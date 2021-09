Kaj se zgodi, ko terapevtski psi zaradi lastnih zdravstvenih težav potrebujejo pomoč?

Hišni ljubljenčki so dobra protistresna terapija. A če psi veljajo za najzvestejše človekove prijatelje, so, če so posebej za to izšolani, v veliko pomoč pri premagovanju stisk in stresa. Za terapevtske pse je pomoč drugim izjemnega pomena, zaradi pomembnih nalog občutijo svoj namen in jim pomenijo rutino. In kaj se potem zgodi, če pristanejo na drugi strani? Izkušnje imajo v zdravstvenem centru v ameriškem Tucsonu.