domnevnega plačila večje vsote denarja zvezdnici filmov za odrasle, s katero se je zapletel, v zameno za molk.

Donald Trump je nedavno izjavil, da bo ta teden aretiran zaradi domnevnega plačila velike vsote denarja v zameno za molk zvezdnici filmov za odrasle Stormy Daniels. Če ima Trump prav, bi ga lahko oblasti v New Yorku v nekaj dneh aretirale. Trump je za točen dan aretacije napovedal torek in pozval svoje podpornike, naj protestirajo proti oblastem, če slučajno pride do pridržanja. Objavil je dolgo izjavo, v kateri je preiskavo opisal kot "politični lov na čarovnice, s katerim želijo zrušiti vodilnega kandidata republikanske stranke". Leta 2016 je Danielsova stopila v stik z mediji in jim ponudila prodajo njenega opisa prešuštniške afere, ki jo je imela z Trumpom leta 2006. Trumpova ekipa je za to izvedela in njegov odvetnik Michael Cohen je Danielsovi plačal okoli 130.000 evrov, da bi molčala.

Osebni odvetnik Donalda Trumpa Michael Cohen in zvezdnica filmov za odrasle Stormy Daniels na zveznem sodišču na spodnjem Manhattnu.

"Ničesar nisem storil narobe," je dejal in kritiziral "skorumpiran, pokvarjen in z orožjem oborožen pravosodni sistem". Trump je zatorej prepričan, da ga čaka aretacija, medtem ko je njegov tiskovni predstavnik dejal, da ni bil obveščen o nobeni aretaciji. To sicer ni edini primer, ki mu grozi. V teku so tudi preiskava glede vmešavanja v volitve v zvezni državi Georgia in dve zvezni preiskavi o njegovi vlogi pri uporu 6. januarja v kongresu ZDA. Kaj bo v tem primeru storil Trump? Trump je okrožnega tožilca na Manhattnu, demokrata Alvina Bragga, obtožil, da ga je zasledoval zaradi političnih koristi, in bo morda poskušal doseči ukinitev teh obtožb. Prav tako bi lahko izpodbijal, ali bi moral zastaralni rok, ki je v tem primeru pet let, že poteči. V New Yorku se sicer zastaralni rok lahko podaljša, če je bil obtoženec zunaj države, vendar lahko Trump zopet reče, da to ne bi smelo veljati za opravljanje funkcije predsednika ZDA.

Donald Trump

Obsodba o prekršku bi imela za posledico globo. Če bi bil Trump obsojen zaradi kaznivega dejanja, bi se soočil z najvišjo kaznijo štirih let zapora, čeprav nekateri pravni strokovnjaki predvidevajo, da je denarna kazen bolj verjetna in da je čas za rešetkami zelo malo verjeten navaja BBC. S političnega vidika pa zaenkrat ni jasno, kako lahko morebitna obtožnica vpliva na Trumpove možnosti na predsedniških volitvah leta 2024. Lahko bi celo postal prvi nekdanji predsednik ZDA, proti kateremu bo sprožen kazenski pregon, in to ravno v času, ko mu ankete kažejo, da vodi pred drugimi potencialnimi tekmeci za republikansko nominacijo, vključujoč kontroverznega guvernerja Floride Rona DeSantisa. Šlo bi lahko tudi tako daleč, da bi Trumpu sodili med kampanjo leta 2024. Trumpov odvetnik Joe Tacopina je za CNBC dejal, da se bo v primeru obtožb Trump prostovoljno predal. Namreč, če se ne bi predal prostovoljno, bi lahko tožilstvo zahtevalo njegovo izročitev od oblasti Floride, kjer trenutni živi. DeSantis, njegov politični tekmec za predsednika, pa bi moral podati uradno odobritev za izročitev. Kakšen je načrt tožilcev? Okrožno tožilstvo na Manhattnu Trumpa preiskuje že dobrih pet let. Veliki poroti v New Yorku so predložili dokaze, ki se nanašajo na plačilo 114.000 funtov oz. okoli 130.000 evrov Danielsovi v zadnjih dneh predsedniške kampanje. Trump je te obtožbe večkrat zanikal in Danielsovo obtožil izsiljevanja.