Pompeo res izziva Kitajsko ali le deli utrinke iz svojega zasebnega življenja?

Kaj je s to fotografijo v resnici hotel povedati Mark Pompeo?

Na videz povsem nedolžna fotografija iz zasebnega življenja visokega politika. Pa je res samo to?

Ameriški državni sekretar Mark Pompeo je na svojem profilu na Twitterju (gre sicer za osebni profil, kjer pa mu vseeno sledi skoraj 150.000 ljudi), objavil fotografijo svojega psa in zraven dopisal: "Mercer in vse njene najljubše igračke" . V ospredju je plišasti medvedek Pu.

Najbrž ne, če bi vprašali koga, ki se nekoliko bolj spozna na mednarodno politično prizorišče.

Medvedek Pu je namreč na Kitajskem že nekaj let v nemilosti, in sicer zaradi večkrat izražene podobnosti s tamkajšnjim predsednikom Ši Džinpingom. Na prvi pogled simpatična primerjava, a očitno ne, če vprašate kitajsko oblast, sega v leto 2013, ko se je Džinping srečal s takratnim ameriškim predsednikom Barackom Obamo. Ob tej priložnosti je bila podobnost na nekaterih družabnih omrežjih deležna celo večje pozornosti od same vsebine njunega srečanja. Obami je pri tem pripadla vloga Pujevega prijatelja Tigra.

Da kitajskemu predsedniku primerjava niti malo ne laska, je jasno tudi po tem, da ob iskalnem vnosu "Winnie the Pooh", kakor se medvedek Pu imenuje v angleškem izvirniku, kitajski spletni iskalniki ne najdejo ničesar.

Vrnimo se k Pompeu. Prav zanj kitajski mediji velikokrat uporabijo vzdevek "dog", po slovensko pes. Na Kitajskem namreč s to besedo opisujejo posameznike ali države, za katere menijo, da so s svojim nastopom divje ali agresivne.

Nekateri komentatorji na družbenih omrežjih gredo še dlje in tudi v plišastem slončku na fotografiji vidijo simboliko - ta naj bi predstavljal Indijo.

Je pa kar precejšen del njegovih sledilcev enoten, da Pompeo s fotografijo vendarle ni želel deliti samo utrinka iz svojega vsakdana. Čeprav mu tega v resnici ne moremo očitati, obstaja verjetnost, da je z izbiro rekvizitov na fotografiji želel zbosti kitajsko oblast, češ da je le igračka v rokah Združenih držav.