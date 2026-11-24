Potem ko je prebivalec severnega predmestja Istanbula domnevno opazil pobeglo levinjo, skrivnostno žival pa so ujele tudi kamere, je stekla obsežna iskalna akcija. Več deset vojakov, policistov in veterinarjev je tudi s pomočjo infrardečih kamer iskalo izmuzljivo bitje, del območja so zaprli, prebivalci pa so dobili navodila, naj nikar ne zapuščajo domov. Nato pa je sledil preobrat.

Urad istanbulskega guvernerja je objavil novo sporočilo: iskanja je konec. Potem ko so še enkrat pregledali posnetke, so namreč prišli do zaključka, da žival ni levinja in tudi katera koli druga velika mačka ne. Kaj je, pa niso povedali.

Pojasnili so, da so območje podrobno pregledali iz zraka s pomočjo dronov, opremljenih s termovizijskimi kamerami, medtem ko so ekipe na tleh prečesale vsak košček. Uporabili so tudi pasti s kamerami, ki zaznavajo gibanje, a našli niso ničesar. "Terensko delo ni prineslo nobenih konkretnih dokazov o prisotnosti leva na tem območju," so zato zaključili.