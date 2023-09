Kaj se pred obletnico smrti kraljice Elizabete II. dogaja v kraljevi družini?

Britanski in svetovni mediji so se pred prvo obletnico smrti kraljice Elizabete II. razpisali o tem, kaj se dogaja v kraljevi družini. Kdo je za in kdo proti spravi z njeno kalifornijsko podružnico, in kdo ima glavno besedo glede sprave med nekdanjo fantastično četverico, aktualni ali bodoči kralj? Kdo izmed kraljičinih potomcev je najbolj priljubljen med podaniki, zakaj kralju Karlu tretjemu nekateri očitajo, da premalo dela, in kaj vse počne osramočeni princ Andrew, da bi se vrnil na kraljevsko sceno?