Kaj se skriva za pesmijo 'Bella Ciao', ki so jo poslanci zapeli Orbanu?

Najstarejši znani posnetek melodije, ki spominja na to pesem, je iz leta 1919, avtorica pa je bila v Odesi rojena harmonikašica Mishka Ziganoff . Različni raziskovalci so korenine pesmi iskali tudi v francoski ali dalmatinski ljudski glasbi, vendar brez konkretnih uspehov, različica Ziganoffe pa je bila tudi brez besedila.

Besedilna verzija se začne na riževih poljih severovzhodne italijanske Padske nižine. Začela se je kot ljudska protestna pesem iz 19. stoletja, ki so jo pele delavke "mondine" v znak protesta proti težkim delovnim pogojem na riževih poljih severne Italije. Glasi pa se malce drugače: "Zjutraj, takoj, ko sem se prebudila, o, lepotica, adijo, lepotica, adijo, lepotica, adijo, adijo, adijo, zjutraj, takoj, ko sem se prebudila, na neoluščena riževa polja moram iti."

Pesem so najbrž kasneje prevzeli italijanski partizani kot himno proti nacizmu in fašizmu, še dandanes pa se različice te pesmi pojejo kot himna svobodi in uporu. A pesem se v Italiji najpogosteje sliši 25. aprila, ko se praznuje konec fašistične diktature Benita Mussolinija in nemške nacistične okupacije. Vendar se je v zadnjih letih prepevala tudi na protivladnih protestih v Iranu, na barikadah v Ukrajini, peli so jo tudi protestniki za pravice žensk na Poljskem, nezakonito pa se je celo slišala z minaretov mošej v Turčiji.