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Kaj se skriva za obiskom Šija pri Kimu?

Pjongjang, 08. 06. 2026 10.40 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Kitajski voditelj Ši Džinping in severnokorejski voditelj Kim Džong Un

Kitajskega predsednika Ši Džinpinga so v Severni Koreji sprejeli z razkošnim sprejemom. Pričakala ga je častna vojaška straža, več tisoč ljudi, ulice in stavbe so bile okrašene. A kaj je pravi razlog obiska kitajskega predsednika, ki se le redko odpravi k tujim politikom v goste?

Kitajski voditelj Ši Džinping in severnokorejski voditelj Kim Džong Un
Kitajski voditelj Ši Džinping in severnokorejski voditelj Kim Džong Un
FOTO: AP

Obisk Šija pri Kim Džong Unu naj bi bil namenjen krepitvi kitajskega vpliva v Severni Koreji v zameno za gospodarske in politične koristi. In Kim je tokrat poskrbel, da je bil Ši sprejet, kot mu pritiče, piše AP News.

Že na letališču sta Šija in njegovo ženo Peng Liyuan pričakala tako severnokorejski voditelj kot njegova žena Ri Sol Ju. Ši je nato odšel na glavni trg v Pjongjangu, kjer sta ga pričakala častna vojaška straža in več tisoč ljudi. Stavbe so bile okrašene z zastavama obeh držav, velikimi portreti obeh predsednikov ter rdeče-rumenimi transparenti.

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Za kitajskega voditelja je Severna Koreja soseda, ki je Kitajska ne more ne nadzorovati ne si privoščiti izgubiti. Obe strani svoj odnos pogosto opisujeta kot "skovan v krvi", kar se nanaša na korejsko vojno. In čeprav sta dolga leta državi veljali za veliki zaveznici in prijateljici, so se v zadnjih letih odnosi načeli tako zaradi nezaupanja kot napetosti. In prav tu lahko tiči razlog prihoda Šija k sosedi. Peking bi lahko poskušal ponovno okrepiti svoj vpliv nad strateško pomembnim, a zelo nepredvidljivim partnerjem.

Kitajska želi stabilnost na svoji meji in vpliv v Pjongjangu, vendar se želi izogniti temu, da bi jo potegnilo v krize, ki jih sprožajo jedrske ambicije Severne Koreje, piše BBC.

Rusija razlog za oddaljevanje Kima od Šija?

Zahodni diplomatski viri so za BBC dejali, da je Kitajska zaskrbljena zaradi vse tesnejšega partnerstva med Pjongjangom in Rusijo. Po srečanju z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom prejšnji teden bi Ši lahko želel zagotoviti tudi, da ima pod nadzorom severnokorejskega voditelja, še posebej ker Kitajska krepi svojo prisotnost na svetovnem prizorišču.

Srečanje Putin - Kim Džong Un
Srečanje Putin - Kim Džong Un
FOTO: AP

Po ruski invaziji na Ukrajino je Severna Koreja okrepila vojaško sodelovanje s Putinom, vrhunec je bil podpis medsebojnega obrambnega pakta leta 2024. Kim je na fronto v Ukrajino napotil svoje vojake, umrlo naj bi jih približno 2300.

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Pjongjang je prav tako obtožen dobave streliva za ruska vojna prizadevanja v zameno za nafto in pomoč, kar je zaskrbelo Washington in njegove zaveznike ter tiho razburilo Kitajsko.

Kitajska ima le eno uradno obrambno pogodbo, in to s Severno Korejo. Zato Peking verjetno ne bo pozdravil scenarija, v katerem Rusija postane prevladujoč vpliv v Pjongjangu.

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