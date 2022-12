Kaj so obrambni sistemi Patriot in zakaj jih Kijev hoče?

Ob obisku ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Washingtonu je Joe Biden potrdil, da bo Ukrajina prejela protiraketne obrambne sisteme Patriot. To sicer ni presenetljivo, glede na to, da Zahod že vse od začetka ruske invazije Ukrajini pomaga ustvariti močno protiletalsko obrambo.

"Raketni sistem Patriot bo ključnega pomena za obrambo ukrajinskega ljudstva pred ruskimi barbarskimi napadi na kritično infrastrukturo," so sporočili v Beli hiši. MIM-104 Patriot je protiletalski raketni sistem zemlja–zrak, ki je predvsem namenjen za obrambo pred balističnimi izstrelki. Izdelal ga je ameriški letalski in obrambni konglomerat Raytheon, ki ga z leti nenehno izboljšuje. Kupujejo ga tudi Nizozemska, Nemčija, Japonska, Izrael, Savdska Arabija, Kuvajt, Tajvan, Grčija, Španija, Južna Koreja, Združeni arabski emirati, Katar, Romunija, Švedska, Poljska in Bahrajn.

icon-expand Protiletalski raketni sistem Patriot FOTO: AP

Raytheon načrtuje posodabljanje sistema vsaj do leta 2048, trenutni raketni sistem Patriot pa ne brani le pred taktičnimi balističnimi izstrelki, temveč tudi pred manevrirnimi izstrelki, droni, letali. To so sicer nekatera od zračnih sredstev, ki jih Rusija uporablja v svojih napadih, vendar uporabljajo tudi manjše naprave, kot so manjša brezpilotna letala, ki se držijo bližje tlom, te pa bo patriot težje izsledil in prestregel, piše DeutscheWellle. Po podatkih nemške vojske sistem Patriot pokriva območje okoli 68 kilometrov, njegov radar lahko sledi do 50 tarčam in napade pet tarč hkrati. Rakete lahko dosežejo višino več kot dva kilometra in zadenejo cilje, oddaljene tudi do 160 kilometrov. Vsaka enota potrebuje približno 90 vojakov, da bi uspešno upravljala sistem. "Ukrajinske sile bomo urili, kako upravljati raketni sistem Patriot v tretji državi," je dejala predstavnica Bele hiše. Sistem vključuje radarsko postajo, nadzorni sistem ter lansirnike raket. Ker je mišljen za zaščito infrastrukture, bo najverjetneje v Ukrajini postavljen okoli ključnih mest. Bo pa sistem, takoj ko preide v ukrajinske roke, postal tudi last ukrajinske vojske. Nobene enote ZDA ali druge Natove enote ne morejo upravljati s sistemi Patriot znotraj Ukrajine.

Urjenje pa ni tako preprosto in Ukrajina ne bo imela patriota ter ga upravljala z danes na jutri. Upokojeni generalpolkovnik Mark Hertling, nekdanji poveljnik ameriške vojske, je za CNN pojasnil, da obstajajo nerealna pričakovanja o tem, kaj vse bo sistem Patriot naredila za Ukrajino. Potrebni so namreč meseci, da se vojaki usposobijo za uporabo tega kompleksnega sistema in sigurno ne bodo pokrivali celotne države, je dodal Hertling. S tem se je strinjal tudi Tom Karako, direktor podjetja protiraketne obrambe pri CSIS, ki je pojasnil, da je patriot "sposoben braniti le relativno majhen kos ozemlja". Patrioti niso novost v ZDA, uporabljeni so že bili proti iraškim raketam Scud, ki so jih razvili v Sovjetski zvezi v času hladne vojne. Ukrajina že nekaj časa prosi zahodne države za sofisticirane sisteme zračne obrambe, na nedavnem srečanju G7 je Zelenski še enkrat pozval voditelje, naj pošljejo več opreme za zračno obrambo. "Na žalost ima Rusija še vedno prednost pri topništvu in raketah," je takrat dejal. Z obrambnim sistemom Patriot pa se Ukrajinci spogledujejo že nekaj časa, nedavno je zunanji minister Dmitro Kuleba dejal, da je patriot tisto, kar "Ukrajina najbolj potrebuje, da bi zaščitila energetsko infrastrukturo in ustavila izpade elektrike".

icon-expand FOTO: Shutterstock icon-chevron-left icon-chevron-right

"Potrebujemo zračne obrambe IRIS-T, Hawks, Patriote," je dejal ob robu zasedanja Nata v Bukarešti. Do zdaj je pomoč vključevala prenosne rakete Stinger in napredne radarsko vodene sisteme. Patrioti bodo le še en korak dlje v tej že tako močni obrambi, poroča BBC. Do zdaj v Ukrajini deluje omrežna zračna obramba kratkega do srednjega dosega NASAM (National Advanced Surface-Air Missile System), ki ščiti območje pred zračnimi plovili brez posadke, helikopterji in izstrelki. Za boj proti ruskim nizkoletečim manevrirnim raketam in brezpilotnim letalom Shahed-136 uporabljajo tudi ruske buke in starejše sisteme Hawk.

Rusija sicer v vojni proti Ukrajini ni uporabila velikega števila balističnih izstrelkov, vendar bi se to lahko hitro spremenilo, če jih dobi iz Irana. So se pa patrioti v Savdski Arabiji izkazali za izjemno učinkovite proti balističnim raketam iranske zasnove, izstreljenim iz Jemna. Moskva: Provokacija in širitev vojaškega sodelovanja ZDA v Ukrajini Provokativna dejanja ZDA v Ukrajini bodo neizogibno vodila v stopnjevanje konflikta, katerega posledice bi lahko bile nepredvidljive, je v odzivu na ameriško napoved o dobavi sistema zračne obrambe Patriot Kijevu opozoril ruski veleposlanik v ZDA Anatolij Antonov. Zaradi napovedi o dobavi protiletalskega raketnega sistema Patriot je ZDA obtožil, da prek Ukrajine nadaljujejo posredno vojno proti Rusiji in da je njihov cilj zmaga nad Rusijo. Obisk Zelenskega v Washingtonu je bil v ta namen uprizorjen v "hollywoodskem slogu", to pa je pokazalo, da so zagotovila Washingtona, da ne bo iskal konfrontacije z Rusijo, "le prazne besede", je dodal.

Ocenil je tudi, da je obisk Zelenskega v ZDA pokazal, da ne Washington ne Kijev nista pripravljena na mir in da se namesto tega širi laž, da Rusija ni zainteresirana za mirno rešitev, je zapisal v sporočilu, ki ga je veleposlaništvo objavilo na Facebooku. Hkrati je ponovno opozoril, da bodo ruske sile sistem Patriot v Ukrajini uničile tako kot drugo zahodno orožje. Po njegovih besedah domnevajo, da bodo sistem upravljali Američani ali strokovnjaki iz drugih držav članic Nata, saj Ukrajinci nimajo ustreznih strokovnjakov. "Mislim, da vsi dobro razumejo, kakšna usoda lahko doleti osebje, ki upravlja te komplekse na ozemlju Ukrajine," je še opozoril, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Tudi tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov jev Moskvi ocenil, da obisk potrjuje, da "ZDA dejansko nadaljujejo posredno vojno z Rusijo do zadnjega Ukrajinca", poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Poudaril je, da pošiljanje orožja Kijevu "ne more preprečiti Rusiji, da bi dosegla svoje cilje v okviru posebne vojaške operacije" v Ukrajini."

icon-expand Volodimir Zelenski in Joe Biden FOTO: AP