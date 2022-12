Kaj sledi po smrti zaslužnega papeža Benedikta XVI.?

Tiskovni urad Svetega sedeža sicer podrobnosti glede pogrebnega obreda še ni sporočil, so pa potrdili, da se bodo lahko verniki od Benedikta od ponedeljka naprej poslovili v Baziliki svetega Petra.

Od smrti zadnjega zaslužnega papeža je minilo več stoletij. Čeprav obstajajo izpiljeni protokoli ob smrti upokojenega papeža, pa status Benedikta XVI. v Vatikanu po letu 2013 predstavlja določene izzive. Papež naj bi namreč po odstopu Vatikan zapustil, Benedikt XVI. pa se je leta 2013 odločil ostati v tamkajšnjem samostanu Matere Cerkve.

Zvonovi v Vatikanu so njegovo smrt že naznanili, nadaljnji potek slovesa od nekdanjega papeža pa še ni jasno začrtan. "To je popolnoma nova situacija, potek se za zdaj le predvideva," je razložil avtor več knjig o Vatikanu in njegovi zgodovini Ulrich Nersinger. Cerkveni zgodovinar Alberto Melloni pa meni, da bo formalna pogrebna ureditev zaslužnega Benedikta relativno enostavna. "Pogreb zaslužnega papeža se izvede kot pogreb zaslužnega rimskega škofa," je razložil za nemški DW.

'Nekoliko drugačno' slovo?

Mnogi poznavalci Cerkve pa menijo, da bo slovo od Josefa Ratzingerja, kot se je Benedikt imenoval pred papeževanjem, vseeno nekoliko drugačno od predpisanega. Po vsej verjetnosti na Svetem sedežu ne bodo izvedli nekaterih izmed določenih standardnih obredov, kot sta uradna razglasitev papeževe smrti in zapečatenje papeških prostorov.

"Mislim tudi, da Benedikta XVI. k počitku ne bodo položili v papeški obleki in paliju," je še dodal Melloni.