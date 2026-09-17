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Kaj se zgodi, ko združiš plemiški družini in puding?

Ramsbottom, 17. 09. 2026 06.08 pred 3 urami 1 min branja 0

Avtor:
Lan Konestabo
Metanje pudinga

Svetovno prvenstvo v obmetavanju s priljubljeno sladico je nenavadno tekmovanje v angleškem Ramsbottomu, ki obuja več stoletij staro rivalstvo med dvema nekdaj mogočnima angleškima rodbinama. Kako se je vse skupaj začelo?

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